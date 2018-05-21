III Биеннале искусства уличной волны АРТМОССФЕРА объявляет открытый прием заявок

Биеннале АРТМОССФЕРА вновь состоится в Москве в формате большой коллективной выставки художников с бэкграундом в уличном искусстве. Основной проект будет показан с 30 августа по 17 октября в Большом Винохранилище Центра современного искусства "Винзавод". Спецпроекты займут Цех Красного и Цех Белого, а также уличное пространство культурного кластера.
Художник Sepe за работой над проектом для биеннале АРТМОССФЕРА–2016. Фото предоставлено пресс-службой
В этом году АРТМОССФЕРА меняет свое позиционирование на биеннале искусства уличной волны, более точно определяя заявленное направление. Художники уличной волны – те, кто вошел в поле современного искусства из субкультур, в частности, из граффити-среды и с территории других практик работы с городским пространством.
Многие из них прошли через опыт несанкционированной творческой активности в городе, привнеся характерные темы, приемы и методы в выставочное пространство. За рубежом для определения такого рода искусства используется термин urban contemporary art.
Для участия в основном проекте в ходе открытого конкурса приглашаются российские и иностранные художники. Заявки с проектами, раскрывающими тему биеннале, будут рассмотрены и отобраны международным жюри, в которое войдут стрит-арт объединение Brooklyn Street Art, куратор Музея уличного искусства в Амстердаме Питер Эрнст Кулен (Peter Ernst Coolen), исследователь и куратор в области уличного искусства Этель Сено (Ethel Seno), куратор парижской Adda Gallery и барселонской MTN Gallery Анна Димитрова, куратор, сотрудничающий с Tate Modern в области стрит-арта, Сидар Льюисон (Cedar Lewisohn) и Николай Палажченко, стоявший у истоков создания ЦСИ "Винзавод".
Художник Gola за работой над проектом для биеннале АРТМОССФЕРА–2016. Фото предоставлено пресс-службой
Кстати, в этом году механика отбора участников основного проекта меняется. По словам сооснователя биеннале Юлии Василенко, если в 2016 году зарубежных участников самостоятельно выбирали приглашенные международные кураторы, а конкурсной была только российская часть выставки, то в 2018-м прием заявок будет полностью открытым. "Прислать свой проект на рассмотрение международного жюри может любой художник с опытом в уличном искусстве", – добавила она.
Все работы основного проекта вновь будут созданы участниками непосредственно в Москве в формате арт-резиденции.
Проект станет первой масштабной попыткой проанализировать и осмыслить развитие уличного искусства в России и представить его широкой аудитории. Специально для этого команда творческого объединения АРТМОССФЕРА и привлеченные эксперты провели масштабную работу, по крупицам собирая разрозненную и труднодоступную информацию, которой обладают только представители субкультуры. Собранный материал также будет презентован на биеннале в виде печатного издания — Энциклопедии российского уличного искусства.
Художник L'Atlas за работой над проектом для биеннале АРТМОССФЕРА–2016. Фото предоставлено пресс-службой
Тема основного биеннале АРТМОССФЕРА–2018 звучит как OFFLINE, она продиктована усталостью от нарастающего информационного потока в мире, где физическая реальность приобретает статус событийной периферии – коммуникация, познание, секс, война и даже искусство сегодня преимущественно реализуются "онлайн". Организаторы предлагают художникам сформулировать достойный ответ вызовам цифрового мира, опираясь на ДНК свободной и независимой уличной культуры, восстановить баланс между реальным и виртуальным и смоделировать альтернативный сценарий повседневности. Первым прецедентом станет выход художников в оффлайн, навстречу непосредственному опыту. Подробнее о теме на 2018.artmossphere.com.