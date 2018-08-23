Русская "днюха", дружба с волком и боевик от Такеши Китано: что смотреть в кино

День рождения по-русски, байопик от Гаса Ван Сента с Хоакином Фениксом, доисторический блокбастер и мистический латиноамериканский цирк. Редакция портала Москва 24 – о главных кинопремьерах недели.

Фото: depositphotos/Syda_Productions

"Днюха!" – новая работа Романа Каримова, известного фильмами "Неадекватные люди", "Все и сразу", "Гуляй, Вася!". Вчерашний трезвенник Антон приходит в себя в чужой квартире и чужом городе на следующее утро после бурного празднования дня рождения друга. Ситуация осложняется тем, что видео с ним в главной роли стремительно набирает просмотры в социальных сетях, что грозит поставить под вопрос его недавно запланированную свадьбу. По сценарию и визуальному ряду "Днюха!" относится к сформировавшейся в последние несколько лет в кино теме "русская вечеринка" – туда же можно отнести и "Горько!", и прошлогодний хит самого Каримова "Гуляй, Вася!" При этом продюсерство Тимура Бекмамбетова привнесло в фильм элементы изобретенной им screen reality, когда сюжет разворачивается перед зрителем с экранов ноутбуков, мобильников и планшетов главных героев.



Видео: YouTube/20th Century Fox Russia

"22 мили" – фильм Питера Берга с Марком Уолбергом в роли суперагента, работающего в спецотряде. Его задача – решать невыполнимые на первый взгляд задачи особой важности. На этот раз ему предстоит вывезти из Индонезии местного спецназовца, обладающего ценными данными о коррупции в высших политических кругах страны. Двадцать две мили – именно такое расстояние предстоит преодолеть агенту и его подопечному до самолета, готового отправиться в США. "Средненький экшн", как отзываются о нем зрители, уже успевшие посмотреть фильм на Западе, стоит просмотра, если вы истосковались по качественно сделанным боевикам и Марку Уолбергу.



Видео: YouTube/iVideos

"Альфа" – масштабный "доисторический" блокбастер, действия которого происходят двадцать тысяч лет назад, во время Ледникового периода. В центре сюжета – юный охотник Кеда, которому предстоит найти путь домой и по дороге приручить раненного волка по имени Альфа. В мире, где люди каждый день вынуждены сталкиваться с враждебным миром и доказывать свое право на существование, этот союз станет провозвестником новой дружбы, которая в будущем позволит превратить дикого животного в самого верного человеческого компаньона.



Видео: YouTube/SonyPicturesRU

"Отель "Артемида" – дебютный полнометражный фильм Дрю Пирса, сценариста третьего "Железного человека" и пятой части франшизы "Миссия невыполнима". Это боевик, действие которого разворачивается в Лос-Анджелесе. В недалеком будущем в городе существует специальный клуб для избранных – "Отель "Артемида", где каждый преступник может получить медицинскую помощь и возможность отдохнуть после тяжелой работы. Взамен начальница заведения в исполнении удивительно преображенной стараниями художников по гриму Джоди Фостер требует исполнения нескольких четких правил. Одно из них – никакого оружия в границах ее отеля. Когда же в "Артемиду" заявляется клиент, презирающий любые правила, всем придется несладко, ведь в деле замешаны бриллианты стоимостью в несколько миллионов долларов.



Видео: YouTube/Central Partnership

"Не волнуйся, он далеко не уйдет" – история художника-карикатуриста Джона Каллахана, ставшего известным лишь после того, как он утратил возможность ходить в результате автомобильной аварии. Фильм Гаса Ван Сента с Хоакином Фениксом, а также Джоной Хилл, Руни Мара и Джек Блэком – история, основанная на мемуарах художника, которую режиссер планировал снять еще в 1990-е с Робином Уильямсом в главной роли. В случае с данным фильмом это не традиционная для Голливуда полная страданий история преодоления себя, а, скорее, светлая комедия о том, что инвалидность по сравнению с алкоголизмом, с которым приходится бороться главному герою, может быть не только личной трагедией, но и шансом раскрыть свой творческий и личностный потенциал.



Видео: YouTube/weareaonefilms

"Последний беспредел" – новый и самый кассовый криминальный боевик Такеши Китано, а заодно и последний фильм главного дистрибьютора артхаусных фильмов в России "Кино без границ". В свое время, двадцать лет назад, именно с проката "Фейерверка" компания Китано начала свою деятельность. "Последний беспредел" – заключительная часть "беспредельной" трилогии про ветерана-якудзу Отомо, в которой зрителей, как обычно, будут ждать разборки японских кланов и целые реки крови.



Видео: YouTube/Кино без границ

"Шоу Мистико" – новый фильм бразильского режиссера Карлуса Диегиса, снятый в жанре магического реализма, до настоящего времени бывшего визитной карточкой южноамериканской литературы. Картина представляет почти вековую историю цирка "Гранд Мистико", подаренного в 1910 году молодым доктором Фредом Кипсом своей возлюбленной акробатке Беатрис. Живущий собственной жизнью, не подчиняющейся законам переменчивого мира, этот цирк каждый вечер открывает двери зрителям, чтобы представить им самое великолепное шоу в мире. Развлекать их будут акробаты, силачи и фокусники (в роли одного из последних – Венсан Кассель).



Видео: YouTube/cinemaprestige

"Голубая игуана" – название уникального бриллианта, который Эдди и Полу, двум вчерашним уголовникам, получившим условно-досрочное освобождение, предстоит перехватить по пути в Лондон в обмен на многомиллионное вознаграждение. По крайней мере, так предполагается в соответствии с планом британской авантюристки Кэтрин Руквуд, предложение которой выглядит слишком соблазнительным, чтобы от него можно было отказаться.



Видео: YouTube/iVideos

"Принцесса и дракон" – дебют одного из режиссеров знаменитого сериала "Маша и Медведь" Марины Нефедовой в жанре полнометражной мультипликации (может быть, именно поэтому принцесса Варвара внешне схожа с любимицей детей всего мира Машей). Обнаружив в библиотеке магическую книгу, принцесса оказывается в волшебной стране, полной сказочных созданий. Там же она встречает и настоящего дракона, а сложится ли между ними дружба так же, как она получилась у Маши с Медведем, дети и их родители узнают, посмотрев мультфильм.



Видео: YouTube/iVideos

"Вилли и крутые тачки" – малазийский мультфильм с бюджетом в 20 миллионов долларов, сюжет которого очень напоминает голливудскую трилогию "Тачки". Карьера главного героя, автомобиля Вилли, являющегося многократным чемпионом по уличным гонкам родного городка, внезапно катится вниз, в результате чего он становится обычным такси. О том, к чему приведет Вилли подобный "дауншифтинг" и знакомство с итальянской машинкой Беллой, узнают те юные зрители, для которых машинок никогда не бывает слишком много.



Видео: YouTube/iVideos

Лиза Минаева