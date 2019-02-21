"Рим", "Черная пантера", "Зеленая книга": кого и за что номинировали на "Оскар"–2019

Оскаровская гонка близится к финалу: церемония состоится уже в это воскресенье. Впервые за тридцать лет "Оскар" пройдет без ведущего: назначенный ранее комик Кевин Харт отказался от этой роли из-за своих скандальных высказываний десятилетней давности, награды будут вручать голливудские звезды первой величины, включая Криса Эванса, Дженнифер Лопес и Шарлиз Терон. Это – официальная информация. А неофициально – поговаривают, что ведущей может стать Вупи Голдберг. Чернокожая клоунесса, которая уже проводила "Оскары" аж четыре раза, на этой неделе не появилась на своем ежедневном ток-шоу The View (на канале ABC). Ее соведущая, актриса Джой Бехар сказала, что Голдберг на больничном. Но тут же поползли слухи, что Вупи в Лос-Анджелесе и готовится к воскресной церемонии. Всю правду узнаем совсем скоро (по московскому времени церемония начнется в 4 утра понедельника), а пока вспоминаем главных номинантов.

Традиционно приходится говорить о фильмах, которые в России не видели: так, у нас вообще не заявлена премьера картины "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (три номинации); новая работа триумфатора "Оскара"–2017 года Барри Дженкинса ("Лунный свет"); "Сможете ли вы меня простить?" (три номинации) выйдет сразу в онлайн-кинотеатрах, минуя большой экран; один из главных претендентов в основных категориях, "Власть" (восемь номинаций), появился в прокате перед самой церемонией, 21 февраля. В результате все смотрят с торрентов: еще до торжественного вручения пираты традиционно опубликуют в Сети "скриннеры" всех номинантов (так называют копии, которые присылают по почте американским академикам, чтобы они могли посмотреть и проголосовать, то есть, видимо, сливает все какой-то гадкий академик).

Есть множество так называемых "маркеров" – проще говоря, примет, по которым, как считается, можно угадать получателей главных "Оскаров". Смотрят на лауреатов премий гильдий продюсеров и актеров (у них больше шансов, ведь гильдии многочисленны и прозорливы), на номинантов в категориях "лучшая режиссура" и "лучший монтаж" (они, скорее всего, имеют больше претензий на главный "Оскар") и так далее. Но в этом, довольно слабом для американского кино году, маркеры не работают: любой претендент спокойно может стать лучшим фильмом года. Впрочем, есть и почти однозначные фавориты. Так, у "Рима" и "Зеленой книги" шансов заведомо больше, "Зеленая книга" – тоже антирасистское кино, а "Рим" – о Мексике, значит, тоже, очевидно, имеет тот же политический посыл про расово-национальное разнообразие. Кстати, сразу два фильма в числе главных номинантов имеют в названии слово "черный" ("Черный клановец" и "Черная пантера").

Не менее важно, что в этот раз американская академия обратила внимание и на кино за пределами своей страны (благо состав академии за последние годы сильно расширили зарубежными кинодеятелями). "Рим" – черно-белый испаноязычный фильм, который многим в США приходится смотреть с субтитрами, номинирован одновременно и как возможный лучший фильм, и как кино на иностранном языке. Последний раз такое исключение делали для гениального и жестокого фильма Михаэля Ханеке "Любовь" (Amour). Была где-то остроумная шутка о том, что Roma наоборот – это Amor, так что все сходится. Такая же неожиданность произошла с польским и опять-таки черно-белым фильмом "Холодная война" Павла Павликовского, которого номинировали за режиссуру. Традиционно народно-ориентированная академия вдруг обращает внимание на кино заведомо непопулярное и некассовое, номинируя не только "Черную пантеру" (кстати, первый раз случается такое, чтобы фильм Marvel претендовал на "Оскар" не в категории "лучшие спецэффекты") или безумно кассовую "Богемскую рапсодию". Проще говоря, на "Оскаре" есть в этом году и кассовое кино, и некассовое, и даже какой-никакой арт-мейнстрим, опять же, сплошное разнообразие, все для того, чтобы привлечь внимание как можно большего количества телезрителей во время церемонии награждения, дабы им было за кого болеть.

С другой стороны, телевизионные рейтинги церемонии "Оскар" каждый год падают, и, надо думать, тенденция не изменится. Точно так же сложно объяснить зрителю, зачем ему следить, скажем, за Берлинским или Каннским фестивалями, зачем читать о фильмах, которые он, скорее всего, никогда не посмотрит (и не потому что не хочет, а потому что негде посмотреть). В этом плане онлайн-кинотеатр Netflix совершил прорыв, выпустив главного фаворита "Оскара", все тот же "Рим", сразу онлайн во всех странах мира и в переводе на все языки. Вот только даже онлайн эта картина никому не нужна, если сравнивать с каким-нибудь относительно глупым жанровым фильмом "Птичья клетка", который вышел ненамного позже, номинаций никаких не получил, но только на Netflix его посмотрели 45 миллионов человек.

При всем желании академии насадить правильное, доброе и вечное, научить зрителя не ненавидеть мексиканцев и с уважением относиться ко всем людям, какой бы цвет кожи у них ни был, все равно никто же не посмотрит эти фильмы, сколько их ни награждай. Да, мы еще по привычке интересуемся "Оскаром", но смотрим оттуда, дай бог, один фильм-победитель (в данном случае, скорее всего, "Зеленую книгу" – самый консервативный, привычный и душеспасительный фильм прошлого года посмотрят абсолютно все, в России он выходит в прокат 24 января), а то и вовсе только фотографии с ковровых дорожек. Боролись за равноправие, а смотрим на миллионной стоимости бриллианты на груди знаменитостей. Жизнь, конечно, ироничная штука.

Церемония "Оскар" начнется 25 февраля в 4:00 ночи по московскому времени

Егор Беликов