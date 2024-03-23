Уикенд в столице: Komar&Melamid и "Стертая личность"

Николь Кидман в мрачной драме "Стертая личность", соц-арт Виталия Комара и Александра Меламида в ММОМА, сорокинская "Теллурия" в Театре на Таганке (дело рук Богомолова), Теодор Курентзис в "Зарядье" и другие события выходных.

Кино

"Балканский рубеж"

Видео: YouTube/20th Century Fox Russia

Фильм грозно и сочно показывает противостояние вымышленных спецназовцев и превосходящих их сил террористов. В ролях – Гоша Куценко, Равшана Куркова, Милош Бикович и легендарный Гойко Митич. Здесь антигерой – косовский полевой командир-террорист, а не зловещее НАТО (как можно предположить), а герои – интернациональный отряд спецназовцев, в котором есть место христианам и мусульманам, сербам и русским, мужчинам и женщинам. В целом, посыл у фильма скорее гуманистический, чем геополитический.

"Стертая личность"

Видео: YouTube/HD Trailers

Основанная на реальных событиях драма о сыне пастора, который оказался геем. Отец (Рассел Кроу) решает отправить подростка (Лукас Хеджес) в "реабилитационный" центр, а мать (Николь Кидман) не находит в себе сил возразить мужу. В клинике мальчик не только сталкивается с деспотичным "целителем" (Джоэл Эдгертон, который и снял этот фильм), но и с такими же, как и он, ребятами. "Стертая личность" – мрачное и сложное кино о "конверсионном лечении". И самое интересное: здесь родители – герои с непростой линией развития, а не "условное зло". И к религии фильм относится с уважением (такое бывает).

"В объятиях лжи"

Видео: YouTube/iVideos

Молодая и простодушная героиня (Хлоя Грейс-Морец) переезжает на Манхэттен и знакомится с очаровательной пожилой вдовой (Изабель Юппер). Начиналось все предельно мило, но с каждым днем женщина все наглее начинала вторгаться в личное пространство девушки. Находка фильма в том, что его можно смотреть и как реалистичный психологический триллер про отношения сталкера и жертвы, и как ироничное фэнтези про пряничные домики, потерявшуюся в лесу девочку и злую ведьму. В целом, это мрачная сказка братьев Гримм, спрятанная внутри современной комедии о странном случае в городе Нью-Йорке.

Выставки

Классная новость: 24 марта, накануне Дня работника культуры, можно бесплатно сходить в столичные музеи и галереи. Список участников довольно большой – всего их 83. В том числе Московский музей современного искусства, Центр Гиляровского, Новый Манеж и Дом Высоцкого на Таганке.

"Головой о стену"

Предоставлено организаторами

Третьяковская галерея заново открывает несправедливо "забытые" имена. В этот раз – Борис Голополосов, который заявил о себе после революции. Его работы практически сразу противоречили советской доктрине, которая отчаянно боролась с формализмом в искусстве, а Голополосов усердно его продвигал. В них всегда игра на контрасте цветов и острых, асимметричных форм. За это, а еще за неуемную экспрессию и слишком личные переживания, выплеснутые на холст, его и исключили из Союза художников, что было фактически запретом профессии. В общем, работы очень субъективны, любимого в СССР реализма здесь точно нет.

Новая Третьяковка

Крымский Вал, 10

до 2 июня

Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 200 рублей

"Птица-тройка и ее пассажиры"

Выставка – фактически современная (и не очень) интерпретация гоголевской "птицы-тройки". Здесь каждая работа хотя бы как-то перекликается с "Мертвыми душами". Причем количество основных участников тоже символично – их три: Анатолий Зверев, Марк Шагал и Вадим Космачев. Как раз эти "пассажиры" мирового искусства покажут поэму Гоголя через призму совриска. Бонус: для большего погружение в апгрейденный мир "Мертвых душ" здесь будет видеоарт Михаила Шепилова и Александры Анохиной.

Музей AZ

2-я Тверская-Ямская, 20–22

до 18 августа

100 – 200 рублей

Komar&Melamid

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Шестнадцать залов сплошного соц-арта (производное от социализма и поп-арта) Виталия Комара и Александра Меламида. Komar & Melamid – авторы, которые очень художественно глумились над советским монументализмом, балансируя между тотальным соцреализмом СССР и западным модернизмом. Ядро выставки – как раз этот идейный подход художников. Вообще, они не боялись смешивать государственный стиль с китчем и низовой визуальной культурой: в итоге рядом с клетушками коммуналок и вещевыми рынками Москвы красуется "Мавзолей", где вместо надписи "Ленин" – бегущая строка "Реклама". И не забудьте взять путеводитель, а то заблудитесь в кураторской концепции выставки, все-таки она очень большая.

