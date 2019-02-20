Кинопремьеры недели: "Власть", "Тобол" и Пенелопа Крус с Хавьером Бардемом

В кинотеатрах, как и всегда накануне "Оскара", – шабаш: Хавьер Бардем и Пенелопа Крус играют в "нелюбовь", Мадс Миккельсен сходится в рукопашной с полярным медведем, Кристиан Бейл набирает политический (и не только) вес, Павел Табаков пропадает в Сибири, а драконы и викинги идут на свидание. Кинокритик Егор Москвитин рассказывает, что смотреть в первую очередь.

"Тобол"

Экранизация необъятного романа Алексея Иванова о покорителях Сибири. Фильм теряется в пространствах книги и сводит ее сюжет к компактной истории, похожей на "Капитанскую дочку". На восточных рубежах державы воюют между собой китайцы и джунгары. Первые ищут помощи России, но царю Петру хватает шведов. Однако хитрый сибирский губернатор все же находит способ втянуть страну в военную авантюру. Под предлогом геологической экспедиции он отправляет на Восток горстку неопытных русских солдат. Если джунгары примут это жертвоприношение, то России придется вступить в войну.

Герои "Тобола" – молодые офицеры и крестьянские девушки, пленные шведы и их жены, честные командиры и подлые чиновники, работящий люд и свирепые кочевники. Сюжет состоит из тех же кирпичиков, что и лучшие романы воспитания: первая любовь, юношеские амбиции, дружба вопреки сословным различиям, уравнивающее всех солдатское братство, выученное уважение к врагу, месть и милосердие, готовность к жертве. Только вот правильные романы воспитания эти кирпичики обжигают талантом либо литературным (любая экранизация "Трех мушкетеров", сохранившая диалоги героев), либо актерским ("Орел Девятого легиона" с Ченнингом Татумом), либо режиссерским ("Тринадцатый воин" с Антонио Бандерасом), а в фильме "Тобол" ничего этого, к сожалению, нет. Блестящий актер Илья Маланин, переигравший год назад Данилу Козловского в картине "На районе", здесь будто бы остается без художественного надзора. Дмитрий Назаров из "Кухни" так и не выходит из кухни. Хорошим актерам достаются реплики в духе: "Не я начал эту войну, но, видит Бог, я ее закончу". А когда выясняется, что Петра I надрывно играет Дмитрий Дюжев, а Екатерину I изображает Екатерина Гусева, становится даже смешно: неужели фильм намекает, что нами во все времена правила одна и та же "Бригада"?

Смеяться – вообще лучшее занятие на этом неровном фильме. Ведь это шанс простить ему недостатки и увидеть проблески света. Например, красивый и экзотичный предметный мир Восточной Сибири, где верблюды вполне могут дремать у входа в белоснежный храм. И рыцарский романтизм истории, которая становится вполне непредсказуемой после того, как решительно избавляется от пары персонажей в духе "Игры престолов". И, наконец, изобретательно поставленные батальные сцены. Если "Тобол" затевался как универсальный блокбастер для всей страны, то это огромная неудача. Но если это кино для мечтательных книжных мальчиков лет одиннадцати (и взрослых зрителей, способных превращаться в таких мальчиков), то оно, в принципе, удалось.

Видео: YouTube/Central Partnership

"Власть"

Последний из кандидатов на главный "Оскар" в нашем прокате – 132-минутный сеанс разоблачения бывшего вице-президента США Дика Чейни, фильм остроумный и страшный. Политик, всегда находившийся в тени президентов, сосредоточил в своих руках абсолютную власть. Именно его фильм обвиняет в подготовке вторжения в Ирак без доказательств наличия там химического оружия, в создании тюрем ЦРУ, где любого подозреваемого в терроризме могли изнасиловать и посадить на цепь, а также в мелочах вроде кровавого лоббирования интересов нефтегазовой компании Halliburton. Главная особенность "Власти" как фильма заключается в том, что свое грандиозное журналистское расследование он превращает в невероятно динамичную черную комедию с очень изобретательным киноязыком. Поэтому зритель за два с лишним часа, скорее всего, даже не заглянет в свой телефон – настолько завораживающий портрет политического животного получился у режиссера Адама Маккея. Маккей, кстати, до этого снял очень похожую по структуре "Игру на понижение" – едва не выигравшую "Оскар" трагикомедию про ипотечный кризис 2008-го года. Так что проверить, понравится ли вам "Власть", можно, не выходя из дома. Еще один повод сходить на фильм – очередная физическая трансформация актера Кристиана Бейла и целое созвездие талантов в его кордебалете. Среди них такие таланты, как Эми Адамс, Сэм Рокуэлл, Стив Карелл, Элисон Пилл и Джесси Племонс.

Видео: YouTube/HD Трейлеры

"Затерянный во льдах"

Показанный в Каннах (не в основной программе, но все же) психологический триллер о выживании двух незнакомцев в арктических льдах. Принц датского кино Мадс Миккельсен играет молчаливого пилота разбившегося вертолета, а пока что малоизвестная актриса Мария Тельма Смарадоттир – его нечаянную попутчицу. В отличие от позапрошлогоднего фильма "Между нами горы", где герои Кейт Уинслет и Идриса Эльбы в похожих обстоятельствах свили любовное гнездышко и превратили триллер в романтическую комедию, в "Затерянном во льдах" все серьезно. Это настоящая сага о схватке человека и природы, написанная не без оглядки на Джека Лондона и Эрнеста Хемингуэя. Но самое удивительное, что режиссер-дебютант, поставивший этот предельно цельный фильм, – молодой Джо Пенна из солнечной Бразилии, автор дурашливых интернет-клипов. Так что "Затерянный во льдах" – вдохновляющая история триумфа человеческой воли не только на экране, но и на съемочной площадке.

Видео: YouTube/iVideos

"Лабиринты прошлого"

Фильм иранского режиссера Асгара Фархади, снятый, впрочем, в Европе, на испанском языке и со звездами мирового масштаба, – Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом. Возможно, именно поэтому картине и доверили открывать прошлогодний Каннский кинофестиваль – чтобы напомнить о даре Европы впитывать в себя творческую энергию пришельцев. Критики фильм поругали, а главная испанская премия "Гойя" по итогам года оставила его без призов сразу в восьми номинациях. Но для поклонников Крус и Бардема, любителей пиренейских мелодрам и ценителей метафорической персидской поэзии это кино – настоящая находка. Несколько семей, связанных между собой давними обидами и несбывшимися надеждами, собираются в городе общего детства на веселой свадьбе. Но во время торжества кто-то похищает маленькую дочь героини Пенелопы Крус. И начинается знойная испанская версия нашей родной "Нелюбви".

Видео: YouTube/HD Трейлеры

"Как приручить дракона 3"

Продолжение выдающегося мультфильма о деликатной интеграции драконов в прогрессивное общество викингов. Неуклюжий дракон Беззубик и простодушный викинг Иккинг выросли и теперь не только спасают мир от очередного тирана, но и ходят на двойные свидания. Трогательный, смешной, очень красочный мультфильм с пламенным сердцем. Хороший способ заразить юных зрителей мечтой о полетах за облаками.

Видео: YouTube/HD Трейлеры