Рок-оперу "Юнона и Авось" покажут в Культурном центре "Москвич"

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В Культурном центре "Москвич" 20 и 21 декабря покажут детский мюзикл "Буратино", а также рок-оперы "Юнона и Авось" и "Хоакин Мурьета". В спектаклях звучит музыка Алексея Рыбникова. Показы спектаклей приурочены к юбилею композитора.

"Юнона и Авось" - это, пожалуй, самая известная в России рок-опера. В постановке отражены тенденции русской духовной музыки, народный фольклор и жанры массовой "городской" музыки.

А вот новую версию рок-оперы "Хоакин Мурьета" Рыбников создал вместе с поэтом, бардом и драматургом Юлием Кимом. В спектакле звучат известные арии из "Звезды и Смерти Хоакина Мурьеты".

"Изменения, продиктованные новым либретто и текстами стихов, коснулись не только музыки, но и драматургии спектакля, персонажей, сценического решения", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Мюзикл "Буратино" будет интересен и взрослым, и детям. В спектакле использованы элементы комедии дель арте и шутовского балаганчика.

Начало спектаклей "Юнона и Авось" и "Хоакин Мурьета" в 19.00; "Буратино" - в 14.00.