ММОМА

Петровка, 25

До 9 июня

300 рублей, в воскресенье – бесплатно

Ювелирные украшения AXENOFF в сериале "Война и мир"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всем фанатам экранизаций романов Льва Толстого посвящается. Специально для английской киноверсии "Войны и мира" ювелирный дом дизайнера Петра Аксенова – AXENOFF создал украшения: тиары, серьги, броши и подвески. Все в ампирном стиле XIX века. Кстати, их авторские эскизы тоже здесь.

Музей Отечественной войны 1812 года

Площадь Революции, 2/3

до 9 сентября

350 рублей, льготный – 150 рублей

Театр

"Теллурия"

Главная премьера сезона на Таганке. Спектакль по современной русской прозе – редкость, хотя для режиссера Константина Богомолова – это дубль два (первым был "Айфак. Трагедия" по Пелевину). "Теллурия" – роман Владимира Сорокина про Новое Средневековье, которое будто бы наступит через пару десятилетий. Вместо машин – кони, вернутся монархии, а из фантастических тварей будут только кентавры и люди с головами псов. В романе нет сюжета: одна глава – одна история, а вместе они складываются в пазл мира будущего. Тот же прием использует и Богомолов: спектакль, по сути, набор коротких редких диалогов, собирающихся у зрителя в некую общую картину.

Театр на Таганке

Земляной Вал, 76/21

23 марта в 20:00

2 000 рублей – 6 000 рублей

"Иванов"

Постановка – интерпретация режиссера Тимофея Кулябина трагичной чеховской пьесы "Иванов". Он уже раньше работал над спектаклями Театра Наций, его детище – "Электра" и "#сонетышекспира". Действие "Иванова" перенесено в наши дни. В целом трактовка спорная, все "делает" блистательный актерский состав. В ролях Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская и Виктор Вержбицкий.

Театр Наций

Петровский переулок, 3

23 марта в 19:00

200 рублей – 9 000 рублей

Концерты

Симфонический оркестр Венского радио

Дирижер Андрей Борейко стал дико популярным благодаря универсальности, любит практически все: от Пярта до Брамса. На этот раз Борейко играет на контрасте: против музыки Вены начала XIX века трагизм симфонии Шостаковича (то есть XX век). Солировать будет Давид Фрэ – французский пианист, которого пресса уже нарекла гением. В целом концерт – очень субъективная трактовка репертуара прошлых столетий.

Концертный зал "Зарядье"

Варварка, 6, строение 4

23 и 24 марта в 19:00

1 000 рублей – 5 000 рублей

"Nautilus Pompilius 35 лет на бис!": Вячеслав Бутусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Фронтмен Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов планирует повторить празднование 35-летнего юбилея сольным концертом. Отличный шанс услышать чуть ли не самые лиричные песни российского рока вживую. В программе нетленная классика: "Я хочу быть с тобой", "Крылья", "Титаник" – камбэк в 1990-е.

Главклуб Green Concert

Орджоникидзе, 11

23 марта в 20:00

4 000 рублей – 15 000 рублей

Хор и оркестр MusicAeterna. Дирижер Теодор Курентзис

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Два года назад Курентзис покорил российскую столицу "Реквиемом" Моцарта, в этот раз привез "Реквием" Верди – очень мрачную и трагическую музыку (но это скорее опера, чем заупокойная месса), которую маэстро обыграет со свойственной ему эксцентричностью. Идти стоит еще и ради хора MusicAeterna: из Пермской оперы только одна солистка – Зарина Абаева, остальные все – европейцы: Эрмине Мэй (меццо-сопрано), Рене Барбера (тенор) и Тарек Назми (бас).

Консерватория имени Чайковского

Большая Никитская, 13/6

24 марта в 20:00

9 000 рублей – 30 000 рублей

В городе

"Ламбада-маркет"





Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

Одна из самых классных ярмарок Москвы выходит из зимней спячки и начинает новый сезон – юбилейный, в этом году "Ламбаде-маркету" 10 лет. Все действо – на Трехгорной мануфактуре. Участников – около 100: среди них кондитерская марка La la chokola, одежда для свободных духом женщин – Freedomtag, легкие украшения из стекла – Zero, хлопковые сумки – "шопен" от бренда Kazyrnaya design. Короче, все как обычно: стильно, молодежно и немного по-хипстерски.

23–24 марта с 12:00 до 22:00

Трехгорная Мануфактура, улица Рочдельская, 15, строение 24

"Ночь театров" в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Практически у каждого столичного театра – своя программа: в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко – опера Джузеппе Верди "Трубадур", а после зрителей проведут за кулисы и в гримерки, обещают даже, что дадут примерить костюмы (но не факт), в Ленкоме – также экскурсия по театру: загляните в технические помещения и продефилируете по сцене. А вот в Манеже концептуально продумали программу "Ночи театров": предлагают поспать на опере (в прямом смысле). Здесь запланирована программа колыбельных – от Моцарта до Дунаевского. В "Новой опере" даже будут выдавать подушки, чтобы зрители подремали под аккомпанемент концерта "Сон в летнюю ночь".

23 марта с 20:00

Все бесплатно, но нужна предварительная регистрация