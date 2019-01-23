Где позавтракать в Москве

От завтрака зависит многое – и настроение, и силы для подвигов. Рассказываем про лучшие места, способные задать правильный тон на весь день.





Geraldine

Невероятно тихое и уютное место, совладелец которого, к тому же, известный журналист Владимир Познер. Особенно хороши здесь летние романтические завтраки на веранде, но и зимой вам гарантировано праздничное настроение прямо с утра: зал отделан потрясающего оттенка зеленым мрамором – очень нарядно.

Утреннее меню большое, чрезвычайно разнообразное и удачное. И хотя формально ресторан числится как бистро французской кухни, на завтрак вы легко можете съесть и сырники с запеканкой, и пшенную кашу с тыквой или гречневую с грибами, и даже легендарную гурьевскую. Французская часть в меню тоже весомая: кроме вечных круассанов, готовят яйца "орсини", бриошь со шпинатом и угрем, креп сюзетт, французские вафли и всевозможные омлеты.



Обязательно закажите кашу на миндальном молоке с лепестками миндаля – хотя оно без молока и яиц, но очень сытное и наполняет организм полезными растительными жирами. Если же душа или случай потребуют особой роскоши, берите скрэмбл с красной икрой и рикоттой – нежное, воздушное, сбалансированное, но и довольно дорогое блюдо.



Завтракать в Geraldine можно с 8 до 12 по будням и до 14 по выходным. Стоимость блюд в районе 180-200 рублей за кашу на молоке или воде без добавок, за прочее приготовьтесь заплатить в среднем 300-700 рублей.

Остоженка, 27, строение 2

"Горыныч"

Самое громкое открытие 2018 года не подкачало и по части завтраков. Обязательно зайдите, если вы очень голодны, любите вкусный кофе или хотите съесть что-то полезное – здесь есть все и сразу. По этой причине идеально подойдет не только для людей с переменчивым настроением, но и для того, чтобы организовать завтрак на компанию – и места много, и выбор подходящий.



Точно стоит брать сырники и выпечку для традиционалистов, асаи боул или боул с киноа и авокадо для тех, кто прислушивается к советам диетолога, чоризо хэш и борщ – для крепких духом и желудком. И, конечно, огромное творожное кольцо с маком, его впору распилить на двоих.

К тому же, именно по утрам атмосфера и вся красота этого места раскрывается особой статью. Блюда стоят порядка 300-400 рублей. Завтраки подают с 8 до 12 по будням и до 14 часов по выходным.



Рождественский бульвар, 1





Пекарня Molon Lave

Фото: facebook.com/Пекарня Молон Лаве

Греческий завтрак пробовали? Если нет, обязательно попробуйте. Ударная доза выпечки, углеводов и хорошего настроения. К тому же, здесь готовят на завтрак отличный кофе в турке.



На разных концах спектра: легкий и чрезвычайно полезный для здоровья спитико яурти, йогурт с медом и грецкими орехами и греческий пирог бугаца из теста фило с кремом на манке – полезный скорее для души, чем для тела. Где-то между ними – "Кокини Омелета", или старый-добрый омлет с помидорами и сыром Фета. Утреннее блюдо обойдется примерно в 200-300 рублей, плюс фирменный кофе – порядка 200. Атмосфера курорта и праздника идет в подарок. Завтрак можно попробовать с 9 до 12 каждый день.



Большая Грузинская, 39





Усачевский рынок

Фото: facebook.com/Zizo Gourmet

Современные рынки-фудкорты – отличная альтернатива ресторану или кафе, хоть на завтрак, хоть на обед или даже ужин. На Усачевском стоит заглянуть в Avocado Point, если вы фанат авокадо. Здесь он всегда мало того что свеж, как морозное утро, так еще и подается весь день в составе разных блюд. На завтрак его соединяют с овощами, свекольным хумусом, скрэмблом, киноа, тунцом и яйцом-пашот. Обойдется такой калифорнийский стиль жизни в 350-450 рублей за порцию. Еще более легкой альтернативой (хотя куда уж легче) может стать Vitamin & Smoothie Bar Macadamia, где готовят полезные смузи из фруктов и овощей и разливают по стаканчикам в виде лампочек. За более традиционными завтраками можно заглянуть в Zizo Gourmet: сырники, каши, омлет или брускетта. Тут же на втором этаже есть и кофейная станция Fortuna, где колоритный Хорхе варит кофе на песке. Если захотите выпечки, загляните в корнер "Хлеб с маслом", здесь делают отличные круассаны. Да и в целом, поход на рынок – всегда небольшое приключение. Большая часть блюд на завтрак станет в 350-450 рублей, рынок открывается в 8 утра.



