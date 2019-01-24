Чем заняться в выходные 26-27 января: "Зеленая книга", Motorama и кинофестиваль

Большой кинофестиваль, лучшие спектакли сезона, вычурные выставки и разнообразные концерты – афиша на выходные.

Кино

"Зеленая книга"



Видео: YouTube/iVideos

Главная премьера даже не выходных, а, возможно, года: смиренно ожидающий всенародной любви фильм "Зеленая книга", который с большой вероятностью все же отхватит "Оскар" в главной номинации. Это роуд-муви с большим количеством музыки, светлой концовкой, атмосферой братства и взаимопонимания, к которому приходят главные герои, чернокожий пианист-виртуоз Дон Ширли (Махершала Али) и его новый друг, простак-вышибала Тони "Болтун" (Вигго Мортенсен). Едут они по южным штатам, дело происходит в 60-е, так что расистские законы еще существуют, поэтому им и нужна Зеленая книга – специальный путеводитель для путешествующих афроамериканцев, к которым в каждом штате относятся по-разному, но одинаково плохо. После этой поездки оба, как это водится, переосмыслят свои взгляды на жизнь.

В прокате с 24 января

Фестиваль "Искусства кино"

Кадр из фильма "Пепел – самый чистый белый". Режиссер Цзя Чжанкэ. Продюсеры Седзо Итияма, Натанаэль Кармиц, Оливье Пере

Уже в четверг стартует массивный зрительский кинофестиваль, организованный журналом "Искусство кино" на базе новых модных кинотеатров "Москино" (в "Звезде" и "Космосе", соответственно). Показы бесплатные, по регистрации. Она закрывается почти мгновенно, потому что желающих очень много, но если очень повезет, попасть возможно.

Вот какие сеансы выпадают на выходные:

"Пепел – самый чистый белый" , китайский фильм, и при этом совершенно понятный: драма женщины, которая из-за любви оказалась в тюрьме, а затем вышла оттуда и обнаружила, что покинута всеми, в том числе тем самым мужчиной. 26 января в 15:10, регистрация

, китайский фильм, и при этом совершенно понятный: драма женщины, которая из-за любви оказалась в тюрьме, а затем вышла оттуда и обнаружила, что покинута всеми, в том числе тем самым мужчиной. "Сьераневада" , трехчасовое камерное румынское кино о ругани родственников, собравшихся на поминках, политизированное и чрезвычайно остроумное. 26 января в 18:10, регистрация

, трехчасовое камерное румынское кино о ругани родственников, собравшихся на поминках, политизированное и чрезвычайно остроумное. "Лабиринты прошлого" , страстный фильм оскаровского лауреата Асгара Фархади о сложных любовных интригах в испанском городке. Солируют Хавьер Бардем и Пенелопа Крус. В прокате – с 7 февраля. 26 января в 21:40, регистрация

, страстный фильм оскаровского лауреата Асгара Фархади о сложных любовных интригах в испанском городке. Солируют Хавьер Бардем и Пенелопа Крус. В прокате – с 7 февраля. "Наше время" , трехчасовая мексиканская сага в духе Тарковского о превратностях свободной любви и бескрайней человеческой душе. В прокате с 17 января. 27 января в 15:00 регистрация

, трехчасовая мексиканская сага в духе Тарковского о превратностях свободной любви и бескрайней человеческой душе. В прокате с 17 января. "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары" , возможно, первый действительно великий фильм 2010-х годов (уж название-то у него точно гениальное). Это румынское кино о восприятии человеческой памятью общественной истории: женщина-режиссер ставит иммерсивный спектакль о расстреле евреев и вдруг обнаруживает, что ее соотечественники подсознательно поддерживают карателей. Первый показ в Москве. 27 января в 21:50, регистрация

, возможно, первый действительно великий фильм 2010-х годов (уж название-то у него точно гениальное). Это румынское кино о восприятии человеческой памятью общественной истории: женщина-режиссер ставит иммерсивный спектакль о расстреле евреев и вдруг обнаруживает, что ее соотечественники подсознательно поддерживают карателей. Первый показ в Москве. "Смерть господина Лазареску" , еще один великий и гениальный румынский фильм о безумном странствии умирающего бухарестского алкоголика сквозь ночь. 27 января в 18:40, регистрация

Концерты

Оркестр Musica Viva

День рождения Моцарта коллектив Musiсa Viva отметит исполнением самых известных арий и увертюр композитора. В программе хиты из опер "Дон Жуан", "Волшебная флейта", "Свадьба Фигаро". По такому поводу оркестр пригласил Надежду Павлову, солистку Теодора Курентзиса, и баритона Моргана Пирса. Для всех, кто обожает Моцарта во всех его проявлениях.

Концертный зал "Зарядье", Варварка, 6, строение 4

27 января в 19:00

1000–3500 рублей

Motorama

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Ведущая пост-панк-группа страны презентует новую пластинку Many Nights. Кстати, для тех, кто не знает: ростовская Motorama существует 14 лет, выпускает музыку на французском лейбле Talitres и собирает полные клубы в городах Мексики, Перу, Чили. Почему Motorama так популярна в Южной Америке? Музыканты затрудняются с ответом.

