Не сфотографировал – не поел: постная еда для Instagram

Великий пост завершается 27 апреля. До этого времени в московских ресторанах действует специальное меню для тех, кто постится или просто придерживается вегетарианской диеты. Выбрали самые фотогеничные блюда – самое то для публикации в Instagram.

LavkaLavka

Кредо фермерского кафе – работать так, будто российская кулинария перепрыгнула через гастрономическую деградацию XX века. Так что к посту здесь подготовились с широкой русской душой: томатный суп с перловкой и черносливом (300 рублей), драники с грибным фаршем (400 рублей), салат со свеклой и фасолью (250 рублей) и гречневые крокеты с овощами и шпинатным соусом (350 рублей).

Сытинский переулок, 7/14

Butler

В ресторане средиземноморской кухни на Патриках очень большой выбор постных блюд – два десятка позиций. Вот небольшая выдержка из меню: карпаччо из печеной свеклы с фенхелем (490 рублей), салат корн с маринованной грушей, грецким орехом и соусом из маракуйи (850 рублей) и артишоки по-сицилийски (1250 рублей). Мы проверили – в Instagram все выглядит отлично.

Трёхпрудный переулок, 15

Village Kitchen

Здесь тоже специальное постное меню довольно большое: например, салат из рукколы, вешенок и авокадо с горчичной заправкой (как раз на фото, 620 рублей), карпаччо из баклажанов с зеленой тхиной и сыром тофу (520 рублей), ассорти из лесных грибов домашнего засола (950 рублей), паста пенне с овощами и соусом песто (680 рублей), картофель, обжаренный по-домашнему с вешенками и шпинатом (420 рублей). И это только часть, в меню есть еще, к чему присмотреться.

Довженко, 1, строение 1

Humans Seafood Bar

Новый ресторан на Патриках открылся всего месяц назад. В меню – евро-азиатский микс с морскими деликатесами по ценам выше среднего. Но к посту здесь особое предложение с упором на салаты: меланза с томатами, баклажанами и белым кунжутом или с киноа и маринованными артишоками, а еще с грушей, фенхелем и черным трюфелем с ореховой заправкой. Все – в районе 500 рублей за порцию.

Малая Бронная, 10

I VAN GOGH

Рестобар на Большой Лубянке, прямо напротив здания ФСБ. Здание – дом Трындиных, именно тут располагалась первая обсерватория в России. Сейчас здесь проходят тематические тусовки и вкусно готовят. Но и про пост не забывают: ищите в меню специальные значки (в форме листиков) около блюд. Выбор такой: тофу с муссом из пряного лечо и кускусом (490 рублей), авокадо со сладкими томатами и жареным нутом (450 рублей), салат из древесных грибов (380 рублей). Также есть крем-суп из корня сельдерея (350 рублей) и суп из сушеных белых грибов с птитимом (350 рублей).

Большая Лубянка, 13/16, строение 1

Avocado Queen

У ресторана концепция healthy comfort food, так что к посту здесь подготовились тщательно и по "ЗОЖному". Например, на завтрак предлагают гречневую кашу на кокосовом молоке с вареньем из инжира и овсянку с коричневым сахаром и вареньем из лесных ягод (по 420 рублей), "зеленый" тост с гуакамоле и кусочками авокадо, бобами эдамаме, лаймом и зеленью на безглютеновом хлебе (490 рублей) и большой зеленый салат с авокадо, вялеными томатами, шпинатом, рукколой, салатом бок-чой и хойсин-дрессингом (790 рублей).

Малая Бронная, 20, строение 1

Tokyo Sushi Bar

Японская кухня – это не только суши и роллы, как многие привыкли считать. На самом деле, ее невозможно представить без овощей и фруктов (да-да!). Ресторан Tokyo в пост тактично об этом напоминает. Поэтому до 27 апреля в меню – овощной ролл с тофу (390 рублей), рулеты из огурца с гуакамоле (420 рублей), микс из азиатских грибов (590 рублей), вонтоны с тыквой (490 рублей) и хрустящий баклажан (560 рублей).

Рождественский бульвар, 1, Центральный рынок