Усачева, 26





Margarita Bistro

Фото: facebook.com/Margarita Bistro

А вот лучшие миндальные круассаны на завтрак подают в этом бистро на Малой Бронной. Сюда же прибавьте чашечку хорошего кофе, который вам сварят с утра. Еще один местный хит – скрэмбл с куриными колбасками, идеальная пара. К тому же, интерьер этого места настраивает на позитивный, мажорный лад – с утра самое нужное.



Место небольшое, так что если приходить одному, самое правильное – устроиться за баром, у открытой кухни, подслушать, как с утра повара обсуждают закупки, например. Отлично подойдет и для романтического выхода – окна в пол с видом на Патриарший пруд так и приглашают устроиться за столиком на двоих. Стоимость блюд около 350-450 рублей. Подходящее время: по будням с 9 до 12, по выходным – до 13.



Малая Бронная, 28





Remy Kitchen & Bakery

Фото: facebook.com/Remy Kitchen Bakery

Ресторан и пекарня – пекарня здесь ключевое слово: берите булочки с изюмом или шоколадом, пироги и круассаны. Впрочем, и другие классические утренние блюда здесь отлично выходят, а ресторан дает выбор: завтрак может обойтись вам хоть в 200 рублей, хоть в 1200 – меню построено по принципу конструктора, так что вы можете выбрать базу и добирать к ней добавки – хоть ягоды, хоть черный трюфель.



Кроме сборной солянки, есть и готовые блюда: панкейки и японские воздушные оладьи, и это одно из немногих мест, где они отлично получаются. Единственный нюанс: кофе здесь неидеален, поэтому лучше брать чай. Пространство светлое, уютное и отлично подходит для утренней встречи. Завтрак каждый день накрывают с 8 до 12.

Малая Бронная, 2





Pate & Co

Жанр места – французское бистро, так что в меню много выпечки вроде круассанов и бриоши, качество прекрасное, а интерьер приятен для глаз. С утра как никогда важно, чтобы нас встречали красивые вещи и приветливые люди, согласитесь. Здесь как раз эти условия соблюдены.



Для разнообразия закажите бейгл с цыпленком или лососем. Если решитесь на круассан, то лучше классический. Для самых голодных в меню есть завтрак Pate с картофельным гратеном, яичницей и добавкой на выбор, например, ростбифом или салатом из авокадо. Вместо обычного капучино или американо, здесь можно заказать фирменный напиток на основе кофе с алкоголем, горячий шоколад или согревающий ягодный чай. Обойдется завтрак в 500-600 рублей. Начать можно с 8 утра и до 12 по будням, а по выходным – с 10 до 16.

Балчуг, 3/2





Cook’kareku

Завтраки круглые сутки – такова концепция. Меню большое, местами довольно экзотичное, но некоторые вещи удаются почти эталонно. Например, творожная запеканка стойко напоминает о детстве в самом высоком смысле. Помимо нее хорош австралийский завтрак с бифштексом и яйцом, завтрак "Бенедикт" с яйцом на швейцарском картофеле рости со шпинатом и голландским соусом, или магаданский завтрак с томленой треской, картофельным кремом и яичным шаром.



Кофе здесь неплох, но запивать куда приятнее чаем. Базовая стоимость завтрака стартует с 480 рублей, причем на каждом завтраке указано определенное время, при заказе в которое от цены отнимут 30 процентов.



Садовая-Кудринская улица, 9, строение 4





Северяне

Немного авторских завтраков никому не повредит. По смыслу – очень близко к меню ресторана "Горыныч", по исполнению – чуть более необычно. Вечные хиты ресторана – сырники на топленом молоке (с непривычки могут показаться чуть недопеченными настолько они нежные и мягкие) и драники с щучьей икрой.



В качестве альтернативы попробуйте глазунью с пастрами или яйцо-пашот с вяленой уткой. Блюдо в среднем обойдется в 400-600 рублей. Несмотря на отличный кофе в меню, обратите внимание и на чаи – травяные сборы и горячие напитки в разделе "Ягоды и шишки". Завтраки подают с 9 до 16 каждый день.



Большая Никитская, 12





Рыба моя

Фото: facebook.com/Рыба моя

Тут нужно бросаться во все тяжкие, не щадя себя: творожная бриошь с изюмом, взбитой сметаной с маскарпоне и шоколадно-апельсиновым соусом, крабкейк king size на зерновом хлебе с пятью (!) перепелиными яйцами всмятку, чиабатта с мортаделлой, гран падано, соусом тоннато и черным трюфелем. Хотя если захочется чего-то полегче, можно взять нежирный творожок – его готовят с тремя видами йогурта: греческим, кокосовым и из козьего молока, или драники из тыквы, цукини и шпината.



Совсем простых блюд здесь нет, поэтому место отлично подойдет любителям попробовать что-то новое. Средняя стоимость блюда в меню – 350-400 рублей. Начинается гурманство в 8 и длится до полудня по будням, по выходным – с 12 до 16.



1-ая Тверская-Ямская, 21

Цветной бульвар, 2

Елена Полякова