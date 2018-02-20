Том и Джерри: 12 малоизвестных фактов о самой популярной мультпарочке

20 февраля 1940 года зрители впервые увидели на киноэкранах Тома и Джерри. Вскоре они полюбились детям и взрослым всей планеты. О малоизвестных фактах биографии, наверное, самой популярной мультипликационной парочки – в материале портала Москва 24.

Заставка мультсериала.

Первые мультфильмы о коте и мышонке показывали в кинотеатрах перед полнометражными фильмами. Именно тогда враждующая парочка и завоевала любовь американских зрителей, чтобы вскоре перебраться в их телевизоры.

С учетом всех короткометражных (164) и полнометражных мультфильмов (14), а также мультсериалов (5) за 78 лет существования проекта было выпущено более 300 историй про кота и мышонка. Правда, те мультфильмы, которые их поклонники считают входящими в золотой фонд, то есть сделанные первыми авторами – Уильямом Ханной и Джозефом Барберой, были созданы с 1940-го по 1958 год и составляют 114 выпусков.

Создатели мультперсонажей Уильям Ханна и Джозеф Барбера известны и как "родители" других известных анимационных героев, самые популярные из которых Флинстоуны и Скуби-Ду.



За время своего существования "Том и Джерри" получили семь "Оскаров" в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" – больше, чем кто бы то ни было из мультипликационных героев, причем претендентом на золотую статуэтку мультфильм стал сразу после своего появления: пилотный выпуск сериала получил номинацию в 1941 году. Правда, в тот раз полюбившиеся зрителям герои остались без награды, зато уже с 1943-го "кошки-мышки" стали стабильными фаворитами оскаровской гонки на целых 10 лет, уступив другим номинантам лишь трижды.

Кстати, в пилотной серии герои мультфильма носили совсем другие имена: кота звали Джаспер, а мышонка – Джинкс. Кто и почему придумал для них те имена, под которыми они вошли в историю, сказать достоверно практически невозможно: на этот счет существует не одна версия.

Кроме, собственно, основных героев в мультфильме есть и второстепенные. Главные из них – это, без сомнения, хозяйка Тома по имени Мамочка-Два-Тапочка, а также бульдог Спайк и его сын, щенок Тайк (главные противники Тома в борьбе с Джерри), а также родственники Джерри дядюшка Пекос, Маслз-Маус и Нибблс, дворовый кот Бутч и другие.

Что касается Мамочки-Два-Тапочка, то ее образ уже с 1950-х годов начал подвергаться цензуре как слишком стереотипный, а потому расистский. Афроамериканскую хозяйку Тома из мультфильма часто вырезали и переозвучивали, а потом и вовсе поменяли на стройную белую женщину с ирландским акцентом.

Кстати, еще во время ее существования зрители могли лишь догадываться, как Мамочка-Два-Тапочка выглядит в действительности (или в воображении мультипликаторов). Она была показана во весь рост лишь однажды и то в качестве уступки маленьким зрителям, буквально завалившим студию письмами с просьбой явить Мамочку-Два-Тапочка общественности.



Внешность главных героев также не оставалась без изменений, особенно в ранние годы. Наибольшие метаморфозы претерпел Том, изначально больше похожий на настоящего кота, умевшего мяукать, и передвигавшийся на четырех лапах. Впоследствии он приобрел антропоморфные черты: стал ходить на двух лапах, научился читать, играть на музыкальных инструментах и даже дирижировать. Не отставал от него и Джерри: в одной из серий у него даже промелькнул диплом о педагогическом образовании. Правда, сама внешность мышонка с момента его первого появления на экранах оставалась практически неизменной.

Скульптуры с героями мультсериала в китайском городе Шэньян. Фото: ТАСС/Zuma/Yao Jianfeng

Одна из немаловажных причин популярности "Тома и Джерри" по всему миру – почти полное отсутствие в мультфильме диалогов. В то время как главные герои полностью поглощены своей никогда не прекращающейся игрой в догонялки, самым разговорчивым персонажем является Мамочка-Два-Тапочка – грозная, карающая сила, всегда готовая устроить Тому головомойку за разбросанные вещи или разбитые тарелки.

По своим жанровым характеристикам "Том и Джерри" близки к слэпстику – "комедии потасовок". Изначально слэпстик – хлопушка, использовавшаяся в итальянской комедии дель арте. С появлением кинематографа это слово стало названием комедийного жанра, характеризующего те фильмы, где герои в комической форме дерутся, падают, шатаются, так или иначе избивают друг друга. Фактически слэпстик как жанр родился вместе с кино: "Политого поливальщика" братьев Люмьер 1895 года можно считать его ранним образцом. Потом слэпстик активно использовал в своих комедиях Чарли Чаплин, а в мультипликации его самым ярким примером стали именно "Том и Джерри".

В 1961–1962 годы производством мультфильма занималась чехословацкая студия Rembrandt Films. Она выпустила 13 серий, вошедших в историю проекта как самые странные и даже зловещие. Этому способствовал не только сократившийся в четыре раза бюджет, неизбежно отразившийся на качестве эпизодов, но и причудливая озвучка, вместо привычного музыкального сопровождения представленная непривычной для фанатов мультфильма футуристической музыкой и пугающими воплями.

Лиза Минаева