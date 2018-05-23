Лето начнется с "Мультимира": что готовит крупнейший в РФ семейный фестиваль развлечений

С 30 мая по 3 июня в 75-м павильоне ВДНХ детей и взрослых будут ждать любимые мультперсонажи, развивающие игры, премьеры новых мультиков, а также настоящий пляж, огромный батут, гигантская песочница и 500 эскимо!

Фото: Наталия Времячкина/АО "ЦТВ"/предоставлено пресс-службой

На главном летнем празднике "Мультимире", приуроченном ко Дню защиты детей и началу каникул, уже третий раз вырастет целый город площадью 20 тысяч квадратных метров, состоящий из удивительных игровых площадок. Ведущие анимационные студии России, детские телеканалы воссоздадут в реальности сказочные миры из своих мультсериалов, чтобы юные посетители смогли окунуться в атмосферу волшебства.

Персонажи самых известных и любимых мультфильмов с нетерпением ждут встречи со своими маленькими поклонниками: "Маша и медведь", "Ми-ми-мишки", "Смешарики", "Три кота", "Деревяшки", "Лунтик", "Барбоскины", "Фиксики", "Сказочный патруль", "Белка и Стрелка" и многие другие. Не менее любимые Черепашки Ниндзя, Губка Боб, Фин из "Времени приключений", Барби, Феи Винкс, "Герои в масках" и Свинка Пеппа будут играть с детьми на стендах телеканалов Cartoon, Tiji, Guli Girl, Niсkelodeon, компаний Rainbow и Megalicense.

Гостей ожидает большая развлекательная программа: конкурсы, игры, флешмобы, выставки, квесты, мастер-классы от ведущих анимационных студий и крупнейших производителей детских товаров.

Фото: Наталия Времячкина/АО "ЦТВ"/предоставлено пресс-службой

Телеканал "МУЛЬТ" приглашает всех гостей фестиваля окунуться в мир мультипликации и встретиться с любимыми героями: Лео и Тигом, Аркадием Паровозовым, ми-ми-мишками Кешей и Тучкой. Для малышей приготовлена масса развлечений: детская горка, бассейн из шариков, пинбол, игра в боулинг под чутким руководством Кеши и Тучки, мастер-классы по созданию персонажей мультсериала "Четверо в кубе" из фетра, масок Лео и Тига, а также Аристотеля и Тюк-Тюка из бумаги.

Кстати, перед "Мультимиром" надо позаботиться о свободной памяти смартфона – в яркой фотозоне она вам пригодится!

Также "МУЛЬТ" создаст оазис лета, где можно будет отдохнуть на шезлонгах за просмотром мультсериалов вместе с виртуальными мультгероями – Кешей, Тучкой, Лисичкой, Варей, Снежкой, Машей и многими другими. Юных гостей ждет премьера игры "Четверо в кубе", а также релиз музыкальной игры по мотивам мультсериала "Сказочный Патруль".

На "Мультимире" откроют свои филиалы парки развлечений Joki Joya, "Семейная игра", Парк Ремесел и "Город строителей", расскажут о науке проект "Наукомания", подарят встречу с удивительным "Корпорация Роботов". Впервые в фестивале примет участие "Москвариум", насыщенную развлекательную программу предложит производитель игрушек "Первые шаги". Гостем фестиваля в этом году станет один из самых известных Youtube-пап Папа Роб с сыном Яриком, которые проведут фото и автограф-сессии.

Фото: Наталия Времячкина/АО "ЦТВ"/предоставлено пресс-службой

В свою очередь, телеканал "Мультимузыка" приглашает юные таланты спеть в караоке песни из любимых мультсериалов, узнать, что такое Silent Disco, а также разучить танцевальные движения под гимн телеканала. Самые смелые выступят на главной сцене и сорвут заслуженные овации. Каждый желающий сможет собственными руками создать музыкальные инструменты, а маленькие виртуозы – исполнить танец на напольном пианино.

На площадке Минпромторга России любой желающий сможет отправиться в познавательный квест-путешествие по огромной карте нашей страны, на которой представлена география российской промышленности.

Став участниками квеста "Большое путешествие", дети познакомятся с разными отраслями и смогут попробовать себя в разных профессиях. Только на "Мультимире" можно играючи стать геологом и отыскать редкий минерал, а затем, погрузившись в атмосферу биофармацевтической лаборатории, провести увлекательные исследования содержимого загадочных колбочек с помощью настоящего микроскопа. Любителям техники здесь тоже приготовили задания: они смогут примерить форму машиниста и занять его место в кабине электропоезда, а самые сообразительные – выступить в роли инженера-конструктора и сконструировать автомобиль.

Также в течение всех дней работы фестиваля его гостей ждут десятки творческих мастер-классов и увлекательная анимационная программа.

На главной сцене "Мультимира" все пять дней с утра до вечера будет идти представление с участием лучших детских музыкальных коллективов страны. А мультгерои несколько раз за день пройдут по центральной аллее "Мультимира" торжественным парадом. На большом экране можно будет посмотреть премьерные серии любимых мультфильмов, а любители разгадывать загадки смогут с головой окунуться в прохождение мульт-квеста, карту которого выдадут на входе в павильон.

Скучать не придется даже взрослым!