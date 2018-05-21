III Биеннале искусства уличной волны АРТМОССФЕРА объявляет открытый прием заявок

Биеннале АРТМОССФЕРА вновь состоится в Москве в формате большой коллективной выставки художников с бэкграундом в уличном искусстве. Основной проект будет показан с 30 августа по 17 октября в Большом Винохранилище Центра современного искусства "Винзавод". Спецпроекты займут Цех Красного и Цех Белого, а также уличное пространство культурного кластера.

Художник Sepe за работой над проектом для биеннале АРТМОССФЕРА–2016. Фото предоставлено пресс-службой

АРТМОССФЕРА – первая и единственная российская биеннале, которая знакомит широкую публику с самыми яркими представителями уличного искусства со всего мира и создает платформу для развития местного стрит-арт сообщества. Первые два выпуска биеннале состоялись в Москве в 2014 и 2016 годах, впервые представив российскому зрителю таких всемирно известных художников, как L’Atlas, The London Police, Miss Van, представителей российской сцены и целый ряд зарубежных экспертов во главе с Мартой Купер, зафиксировавшей зарождение граффити-культуры в Нью-Йорке.



В этом году АРТМОССФЕРА меняет свое позиционирование на биеннале искусства уличной волны, более точно определяя заявленное направление. Художники уличной волны – те, кто вошел в поле современного искусства из субкультур, в частности, из граффити-среды и с территории других практик работы с городским пространством.

Многие из них прошли через опыт несанкционированной творческой активности в городе, привнеся характерные темы, приемы и методы в выставочное пространство. За рубежом для определения такого рода искусства используется термин urban contemporary art.

Для участия в основном проекте в ходе открытого конкурса приглашаются российские и иностранные художники. Заявки с проектами, раскрывающими тему биеннале, будут рассмотрены и отобраны международным жюри, в которое войдут стрит-арт объединение Brooklyn Street Art, куратор Музея уличного искусства в Амстердаме Питер Эрнст Кулен (Peter Ernst Coolen), исследователь и куратор в области уличного искусства Этель Сено (Ethel Seno), куратор парижской Adda Gallery и барселонской MTN Gallery Анна Димитрова, куратор, сотрудничающий с Tate Modern в области стрит-арта, Сидар Льюисон (Cedar Lewisohn) и Николай Палажченко, стоявший у истоков создания ЦСИ "Винзавод".

Художник Gola за работой над проектом для биеннале АРТМОССФЕРА–2016. Фото предоставлено пресс-службой

Кстати, в этом году механика отбора участников основного проекта меняется. По словам сооснователя биеннале Юлии Василенко, если в 2016 году зарубежных участников самостоятельно выбирали приглашенные международные кураторы, а конкурсной была только российская часть выставки, то в 2018-м прием заявок будет полностью открытым. "Прислать свой проект на рассмотрение международного жюри может любой художник с опытом в уличном искусстве", – добавила она.

Все работы основного проекта вновь будут созданы участниками непосредственно в Москве в формате арт-резиденции.

Впервые в рамках АРТМОССФЕРЫ будет представлен специальный исследовательский проект об истории развития уличного искусства в России в целом и в Москве в частности. Его кураторами станут художник Дмитрий Аске и сооснователь портала partizaning.org Антон Польский. Выставка-исследование охватит два последних десятилетия российского уличного искусства и представит культурный срез – архив фотографий, работ и артефактов, а также расскажет о ключевых именах и процессах. Проект станет первой масштабной попыткой проанализировать и осмыслить развитие уличного искусства в России и представить его широкой аудитории. Специально для этого команда творческого объединения АРТМОССФЕРА и привлеченные эксперты провели масштабную работу, по крупицам собирая разрозненную и труднодоступную информацию, которой обладают только представители субкультуры. Собранный материал также будет презентован на биеннале в виде печатного издания — Энциклопедии российского уличного искусства.

Художник L'Atlas за работой над проектом для биеннале АРТМОССФЕРА–2016. Фото предоставлено пресс-службой

Тема основного биеннале АРТМОССФЕРА–2018 звучит как OFFLINE, она продиктована усталостью от нарастающего информационного потока в мире, где физическая реальность приобретает статус событийной периферии – коммуникация, познание, секс, война и даже искусство сегодня преимущественно реализуются "онлайн". Организаторы предлагают художникам сформулировать достойный ответ вызовам цифрового мира, опираясь на ДНК свободной и независимой уличной культуры, восстановить баланс между реальным и виртуальным и смоделировать альтернативный сценарий повседневности. Первым прецедентом станет выход художников в оффлайн, навстречу непосредственному опыту. Подробнее о теме на 2018.artmossphere.com.