Москва онлайн покажет закрытый показ Валентина Юдашкина на Moscow Fashion Week

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

23 октября на подиуме Гостиного Двора состоится закрытый показ Валентина Юдашкина. Утонченные модели продемонстрируют изысканные наряды из новой коллекции "Весна-лето". Мероприятие пройдет в рамках открытия Московской недели моды. Это мероприятие проводится в столице с 1994 года. На протяжении 10 лет на неделе моды демонстрировалась одежда класса haute couture отечественных дизайнеров и мировых домов мод.

Смотрите трансляцию 23 октября в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.