"Балканский рубеж", "В объятиях лжи" и другие кинопремьеры недели

Гоша Куценко и Равшана Куркова реконструируют подвиг русских десантников в боевике "Балканский рубеж", Мэл Гибсон и Винс Вон играют очень плохих копов в нуаре "Закатать в асфальт", а Рассел Кроу и Николь Кидман сталкиваются с чудовищной родительской дилеммой в драме "Стертая личность". Кинокритик Егор Москвитин рассказывает о главных премьерах недели.

"Стертая личность"

Один из хитов последнего фестиваля в Торонто (самого зрительского из всех фестивалей) – основанная на реальных событиях драма о сыне пастора, оказавшемся геем. Отец (Рассел Кроу) решает отправить подростка (вундеркинд Лукас Хеджес, делающий по четыре отличных фильма в год) в специальный "реабилитационный" центр, а мать (Николь Кидман) не находит в себе сил возразить мужу. Попав в странную клинику, мальчик не только сталкивается с деспотичным и лукавым "целителем" (его играет актер Джоэл Эдгертон, который и снял этот фильм), но и с такими же, как и он, ребятами.

Хорошей и усердной "Стертой личности" не хватает таланта, чтобы стать ровней таким фильмам о насильственной терапии, как "Пролетая над гнездом кукушки" и "Прерванная жизнь". Зато эта картина отлично смотрится в тандеме с "Плохим воспитанием Кэмерон Пост" – истории ровно о таком же "конверсионном лечении", только рассказанной от лица девочки. Ее блестяще сыграла Хлоя Грейс-Морец, а сам фильм год назад получил Гран-при на уважаемом американском фестивале "Санденс". Но зрителю стоит заранее знать, что "Стертая личность" – кино более мрачное и сложное. И, пожалуй, более интересное – хотя бы потому, что родители в нем выступают не условным злом, а персонажами с собственной непростой линией развития. И да, как ни парадоксально, но к религии этот либеральный фильм тоже относится с полным уважением. И такое бывает.

Видео: YouTube/HD Trailers

"В объятиях лжи"

Еще один из фаворитов Торонто – мрачная-премрачная сказка братьев Гримм, глубоко спрятанная внутри современной черной комедии о странном случае в городе Нью-Йорке. Молодая и простодушная героиня (опять же, Хлоя Грейс-Морец) переезжает на Манхэттен и по стечению обстоятельств заводит дружбу с очаровательной пожилой вдовой (ее играет великая Изабель Юппер). Но с каждым днем (совсем как в смешном, но страшном "Кабельщике" с Джимом Керри) женщина все наглее и наглее вторгается в личное пространство девушки. И когда та начинает подозревать неладное, становится уже слишком поздно: оказывается, ей заинтересовался настоящий монстр.

Находка фильма в том, что его можно смотреть и как абсолютно реалистичный психологический триллер про отношения сталкера и жертвы, и как ироничное фэнтези про пряничные домики, потерявшуюся в лесу девочку и злую ведьму. Американо-ирландский режиссер Нил Джордан и прежде снимал отличные картины в обоих жанрах. В его "Интервью с вампиром" герои Тома Круза и Брэда Питта питались кровью. Но в фильме "Отважная" Джоди Фостер сталкивалась с настоящими негодяями – и давала им отпор, не превращаясь в героиню абсурдного боевика. Так что "В объятиях лжи" каждый зритель волен трактовать по-своему. На то она и ложь.

Видео: YouTube/iVideos

"Закатать в асфальт"

Новый сюрприз от режиссера С. Крейга Залера – автора самых радикальных и кровавых экшн-фильмов последних лет, будь то мистический вестерн "Костяной томагавк" или тюремный трэш-триллер "Драка в блоке 99". В этот раз картина получилась чуточку более респектабельной – так что ее показали (хоть и вне конкурса) на кинофестивале в Венеции. Мэл Гибсон и Винс Вон играют в фильме двух копов со старомодными взглядами на профессию. Проще говоря, они равняются на брутальных и бескомпромиссных героев из давно сгинувшей в пучине политкорректности Америки – таких, как персонаж Клинта Иствуда из "Грязного Гарри" или злодей Дензэла Вашингтона из "Тренировочного дня". Но современное начальство выходки напарников не терпит и ненадолго отстраняет их от службы. А те не могут сидеть без дела и затевают полукриминальную аферу.

"Закатать в асфальт" – отголосок некогда популярного жанра бадди-боевиков. То есть лихих и веселых фильмов про неуживчивых напарников – вроде "Смертельного оружия" с тем же Мэлом Гибсоном. Сегодня такое простое, брутальное и смачное кино, увы, возможно лишь в формате хитроумной пародии – но и от нее не оторваться.

Видео: YouTube/iVideos

"Другой"

Тоже вполне себе фестивальный хит – ужастик из полуночной программы "Санденса", в которую каждый год отбирают до полдюжины отличных триллеров, хорроров и слэшеров (слэшеры – это когда героев активно рубят на части). Мать и сын перебираются в глушь, ребенок натыкается в лесу на нечто непостижимое и начинает пугающим образом меняться. Как и подсказывает название (помните, был такой фильм "Другие" с Николь Кидман?), в конце зрителя ждет неожиданный поворот. Но до этого самого финала еще нужно как-то досидеть: смотреть "Другого" страшно.

Видео:YouTube/iVideos

"Балканский рубеж"

Российский фильм, попавший под перекрестный огонь интернет-критиков и журналистов федеральных каналов. Первым он кажется агрессивной пропагандой, вторые недоумевают, почему военные агитки можно снимать всем странам, кроме России. Есть ощущение, что краски сгущают и те, и другие. Потому что антигероем фильм назначает не зловещее НАТО, а отдельно взятого косовского полевого командира-террориста – такого же условного персонажа, как и в большинстве военных картин про Кавказ. А героями делает интернациональный отряд спецназовцев, в котором есть место христианам и мусульманам, сербам и русским, мужчинам и женщине. И посыл у фильма скорее гуманистический, чем геополитический. Хотя бы потому, что все в России помнят, что действительно героический марш-бросок российских десантников на аэропорт Приштины в 1999 году закончился предательством со стороны политиков. Как это часто бывало в истории, подвиг русского оружия тогда обесценила слабость русской дипломатии, так что сценарий "Балканского рубежа" при всем желании не может притворяться, что операция пошла успешно. И вместо этого фильм сосредоточивается на вымышленном противостоянии нескольких спецназовцев (пришедших в истории кино на смену ковбоям и самураям) и превосходящих их сил террористов. И показывает это противостояние по-настоящему грозно и сочно – как и положено честному боевику категории "Б". В ролях – Гоша Куценко, Равшана Куркова, Милош Бикович и легендарный Гойко Митич.

Видео:YouTube/20th Century Fox Russia

Егор Москвитин