ГлавClub Green Concert

Орджоникидзе, 11

26 января в 20:00

От 500 рублей

Спектакли

Ай Фак. Трагедия





Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Режиссер Константин Богомолов адаптировал роман Виктора Пелевина IPhuck 10 для театра, а заодно попробовал себя в жанре site-specific: спектакль играют в лофте на четвертом этаже золотой башни "Меркурий". Актерский состав для поклонников Богомолова вполне привычный: Игорь Миркурбанов и Дарья Мороз. В центре внимания – главная сюжетная линия пелевинского романа – диалог живого человека с бестелесным искусственным интеллектом: собеседники слышат друг друга, но находятся по разные стороны гаджета. Раскрыть тему помогает выставка современных художников, которая здесь вместо декораций. Постановка получилась по-богомоловски реалистичной и по-пелевински ироничной. Смотреть всем, кто не разочаровался ни в том, ни в другом.

Сити, башня "Меркурий"

1-й Красногвардейский проезд, 15

26 и 27 января в 20:00

4000–8500 рублей

"(М)ученик"

Спектакль Кирилла Серебренникова по пьесе "(М)ученик" Мариуса фон Майенбурга о религиозном фанатизме, конформистском обществе и моральных нормах. И все на примере отдельно взятой школы. На сцене Никита Кукушкин, Александр Горчилин и Юлия Ауг. Предупреждаем: в спектакле очень высокая концентрация цитат из Библии.

"Гоголь-центр"

Казакова, 8

27 января в 18:00

Билетов, как водится, нет

"Пассажиры"

Канадский театр-цирк "7 пальцев" привез в Москву премьеру – спектакль "Пассажиры". На сцене – акробаты и гимнасты, вместо слов – движения, а на экране – визуальный ряд, заменяющий диалоги. Идея такая: показать и рассказать судьбы восьми "пассажиров" поезда, а заодно коснутся темы одиночества в мире, где больше семи миллиардов людей. Очень красивая, динамичная постановка для тех, кто все понимает без слов.

Московский театр мюзикла

Пушкинская площадь, 2

26 и 27 января

500–5000 рублей

Выставки

Алина Глазун. Все умрут, а я – изумруд

Если вы фанат визуальной избыточности, вам сюда. Меха, пластиковые игрушки, леопардовые ткани, стеклянные бусы и парики в интерпретации художницы становятся маркерами апокалипсиса, который вот-вот настигнет человечество после очередного рубежа – Нового года. Впрочем, в творчестве "инфантильной дадаистки", как Алина Глазун сама себя называет, конец света выглядит очень оптимистично или как минимум весело. Для тех, кто выжил после новогодних тусовок.

Перелетный кабак

Мансуровский переулок, 10

До 31 января

Бесплатно

"Психоз"

В основе VR-инсталляций арт-группы AES+F – культовая пьеса британского драматурга Сары Кейн "4.48 Психоз", которую автор написал в неврологическом диспансере незадолго до смерти. Сначала смотрите перформанс, потом надеваете VR-шлем, садитесь в инвалидное кресло и отправляетесь в трип по психоделичному миру настоящего сумасшедшего. Кстати, у проекта есть предыстория в сценическом формате – спектакль "Психоз" Александра Зельдовича в театре Станиславского. Обратите внимание, выставка – иммерсивная, количество мест ограничено. Лучше покупать билеты заранее на определенное время, выдают не более двух в руки.

Центр MARS

Пушкарев переулок, 5

1000 рублей на одного человека

До 31 января

"Давид Бурлюк. Слово мне!"

Выставка рассказывает путь поэта, живописца, провокатора и "председателя земного шара" от импрессионизма к футуризму. На выставке представлено около 50 работ Бурлюка из музейных собраний и частных коллекций. Этого оказалось достаточно, чтобы наглядно показать панораму 1910-1930 годов творчества отца русского футуризма и рассказать, что красота, в интерпретации Давида Бурлюка, – "кощунственная дрянь". Работает последние выходные.

Музей русского импрессионизма

Ленинградский проспект, 15, стр. 11

400 рублей

До 27 января

"Нисский. Горизонт"



Последний шанс увидеть большую ретроспективу советского мастера, собранную из 25 музеев и частных коллекций. Для ИРРИ он особенно важен – несколько лет назад основатель музея Алексей Ананьев купил на аукционе Sotheby's почти за $3 миллиона картину "Над снегами", самую дорогую в истории открытых продаж художника. Нисский был убежденным реалистом – искренне восхищался прогрессом, ездил на "Волге" (благо, госзаказы позволяли), увлекался парусным спортом, ругал старых мастеров за то, что в пейзажах какого-нибудь Левитана невозможно "приземлить" Ту-104. Летящий самолет на фоне ночного неба – пожалуй, самый удачный символ его творчества, более искренний, чем бравые советские моряки и танкисты.

Институт русского реалистического искусства

Дербеневская улица, 7, стр. 31, деловой квартал "Новоспасский"

Взрослый билет – 300 рублей, льготный – 150, школьники – бесплатно

До 27 января

SAMSKARA

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Иммерсивная инсталляция SAMSKARA – персональная выставка Андроид Джонс совместно с FULLDOME.PRO и студией "360Арт". Стиль везде очень похож: это психоделичные переливы, в которых использованы многочисленные традиционные элементы восточных орнаментов. Работы художника представлены в девяти форматах: видео-инсталляции, цифровые полотна, динамические скульптуры и фильмы Microdose VR (на куполе кинотеатра перформеры создают картины в режиме онлайн).

Artplay

Нижняя Сыромятническая улица, 10, строение 3, 6 этаж

800 рублей

До 31 января