Леонардо да Винчи в "Беляеве": в галерее воссоздали механизмы эпохи Возрождения

В 2019 году исполняется 500 лет со времени смерти Леонардо да Винчи и во всем мире с размахом отмечают эту дату. Главное, что будет – осенью в Лувре соберут максимум его картин и рисунков, доступных к перемещению (с работами такого почтенного возраста это не просто). В галерее "Беляево" сконцентрировались на технических изобретениях итальянского гения.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Оригинальных механизмов от да Винчи не сохранилось – только чертежи и рисунки. По ним специально для выставки в течение нескольких лет мастера конструировали рабочие модели. Какие-то представлены в натуральную величину, другие – меньше, но с сохранением пропорций. Некоторые даже можно вращать, толкать и двигать.



Дмитрий Сухаренок куратор выставки Рисунки Леонардо да Винчи схематичны и чаще всего не имеют никаких цифровых обозначений. Когда воссоздаешь их в реальности, приходится изобретать заново. Одно дело – нарисовать шестеренки, другое – воплотить задумку в действительность и создать рабочий механизм.

Самые любопытные изобретения да Винчи на выставке

Камера-обскура

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Дословно "камера-обскура" – темная комната. И на выставке действительно есть темное помещение, где демонстрируют ее эффект: встаешь напротив стены и смотришь на противоположную, где видна проекция изображения. Принцип работы устройства прост: лучи света, проходя сквозь небольшое отверстие крест-накрест, создают перевернутое изображение на экране. Некоторые исследователи считают, что Леонардо мог быть первым художником, использующим эффект камеры-обскура для написания картин. Но это предположение. Известно, что пейзажисты стали применять этот эффект только в XIX веке. Вообще камера-обскура – прототип современного фотоаппарата.

Танк

На одном из рисунков Леонардо – настоящий танк. По задумке гения его высота – шесть метров, но в галерее его габариты значительно меньше. Танк вмещает восемь человек. Между двух колес есть ручка-вороток, которая заставляет их крутиться. Одна половина команды могла вращать пару колес в одну сторону, вторая – другую пару колес в противоположную сторону, разворачивая машину. Если все четыре колеса крутились одинаково, танк ехал либо вперед, либо назад.

Водолазный костюм

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Леонардо да Винчи придумал несколько "видов" водолазных костюмов для военных целей. У первого были трубки для дыхания, а второй сделан по принципу водолазного колокола: если наполнить ведро водой, перевернуть стакан и опустить его, то в него не проникнет вода: здесь образуется воздушный пузырь. Художник полагал, что если сшить герметичный костюм с увеличенной грудной клеткой, защищенной медными пластинами от давления воды, то в нем появится запас воздуха, который позволит человеку некоторое время находиться под водой.



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