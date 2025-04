Электронный дуэт IC3PEAK - о визуализации смерти, "терроре" и попрошайках в сети

Фото: ic3peak.tumblr.com

В последнее время распалось немало культовых коллективов, которых вдохновляла смерть. Начиная с Death Grips и заканчивая Crystal Castles. Благо не перевелись они еще на Руси. Одна из таких молодых столичных групп – электронный дуэт IC3PEAK, недавно выпустивший EP (мини-альбом - прим. ред.) Vacuum на французском лейбле Stellar Kinematics, и уже вовсю гастролирующий по Европе. Ребята не только пишут музыку, но и сами создают весь визуальный материал: от фото и виджеинга до клипов.

M24.ru пообщался с IC3PEAK, и узнал у музыкантов все об их отношении к смерти, визуализации и "терроризировании" интернета, а также об алчности музыкантов.

- У вас целый тур в поддержку мини-альбома – где выступите?

Коля: После Москвы мы в Питере, а потом Европа – Париж, Бордо. Потом Рига, Прага, Хельсинки, в общем плотно так. А потом по России еще помотаемся.

- Как прорвались в Европу?

Настя: Этот мини-альбом вышел на французском лейбле Stellar Kinematics, он и организовал наш евро-тур.

- Там такой же витч-хаус выпускается?

Настя: (смеется) Сначала было смешно, что мы вызываем такие ассоциации.

Коля: Да мы вообще не витчевые (смеется). Да, у нас дарковая атмосфера, есть витч-хаусные влияния в ранних треках – те же синты (синтезаторы - прим. ред.) и пилы. Но у нас не меньше влияния из нойза, индастриала. Просто когда говорят, что мы играем витч-хаус, становится обидно. Хотя сначала было смешно, но недолго.

Недавно на лейбле вышел мини-альбом Opale – это две девушки, еще у Mathematique хороший релиз и очень крутой клип есть. Вообще, я до этого слышал многих ребят с этого лейбла.

- А как тогда определяете свою музыку?

Коля: Вообще не любим это делать, но если надо – экспериментальная электроника. Такое понятие, которое должно объяснять, но по сути не говорит ни о чем.

Настя: Экспериментальный поп, можно сказать.

- Сколько работали над последним альбомом?

Коля: Максимально месяцев восемь, наверно. Просто в это время писали еще другую музыку, точнее для других релизов.

Настя: Когда делаешь EP, важна целостность. Вообще, Коля очень быстро делает треки, буквально за сутки. То есть в этот же день я могу записать вокал. И обычно у нас сразу получается завершенная вещь. Также и с клипами, ведь у нас аудиовизуальный проект, а значит визуальная и музыкальная части равноценны.

Как медиа-художник я считаю, что сегодня невозможно делать музыку без визуального контента. Так же, как, например, сложно воспринимать информацию, используя только зрение или только слух. Весь визуальный материал создается с нуля и несет определенный месседж согласно нашей концепции. Будь то музыкальное видео, гиф, виджеинг или же фото, которыми мы "терроризируем" пространство интернета. Это образный террор - визуальный контент агрессивен и зритель не выбирает что смотреть, информация навязывается ему извне.

- Тогда расскажите о последнем видео на трек Collapse - полностью сами снимали?

Настя: Да, это уже второй наш подобный опыт. Первый клип мы сняли от начала до конца на отдыхе в Гоа. А этот снимать нам помогали друзья, а уже режиссировали и монтировали сами. То есть весь пост-продакшн наш.

Коля: Скоро выйдет еще один клип на трек Vacuum – там все будет очень хорошо, он готов месяца полтора назад. Мы ждем, пока лейбл согласует все.

- Почему вы все же решили отталкиваться от мрачной тематики?

Коля: Время такое (смеется).

Настя: Это идет изнутри, ну и из окружения тоже.

- Что-то привлекает в загробном мире? Верите в реинкарнацию?

Коля: Меня не привлекает загробная тематика. Я не верю в реинкарнацию и прочий эзотерический вымысел, порожденный страхом. Смерть - это то, что заставляет меня двигаться, потому что это неизбежно придет.

Фото: ic3peak.tumblr.com

- Тогда расскажите, как произошла ваша неизбежная встреча?

Настя: Мы учились с Колей в одном институте, в РГГУ, на переводчиков. Уже тогда Коля увлекался музыкой, делал суровый такой дабстеп. Он тогда еще сам пел и ему нужен был женский вокал. Ну я и попробовала спеть. Вскоре нам это надоело, потому что музыка была…очень замкнутая, не такая экстравертная.

Коля: Я начинал с проекта Oceania, он до сих пор жив. Правда лучше это не слушать. Все было сильно загнано в рамки. Здесь вот надо так сделать, не иначе. Потом я вообще каким-то академизмом страдал. По гамме, по всему такому. Когда все надоело, стали писать странные зарисовки, и потом появился трек Quartz. Мы решили, что нужен новый проект, потому что трек никак не вписывался.

- Дополнительное образование какое-то было у вас или все сами?

Коля: Я учился на звукорежиссуре, но мне это скорее мешало, чем помогало. Очень много времени отнимало.

Настя: Я вокалом никогда не занималась специально, но сколько себя помню, всегда пела. Просто у меня мама – оперная певица. На самом деле у меня из-за этого всегда был комплекс – когда я куда-нибудь приходила, все говорили "О! Твоя мама ведь оперная певица, давай спой нам". Кстати, ей нравится наше творчество, она у меня широких взглядов женщина.

Фото: ic3peak.tumblr.com

- Здорово, но давайте о музыке - тут Crystal Castles распались. Как думаете, закономерно?

Коля: Ну да, но мы их особо не слушаем. Я даже не смогу назвать ни одного трека, серьезно.

- Просто я где-то читал, что вас называют русскими Crystal Castles.

Коля: Насчет сравнения - неприятно. Нам они никогда не нравились, и мы их никогда не слушали. We are worldwide IC3PEAK, not russian Crystal Castles.

- А что нравится? Что слушали из последнего?

Коля: Последнее, что меня сильно зацепило, были The Knife, в том числе альбом Shaking The Habitual. Я начал копать их вглубь, а до этого не слушал.

Настя: Помимо музыки, у них еще крутые выступления.

- Они, кстати, тоже уже все.

Коля: Да, и Death Grips R.I.P., все поголовно рипуют.

Настя: Кроме прочего, нравится еще музыканты с лейбла PC Music, например, Hannah Diamond и Sophie. У них совершенно другая эстетика – это такая танцевальная музыка, под которую не потанцуешь. Наверное, иронизируют.

- От вас, получается, в ближайшее время стоит ждать релизов?

Настя: У нас в планах собрать на краудфандинге большое количество денег на альбом. На самом деле нет.

Коля: Да, будет еще одна ЕР, а потом займемся полноценным альбомом. Все музыканты сейчас так делают – собирают деньги на релиз, будто они нужны.

Топ-5 треков от IC3PEAK

Дмитрий Кокоулин