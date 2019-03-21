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Культура

21 марта, 11:37

"БеспринцЫпные чтения" представляют: концерт-презентация книги Александра Маленкова

культура концерты

"БеспринцЫпные чтения" представляют концерт-презентацию книги Александра Маленкова "Сам по себе мальчик", куда вошли лучшие рассказы, исполненные автором в рамках проекта, а также новые произведения. В концерте примут участие артисты Павел Деревянко, Лукерья Ильяшенко, Михаил Козырев и Антон Косточкин.

Фото: Агентство Москва/Авилов Александр

Специальными гостями 6 апреля в театральном центре "На Страстном" станут писатели Александр Цыпкин и Александр Снегирев.

"Наконец-то на вопрос "где можно почитать ваши рассказы?" я смогу вместо "нигде" отвечать "вот тут" и показывать книжку "Сам по себе мальчик". В ней собралось все лучшее, что я написал для журнала MAXIM и вообще! А самое смешное из лучшего мы прочитаем со сцены вместе с друзьями актерами", – говорит Александр Маленков.

Семен Слепаков: "Всегда любил Сашины "письма редактора". Наконец-то можно получить их в концентрированном виде, без ненужной нагрузки в лице полуголых баб. С возрастом все больше хочется читать, а тут и Саша тут как тут..."

Александр Цыпкин: "Александра Маленкова неслучайно сравнивают с лучшими сатирическими писателями страны. У него есть все: стиль, вкус, чувство языка и меры, и, наконец, мысль. Сашу хочется читать вслух жене и скрывать, что автор не я. Но она все равно догадается".

Билеты доступны по ссылке.

"БеспринцЫпные чтения" – один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры.

Проект придуман писателем Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц, пригласившими к участию главного редактора журнала Maxim Александра Маленкова и лауреата "Русского Букера" Александра Снегирева. За три года прошло более двухсот "Чтений" в пятнадцати странах мира. Со сцены звучали произведения трех писателей – основателей проекта, а также Наринэ Абгарян, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова, Маши Трауб и ряда других авторов.

В проекте принимают участие ведущие российские актеры: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Николай Фоменко, Ксения Раппопорт, Катерина Шпица, Павел Табаков и др.
В Москве "Чтения" проходят в "Гоголь-центре", Электротеатре "Станиславский", Театре на Страстном, Театре "Мюзикл". Проект нацелен на продвижение современной российской литературы в России и за рубежом.

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