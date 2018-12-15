На что пойти в кино с 13 декабря: главные фильмы недели – от лучшего к худшему

Предновогодний кинопрокат бесконечно разнообразен: сразу два супергеройских фильма (один – DC, другой – Marvel, да еще и анимационный), три фестивальных картины (Карловы Вары – "Хрусталь", Канн – "Счастливый Лазарь", Венеция – "Почему мы креативны?") и еще внезапно новогодний мультик про Бенедикта Камбербэтча, который не любит людей. Рассказываем, на что обязательно идти, а что можно пропустить. В нашем рейтинге премьеры отсортированы от лучшей к худшей (мы все заранее посмотрели).

Все фильмы выходят в прокат 13 декабря.

1. "Человек-паук: Через вселенные"

Видео: YouTube/SonyPicturesRU

Итог супергеройской мании XXI века подводит этот вроде бы невзыскательный мультфильм, на который приличному взрослому человеку идти не пристало. Но внезапно выяснилось, что "Человек-паук: Через вселенные" куда важнее для наследия великого Стэна Ли, ушедшего от нас в 2018 году, чем какие-нибудь "Мстители: Война бесконечности". Это восхитительно нарисованное кино (сочетается несочетаемое – стиль граффити, комиксов и поп-арта) поет оду тем выдуманным мирам, в которые люди уходят, чтобы спастись от сложной реальности.

На самом деле, все супергеройские фильмы – об этом, а вовсе не о летающих мужчинах в трико. Любое хорошее кино – о людях в первую очередь. Как это ни удивительно, студийный мультфильм о Человеке-пауке по лицензии Marvel как раз таков: оказывается, каждый из нас – Человек-паук, просто надо подождать, когда нас укусит радиоактивное членистоногое (не дай бог, конечно).

2. "Хрусталь"

Видео: YouTube/Capella Film

Отечественного кино о девяностых в последнее время выходит много, но это особенное. Во-первых, не отечественное, потому что снято в Белоруссии режиссером Дарьей Жук, которая уже давно уехала в Америку. Во-вторых, девяностые здесь – не просто зафиксированная историческая реалия, а стильная декорация для размышления о том, как нужно относиться к родине, зачем человеку дана молодость, наконец, что же есть такое "совковая" (или "постсовковая") ментальность, что ее составляет. "Хрусталь" – наверняка этапное кино для того осколка империи, на котором мы живем, так что лучше идти в кино сейчас, чтобы хвастаться потом так же, как хвастаются те, кто застал на широком экране "Брата".

3. "Счастливый Лазарь"

Видео: YouTube/YM Трейлеры

Это сложное кино, хотя интуитивно понятное даже без знания всех региональных деталей. Итальянка Аличе Рорвахер фестивальной публикой считается за новую реинкарнацию Феллини. В ее кино всегда очень простые, от сохи, итальянцы переживают сложный экзистенциальный опыт. В данном случае в пасторальном поместье обитают селяне, среди них – блаженный юноша по имени Лаззаро. Впоследствии оказывается, что неграмотные пейзане жестоко эксплуатируются хозяйкой, ведь крепостное право давно отменили, но она им об этом не сообщила. Рорвахер также немного нечестно поступает со своими героями, потому что почитает их за слабоумных персонажей притчи-сказки, которые не имеют воли, а имеют лишь поучительную сюжетную функцию. Но если закрыть на это глаза, то обнаружится, что Аличе сняла поэтичное и грустное кино о том, что бы случилось с Иисусом, если бы ему не повезло родиться в наши дни.

4. "Почему мы креативны?"

Видео: YouTube/Иноекино

У режиссера-документалиста Германа Васке явно проблемы с изобретательностью. Решив снять кино о креативности, он делает его самым некреативным способом из возможных: просто опрашивает всех подряд знаменитостей, которых может найти, на предмет того, что помогает им поддерживать в тонусе творческое начало. Разумеется, никакого приличного ответа на вопрос Васке не родил (а ведь потратил на его поиски целых тридцать лет!), но зато сварганил из случайных подсъемов с участием Дэвида Боуи, Марины Абрамович, Дэвида Линча и прочих приличную документалку о том, что творческие люди на самом деле понятия не имеют, с чего вдруг они стали считаться творческими. Из отечественных героев в фильме можно наблюдать Надежду Толоконникову и Марию Алехину из Pussy Riot.

5. "Гринч"

Видео: YouTube/Universal Pictures Russia

Очередной мультфильм студии Illumination, которая делает 3D-анимацию дешево и не стреляет мимо: "Гадкий я", "Миньоны", "Тайная жизнь домашних животных" – везде гигантские прибыли. Очередное детское кино в этот раз посвящено известному сказочному похитителю Рождества. В фильме 2000 года его играл Джим Кэрри, а в мультфильме 2018-го озвучил Бенедикт Камбербэтч. С него же, кажется, лепили и персонажа – зеленое меховое чудовище неприятно напоминает Камбербэтча как минимум мимикой, словно знаменитого британского артиста со сложным именем заколдовала гадкая ведьма. Или будто Бенедикт имел противоестественную связь с монстром Маззи из мультсериала для изучающих английский язык (может, помните такую передачу).

Вообще, обидно, конечно, что в фильме о злобном похитителе Рождества, которое он пытается отнять у нарисованных улыбающихся умильных детей и их мам, искренне сочувствуешь именно протагонисту-мизантропу. Он будто пытается придать их жизням смысл, чтобы они жили не только предрождественским консьюмеризмом, а обратили внимание на что-то более важное для души, чем игрушки-пряники-хлопушки. Понять жизненную трагедию Гринча сможет любой взрослый зритель, которому придется поневоле сопровождать на сеанс детей.

6. "Аквамен"

Видео: YouTube/WBRussia

В противовес "Человеку-пауку" – размашистая супергероика о получеловеке-полуатланте (в смысле, жителе Атлантиды) Артуре, который круто дерется, лихо плавает и дышит под водой. Это origin-story, так называют историю происхождения какого-либо известного выдуманного героя, чтобы стало понятно, откуда у него сверхсилы. Идет почти три часа, в течение которых герои проговорят все возможные пафосные фразы, известные человечеству. Ни одна шутка в фильме не стреляет, все уходят камнем под воду, не оставляя даже кругов на поверхности. В кадре непрерывно дерутся какие-то склизкие твари, и иногда приходит неприятное осознание, что одной из них является брутальный, но милый вне "Аквамена" актер Джейсон Момоа, известный по "Игре престолов". В общем, это то кино, которое не тонет, и совсем не в том смысле, в котором рукописи не горят.

Егор Беликов