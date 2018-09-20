Агент Джонни Инглиш, Эмбер Хёрд – ясновидящая и "Проклятие монахини": что смотреть в кино

Спасение панд, ясновидящая в лице Эмбер Хёрд, взрослеющая от чужого гнева девочка, продолжение приключений агента Джонни Инглиша и бои без правил в Таиланде. Редакция портала Москва 24 – о главных кинопремьерах недели.

Экранизация одноименного романа 1989 года "Лондонские поля" – мистическая история прекрасной девушки, владеющей даром ясновидения и предчувствующей собственную смерть. С этим знанием она и начинает романы одновременно с тремя разными мужчинами, одному из которых и суждено стать ее убийцей. Фильм, который может похвастаться по-настоящему звездным составом (Эмбер Хёрд, Кара Делевинь, Билли Боб Торнтон, Джим Стерджесс, Джонни Депп и другие), уже успели разгромить критики (правда, впечатления зарубежных зрителей не так однозначны). Поэтому если мнение критиков не имеет для вас особого значения, как минимум красивый визуальный ряд вам обеспечен.



Видео: YouTube/iVideos

"Простая просьба" – драматический триллер с Анной Кендрик и Блейк Лайвли в главных ролях. Разворачивающаяся в декорациях идиллической американской глубинки, это история восхитительной Эмили, любящей жены и матери, бесследно пропадающей в один прекрасный день, и ее новоиспеченной подруги Стефани. Она же и берет на себя расследование загадочного исчезновения. Фильм, уже оцененный зарубежными зрителями на 7.3 балла из 10, для любителей жанра составит конкуренцию "Лондонским полям".



Видео: YouTube/Central Partnership

Единственный хоррор этой недели – "Проклятие монахини". В основе истории – самоубийство молодой монахини в Румынии, расследовать которое посылают священника и юную послушницу из Ватикана. В монастыре они столкнутся с неведомой силой, способной погубить не одну душу, попытаются разгадать тайну проклятия и уцелеть в битве с демонической монахиней.



Видео: YouTube/FilmSelect Россия

Новая часть комедийного боевика о самом нелепом и некомпетентном британском шпионе "Агент Джонни Инглиш 3.0" начинается с того, что из-за кибератаки личности всех секретных агентов Великобритании оказываются раскрыты. Под секретом остается лишь Джонни Инглиш (Роуэн Эткинсон) – последняя надежда британской разведки. Именно ему и будет поручено вернуться с пенсии, чтобы выйти на след главного хакера. В главной женской роли – находящаяся, кажется, на пике своей карьеры и невероятно продуктивная в последний год Ольга Куриленко.



Видео: YouTube/Universal Pictures Russia

"Бои без правил" – криминальная драма, одно из главных открытий Каннского кинофестиваля прошлого года. Основанный на реальных событиях фильм рассказывает историю молодого британского боксера, подрабатывающего в Таиланде. Попав в тюрьму, он должен выжить среди самых жестоких насильников и убийц, а для этого ему нужно будет стать достойным участником проводящихся в тюрьме боев без правил, где игра идет не на жизнь, а на смерть.



Видео: YouTube/Exponenta Plus

"Закону тут не место" – итальянская комедия, исследующая ответ на вопрос, что будет, если политик станет выполнять все свои предвыборные обещания. Именно таким поборником честности оказывается новоизбранный мэр небольшого сицилийского городка. Проголосовав за него, жители ожидали перемен к лучшему, но точно не за счет борьбы со своими собственными давно устоявшимися привычками. Теперь им придется взять за правило не только сортировать мусор, но и полностью изменить свой образ жизни.



Видео: YouTube/YM Трейлеры

Российская фантастическая мелодрама "Доминика" – история молодого архитектора Кости, чья налаженная жизнь резко меняется, когда он обнаруживает на пороге своей квартиры грудного ребенка. Девочка обладает феноменальными способностями: как только ее новообретенный родитель злится, она резко взрослеет на несколько лет. Природу этой способности и предстоит выяснить Константину, ведь довольно скоро он поймет – ребенок попал к нему не случайно.



Видео: YouTube/Кинокомпания "Гермес Фильм"

Немецкий мультфильм "Храброе сердце. Заговор в королевстве" не имеет никакого отношения к почти одноименной истории шотландского героя с Мэлом Гибсоном в главной роли. Действие комедийного фантастического фильма происходит в вымышленном королевстве, где власть захватывает тщеславный шеф полиции. Защитить Металломию от полицейского беспредела предстоит рыцарю Расти, но до этого ему нужно будет продолжить дело своего отца-изобретателя и завершить его незаконченные проекты.



Видео: YouTube/iVideos

"Панды 3D" – сорокаминутное путешествие в китайский парк Чэнду, специализирующийся на разведении панд (вида, в данный момент находящегося в опасности исчезновения). Об эксперименте по адаптации выведенных в неволе животных в условиях дикой природы и расскажет этот фильм. На сеанс можно прийти вместе с детьми – небольшой хронометраж не позволит им заскучать.



Видео: YouTube/iVideos

Для любителей классической музыки на этой неделе выходит фильм об одной из главных оперных див ХХ века. Выпущенный в прошлом году к сорокалетней годовщине смерти певицы, "Мария до Каллас" – документальный портрет греко-американской артистки, включающий ранее неопубликованные интервью и архивные материалы с самой дивой, а также близко знавшими ее людьми (Витторио Де Сика, Лукино Висконти, Омаром Шарифом, Аристотелем Онассисом, Бриджит Бардо и другими).



Видео: YouTube/Capella Film

Лиза Минаева