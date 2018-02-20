Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

20 февраля 2018, 00:18

Том и Джерри: 12 малоизвестных фактов о самой популярной мультпарочке

культура кино

20 февраля 1940 года зрители впервые увидели на киноэкранах Тома и Джерри. Вскоре они полюбились детям и взрослым всей планеты. О малоизвестных фактах биографии, наверное, самой популярной мультипликационной парочки – в материале портала Москва 24.

Заставка мультсериала.

Первые мультфильмы о коте и мышонке показывали в кинотеатрах перед полнометражными фильмами. Именно тогда враждующая парочка и завоевала любовь американских зрителей, чтобы вскоре перебраться в их телевизоры.

С учетом всех короткометражных (164) и полнометражных мультфильмов (14), а также мультсериалов (5) за 78 лет существования проекта было выпущено более 300 историй про кота и мышонка. Правда, те мультфильмы, которые их поклонники считают входящими в золотой фонд, то есть сделанные первыми авторами – Уильямом Ханной и Джозефом Барберой, были созданы с 1940-го по 1958 год и составляют 114 выпусков.

Создатели мультперсонажей Уильям Ханна и Джозеф Барбера известны и как "родители" других известных анимационных героев, самые популярные из которых Флинстоуны и Скуби-Ду.


За время своего существования "Том и Джерри" получили семь "Оскаров" в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" – больше, чем кто бы то ни было из мультипликационных героев, причем претендентом на золотую статуэтку мультфильм стал сразу после своего появления: пилотный выпуск сериала получил номинацию в 1941 году. Правда, в тот раз полюбившиеся зрителям герои остались без награды, зато уже с 1943-го "кошки-мышки" стали стабильными фаворитами оскаровской гонки на целых 10 лет, уступив другим номинантам лишь трижды.

Кстати, в пилотной серии герои мультфильма носили совсем другие имена: кота звали Джаспер, а мышонка – Джинкс. Кто и почему придумал для них те имена, под которыми они вошли в историю, сказать достоверно практически невозможно: на этот счет существует не одна версия.

Фото: facebook.com/TomandJerry

Кроме, собственно, основных героев в мультфильме есть и второстепенные. Главные из них – это, без сомнения, хозяйка Тома по имени Мамочка-Два-Тапочка, а также бульдог Спайк и его сын, щенок Тайк (главные противники Тома в борьбе с Джерри), а также родственники Джерри дядюшка Пекос, Маслз-Маус и Нибблс, дворовый кот Бутч и другие.

Что касается Мамочки-Два-Тапочка, то ее образ уже с 1950-х годов начал подвергаться цензуре как слишком стереотипный, а потому расистский. Афроамериканскую хозяйку Тома из мультфильма часто вырезали и переозвучивали, а потом и вовсе поменяли на стройную белую женщину с ирландским акцентом.

Кстати, еще во время ее существования зрители могли лишь догадываться, как Мамочка-Два-Тапочка выглядит в действительности (или в воображении мультипликаторов). Она была показана во весь рост лишь однажды и то в качестве уступки маленьким зрителям, буквально завалившим студию письмами с просьбой явить Мамочку-Два-Тапочка общественности.


Внешность главных героев также не оставалась без изменений, особенно в ранние годы. Наибольшие метаморфозы претерпел Том, изначально больше похожий на настоящего кота, умевшего мяукать, и передвигавшийся на четырех лапах. Впоследствии он приобрел антропоморфные черты: стал ходить на двух лапах, научился читать, играть на музыкальных инструментах и даже дирижировать. Не отставал от него и Джерри: в одной из серий у него даже промелькнул диплом о педагогическом образовании. Правда, сама внешность мышонка с момента его первого появления на экранах оставалась практически неизменной.

Скульптуры с героями мультсериала в китайском городе Шэньян. Фото: ТАСС/Zuma/Yao Jianfeng

Одна из немаловажных причин популярности "Тома и Джерри" по всему миру – почти полное отсутствие в мультфильме диалогов. В то время как главные герои полностью поглощены своей никогда не прекращающейся игрой в догонялки, самым разговорчивым персонажем является Мамочка-Два-Тапочка – грозная, карающая сила, всегда готовая устроить Тому головомойку за разбросанные вещи или разбитые тарелки.

По своим жанровым характеристикам "Том и Джерри" близки к слэпстику – "комедии потасовок". Изначально слэпстик – хлопушка, использовавшаяся в итальянской комедии дель арте. С появлением кинематографа это слово стало названием комедийного жанра, характеризующего те фильмы, где герои в комической форме дерутся, падают, шатаются, так или иначе избивают друг друга. Фактически слэпстик как жанр родился вместе с кино: "Политого поливальщика" братьев Люмьер 1895 года можно считать его ранним образцом. Потом слэпстик активно использовал в своих комедиях Чарли Чаплин, а в мультипликации его самым ярким примером стали именно "Том и Джерри".

В 1961–1962 годы производством мультфильма занималась чехословацкая студия Rembrandt Films. Она выпустила 13 серий, вошедших в историю проекта как самые странные и даже зловещие. Этому способствовал не только сократившийся в четыре раза бюджет, неизбежно отразившийся на качестве эпизодов, но и причудливая озвучка, вместо привычного музыкального сопровождения представленная непривычной для фанатов мультфильма футуристической музыкой и пугающими воплями.

Лиза Минаева

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать