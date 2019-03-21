"БеспринцЫпные чтения" представляют: концерт-презентация книги Александра Маленкова

"БеспринцЫпные чтения" представляют концерт-презентацию книги Александра Маленкова "Сам по себе мальчик", куда вошли лучшие рассказы, исполненные автором в рамках проекта, а также новые произведения. В концерте примут участие артисты Павел Деревянко, Лукерья Ильяшенко, Михаил Козырев и Антон Косточкин.

Фото: Агентство Москва/Авилов Александр

Специальными гостями 6 апреля в театральном центре "На Страстном" станут писатели Александр Цыпкин и Александр Снегирев.

"Наконец-то на вопрос "где можно почитать ваши рассказы?" я смогу вместо "нигде" отвечать "вот тут" и показывать книжку "Сам по себе мальчик". В ней собралось все лучшее, что я написал для журнала MAXIM и вообще! А самое смешное из лучшего мы прочитаем со сцены вместе с друзьями актерами", – говорит Александр Маленков.

Семен Слепаков: "Всегда любил Сашины "письма редактора". Наконец-то можно получить их в концентрированном виде, без ненужной нагрузки в лице полуголых баб. С возрастом все больше хочется читать, а тут и Саша тут как тут..."

Александр Цыпкин: "Александра Маленкова неслучайно сравнивают с лучшими сатирическими писателями страны. У него есть все: стиль, вкус, чувство языка и меры, и, наконец, мысль. Сашу хочется читать вслух жене и скрывать, что автор не я. Но она все равно догадается".

Билеты доступны по ссылке.