Москва 24 покажет, как в этом году пройдет акция "Ночь искусств"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

23 октября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению всероссийской ежегодной образовательной акции "Ночь искусств".

О программе мероприятий и участниках акции расскажут:



руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;

главный продюсер музыкальных и развлекательных программ "Первого канала" Юрий Аксюта;

директор филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети "Московский региональный центр" Дмитрий Назаров;

директор по развитию культурно-выставочного проекта "Центр искусств. Москва" Мария Гусарова и директор парка "Зарядье" Павел Трехлеб.

В этом году акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября под девизом "Искусство объединяет" и будет направлена на то, чтобы показать богатство и разнообразие национальных и региональных культур.

Прямую трансляцию пресс-конференции можно увидеть 23 октября в 15:00 на этой странице.