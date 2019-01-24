"Зеленая книга", "Красивый мальчик" и другие премьеры кинопроката

Понятно, что главной киноновостью на этой неделе стали номинанты "Оскара", но это не повод не ходить в кино, благо там как раз выходит один из основных претендентов на статуэтку американской академии в ключевой номинации. Кроме него: другой потенциально оскаровский фильм, который при этом в номинации не попал (хороший); неудачная драма с двойным дном; две очень спорные комедии.

"Зеленая книга"

Кандидат от народа на "Оскар"



Видео: YouTube/Capella Film

"Зеленая книга" в контексте тухлого, в общем-то, оскаровского сезона оказалась фильмом программным: это исчерпывающая позиция Голливуда по поводу расизма и расового расслоения американского общества, изложенная в виде аккуратного духоподъемного роуд-муви. Завязка проста: временно безработный вышибала по кличке Болтун (Вигго Мортенсен, номинирован на "Оскар") подряжается водителем в турне по южным штатам гениального афроамериканца-пианиста Дона Ширли (Махершала Али, опять же, номинация). Конечно, это не только кино о взаимопонимании, но и тихое (как бы чего не вышло) высказывание о неискоренимом и потому очень обидном американском расизме. Так же скромно, купируя все возможные комментарии, в "Зеленой книге" намекается на гомосексуальную ориентацию Ширли. В общем, это и правда очень хорошее кино, но слишком уж все сладенько в нем. Больше всего он напоминает незабвенный фильм Хьюза "Самолетом, поездом, машиной": пройдя долгий путь (пусть и из ниоткуда в никуда), герои, которые до того были слишком разные, неизбежно находят точки соприкосновения, и штаты Америки снова соединены.

"Красивый мальчик"

Неожиданно прогрессивная драма о наркомании

Видео: YouTube/Pioner Cinema

А вот другое кино, шедшее изначально на "Оскар", но в итоге пролетевшее мимо всех номинаций. Особенно обидно за молодого, но уже невозможно популярного артиста Тимоти Шаламе, очевидного нового Ди Каприо, который здесь со своей аристократичной внешностью играет постепенно опускающегося на социальное дно наркомана Ника. Впрочем, не он здесь главный герой, а его отец Дэвид (Стив Карелл, его тоже прокатили с "Оскаром"), успешный журналист, взрастивший Ника в достатке, уюте и любви. Он весь фильм пытается понять, как же так вышло, что его "красивый мальчик" вдруг начал колоться, и мы наблюдаем за этим его тягостным раздумьем и за безуспешными попытками вырвать сына из лап зависимости, которая его убивает. Это продвинутое кино, в котором за наркоманией бельгийский режиссер Феликс ван Грунинген ("Красивый мальчик" – его американский дебют) видит в первую очередь живого, но фатально оступившегося человека.

"Море соблазна"

Криптодрама о рыбалке и домашнем насилии, которая слишком быстро сдает все карты, и становится неинтересно

Видео: YouTube/ВОЛЬГА

Как похоже складываются судьбы режиссеров-концептуалистов. В 2014 году Стивен Найт снял экстремально камерный фильм "Лок" о том, как Том Харди едет на машине и решает личные проблемы по телефону. Очень похожую драму "Коллектор" с Константином Хабенским в офисе и с гарнитурой в ухе сделал Алексей Красовский, выпустивший в этом году на YouTube новую работу "Праздник", по сравнению с "Коллектором" – неудачную и перегруженную. Та же проблема, что и с "Морем соблазна" Найта: идея на бумаге наверняка казалась сложной и интересной, а смотреть за ее воплощением очень тяжело. Начинается все как стереотипная драма о жизни полусумасшедшего рыбака (Мэттью МакКонахи) на океаническом острове, который все гоняется полжизни за гигантским тунцом и которого никак не может поймать. Но затем к нему приходит девушка из прошлого (Энн Хэтэуэй) и просит убить ее мужа-деспота за очень много денег. Потом мы выясним, что он не совсем рыбак, и это не совсем остров, и все это не совсем по-настоящему. Фильм сделан как компиляция приемов из "Милых костей" о мертвой девочке, жертве маньяка-педофила, и какой-нибудь "Матрицы". Не будем делиться дальнейшими сюжетными подробностями, но вообще они вам и не потребуются. Догадаться о том, что же на самом деле происходит, можно очень рано, и потом битый час придется мучиться и смотреть, как пытается куражиться неостроумный режиссер Стивен Найт, саморазоблаченный шулер.

"Холмс & Ватсон"

Чудовищная комедия на тему британского национального детективного достояния

Видео: YouTube/SonyPicturesRU

В противовес оскаровским фаворитам у нас в прокат выходит шестикратный номинант на антипремию "Золотая малина", и правда вызывающе дурной фильм "Холмс & Ватсон", неумно пародирующий и недавний сериал "Би-би-си" с Камбербэтчем, и дойловский оригинал, вся эта пародия уровнем не выше скетча из "Большой разницы". Уилл Феррелл явно не в своей тарелке, когда пытается изображать картинно самовлюбленного сыщика, а его коллега-Ватсон Джон Си Райли – и подавно. Фильм обильно и очень неловко порезали, видимо, пытаясь спасти от провала, но это была попытка из болота тащить бегемота: если уж то, что нам показывают, осталось после продюсерских чисток, то что там было изначально, страшно даже представить.

Без комментариев: "Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители"

Видео: YouTube/Central Partnership

Все фильмы в прокате с 24 января

Егор Беликов