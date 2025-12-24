Винни Пух отмечает 100 лет со дня первой публикации рассказа о себе

24 декабря Винни Пух отмечает день рождения: в этом году исполнилось 100 лет со дня публикации первого рассказа про плюшевого медведя. Об истории возникновения персонажа читайте в материале Москвы 24.

Прототипы

Фото: кадр из мультфильма "Винни Пух"; режиссер - Фёдор Хитрук; производство - киностудия "Союзмультфильм"

Винни Пух – плюшевый медвежонок, персонаж произведений британского писателя, поэта и драматурга Алана Милна. Прообразом любимца детей была медведица по кличке Виннипег, которая жила в 1920-х годах в зоопарке Лондона. Сокращенно ее звали Винни. Писатель Милн любил гулять по зоопарку со своим сыном, Кристофером Робином Милном, и обоим нравилось наблюдать за медведицей и придумывать про нее истории.

21 августа 1921 года Милн подарил своему единственному наследнику на день рождения плюшевого медведя. С тех пор эту дату тоже считают днем рождения Винни. Мальчик придумал игрушке имя, и она стала одной из самых любимых у Кристофера. В свою очередь, Алан Милн стал сочинять истории про мальчика и его любимого мишку. Ровно 100 лет назад, 24 декабря 1925 года, была опубликована первая глава книги Winnie-the-Pooh в газете London Evening News. Дата также стала знаковой и для Пуха.

Позже автор объединил рассказы про медвежонка в одну книгу. Первая вышла отдельным изданием 14 октября 1926 года в Лондоне, и многие считают именно эту дату настоящим днем рождения знаменитого медведя.

В 1928 году вышла вторая книга про Пуха под названием "Дом на Пуховой опушке". Рассказы очень полюбились детям по всему миру: по данным СМИ, книги переведены более чем на 70 языков и изданы многомиллионными тиражами.

"Он любит пожрать, но не это главное"

Фото: кадр из мультфильма "Винни Пух"; режиссер - Фёдор Хитрук; производство - киностудия "Союзмультфильм"

Пух стал одним из самых известных героев детской литературы XX века. В СССР он пользовался особой популярностью. Первые появления его датированы 1939 годом: тогда в журнале "Мурзилка" были напечатаны переводы первых двух глав сказки Милна. Первый полный перевод "Винни Пуха" в СССР вышел почти через 20 лет – в 1958 году в Литве.

В этом же году советский писатель, поэт и переводчик Борис Заходер наткнулся на изображение Винни в английской детской энциклопедии и отыскал первоисточник. Он сделал литературный перевод обеих книг Милна и поместил их под одной обложкой и единым названием "Винни-Пух и Все-все-все". Причем писатель всегда настаивал, что не просто перевел исходный текст, а пересказал и адаптировал историю под советские реалии. Текст Заходера действительно не дословно повторяет книги Милна. Например, переводчик придумал названия песен Винни – Шумелки, Кричалки, Вопилки, Сопелки, Пыхтелки.

По-настоящему популярным в СССР медвежонок стал после выхода мультфильмов режиссера, художника и сценариста мультипликационного кино, народного артиста СССР Федора Хитрука. Под его руководством вышли три серии: "Винни-Пух" в 1969-м, "Винни-Пух идет в гости" в 1971-м и "Винни Пух и день забот" в 1972 году. Над сценарием работали и Хитрук, и Заходер. Однако, по данным из открытых источников, соавторы расходились во мнениях по некоторым вопросам: например, из сюжета советского мультфильма был полностью исключен персонаж Кристофера Робина, это произошло вопреки желанию Заходера.

"Я понимаю его так: он постоянно наполнен какими-то грандиозными планами, слишком сложными и громоздкими для тех пустяковых дел, которые он собирается предпринимать, поэтому планы рушатся при соприкосновении с действительностью. Он постоянно попадает впросак, но не по глупости, а потому что его мир не совпадает с реальностью. В этом я вижу комизм его характера и действия. Конечно, он любит пожрать, но не это главное", – писал Хитрук о собственном понимании Винни Пуха Заходеру.

Главных героев мультфильма озвучили легендарные советские актеры: Винни говорил голосом Евгения Леонова, Пятачок – Ии Саввиной, ослик Иа-Иа – Эраста Гарина.