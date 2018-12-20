Фильмы, концерты, спектакли, выставки, ярмарки в выходные 22-23 декабря

Волосатые и губастые орхидеи, распродажа литературы на развес и фильм про духовно богатую воспитательницу детского сада – традиционно эклектичные выходные ждут москвичей.

Кино: "Воспитательница" и ее друзья





Видео: YouTube/RWV Films

Из премьер этой недели "Воспитательница" – единственный примечательный новый фильм. Это драма о том, как педагог в детском саду замечает, что один из ее учеников пишет гениальные стихи. Параллельно нам показывают ее неказистую жизнь: толстый муж, глупые дети, она сама тоже пытается поэтизировать, но все никак не получается. Разумеется, рассудок несчастную воспитательницу подведет.

В кино – с 20 декабря

Но если вам плохо даются такие, может, и не очень сложные, но категорически незрелищные фильмы, то еще с прошлой недели вас ждут: эпическая сага о донной жизни "Аквамен"; спин-офф "Трансформеров" под названием "Бамблби"; идеальный мультфильм про вашего дружелюбного соседа "Человек-паук: Через вселенные" и так далее, и так далее.

"Три сестры" в МХТ имени Чехова

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Чеховский текст актеры проговаривают максимально безэмоционально – все, кого этот прием не вгоняет в тоску, испытывают восторг. Смело рекомендуем тем, кому нравится творчество режиссера Константина Богомолова и его постоянного соавтора, художницы Ларисы Ломакиной. Поклонников они не разочаровывают: в числе визуальных решений спектакля – дом из неона и прямая трансляция крупных планов. Особый номер – исполнение Дарьей Мороз песни "Давайте выпьем, Наташа, сухого вина". Кстати, Мороз играет барона Тузенбаха. Она получила за эту работу номинацию на "Золотую маску".

МХТ имени Чехова

22 декабря, в 19:00

Вера Полозкова. Рождественский концерт

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Вера Полозкова стала известной в эпоху расцвета "Живого Журнала", ее полюбили за искренние и сентиментальные стихи о любви, печалях, детях и стариках. На концертах поэтесса не только читает свои произведения, но и общается со зрительским залом, рассказывает личные истории. Встречи получаются очень интимными, если не дружескими. Полозкова часто гастролирует с разными программами, но для этого рождественского концерта готовится что-то особенное. Обещают, что эти чтения с атмосферным видеорядом и полифонией никогда не повторятся.

"16 Тонн"

22 декабря, в 20:00

Пресненский Вал, дом 6, строение 1

Билетов на сайте клуба уже нет

Рождественские ярмарки

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Центр "Мусейон" в выходные устраивает ярмарку, где будет коллекция подарков по эскизам расписных потолков главного здания Пушкинского музея на Волхонке, а также новые классные сувениры, носки, блокноты, ручки и все в том же духе. Серия подарков лимитированная, учитывая скидки, стоит поторопиться.

Для детей – рождественские спектакли домашнего театра. Поход на маркет можно совместить с выставкой "Пикассо & Хохлова", которая проходит в главном здании с конца ноября. Билеты продаются на сеансы, лучше покупать их заранее, чтобы не стоять в живой очереди.

22 декабря, с 11:00 до 20:00, 23 декабря – с 11:00 до 17:00

Колымажный переулок, дом 6, строение 2

Вход на ярмарку свободный, билеты на выставку – по 600 рублей

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В Гостином дворе пройдет Vintage Marketplace Moscow. Ищите там платья в страусиных перьях, шелковые кимоно, все, что можно расшить пайетками для новогодних вечеринок, а также модные шубы из коричневой "чебурашки" и пуховики-одеяла.

22, 23 декабря, с 12:00 до 21:00

Гостиный двор, вход со стороны Хрустального переулка в подъезд с вывеской "Российский Аукционный Дом"

Вход свободный

"Тропическая зима" в Аптекарском огороде

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В Аптекарском огороде стартует фестиваль орхидей "Тропическая зима" (десятый по счету). Кроме всевозможных орхидей (волосатых, с губами и запахом сыра, шоколада или тяжелых духов), здесь можно увидеть массу суккулентов и хищных растений, а также посмотреть новое пространство – "подводные сады" с растениями из Таиланда, Явы, Суматры и рыбками. Кроме того, в ботаническом саду продолжается рождественская ярмарка и работает новый фудкорт.

До 13 января

Проспект Мира, 26, строение 1

300 рублей

Фрида в Манеже

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Главный выставочный блокбастер сезона – Фрида Кало и Диего Ривера в Манеже. Пространство разделено на две части: левая, красно-кирпичная сторона, – картины Фриды. Справа, на нежно-голубых стенах, висят работы Риверы. Здесь же есть фотографии и отдельный зал, посвященный тому, как мексиканская художница повлияла на творчество современных дизайнеров.

Организованная петербургским музеем Фаберже эта экспозиция гораздо полнее той, на которую москвичи стояли в очереди на набережной Фонтанки пару лет назад. Повышенное внимание аудитории обеспечено, здесь наверняка будут толпы, но оно стоит того.

Центральный Манеж, Манежная площадь, 1

21 декабря-22 февраля

Билеты в выходные – по 700 рублей

"Станция Россия"

Фото: предоставлено организаторами

Выставку-прогноз о том, как будет выглядеть столица и страна в недалеком (или далеком, тут как повезет) будущем, сначала показывали в нашем павильоне на Венецианском биеннале и вот теперь привезли в Москву, причем площадкой выбрали символичное место, Казанский вокзал. Ключевое в экспозиции – это проект "Зал ожидания будущего", в рамках которого демонстрируют исследование того, как изменятся российские города после того, как железные дороги начнут закрываться вследствие развития технологий. На самом деле, конечно, "Станция Россия" – это не сколько урбанистический проект, сколько философский (это ближе к эксперименту в области современного искусства, чем к научному анализу): посмотрев на то, как будет когда-то выглядеть площадь Трех Вокзалов, можно поразмышлять о том, чего же мы все ждем в этом глобальном "зале ожидания".

Казанский вокзал, Комсомольская площадь, 2

Галерея "Царская башня"

С 18 декабря до 19 марта

Бесплатно

Распродажа книг на вес в музее Ар Деко

Подобные распродажи регулярно принимает у себя Даниловский рынок. Происходящее в музее Ар Деко будет отличаться несильно: здесь действительно по 700 рублей за один килограмм продают книги. Причем хорошие: классика и комиксы, нон-фикшен и популярная фантастика, детская литература и модные авторы. На заметку: книги в мягких переплетах весят 200-300 граммов, а в твердых – около 400, по цене это почти в три раза дешевле, чем в книжном. Отличный способ закупиться подарками на все наступающие праздники.

Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4

22 декабря, с 12:00 до 21:00

Егор Беликов, Ксения Сергиенко, Евгения Смурыгина