"В сердце тьмы": что смотреть на ретроспективе Ларса фон Триера

С 19 по 30 ноября "Каро Арт" и "Синематека Искусства кино" устраивают ретроспективу Ларса фон Триера в Киноцентре "Октябрь".

В рамках смотра "Ларс фон Триер. В сердце тьмы" показывают фильмы "Догвилль" (2003), "Антихрист" (2009), режиссерскую версию "Нимфоманки" (2013), объединившую в себе обе части, и премьеру Каннского кинофестиваля этого года – "Дом, который построил Джек" (2018).

"Догвилль"

19 ноября, 19:30

Кадр из фильма "Догвиль"; Режиссер - Ларс фон Триер; Сценарий - Ларс фон Триер; Производство - Zentropa Entertainments 8 ApS, Isabella Films International B.V., Memfis Film International AB, Pain Unlimited GmbH, Sigma Films Ltd., Slot Machine SARL

Трехчасовой опус с Николь Кидман, построенный по принципу эпического театра Бертольда Брехта для любителей вдумчивых психологических триллеров. Догвилль – это городок, где оказывается сбежавшая от банды преступников Грейс. Милые, на первый взгляд, местные оказываются не вполне такими. Вскоре девушка понимает, что попала в самую настоящую тюрьму, разве что без решеток. Фильм отмечен призом Европейской киноакадемии в 2003 году за лучшую режиссуру и за операторскую работу постоянного соратника Триера – Энтони Дод Мэнтла.

"Антихрист"

21 ноября, 20:00

Кадр из фильма "Антихрист"; Режиссер - Ларс фон Триер; Сценарий - Ларс фон Триер; Производство - Zentropa Entertainments, Zentropa International Koln, Slot Machine, Memfis Film, Trollhattan Film AB, Filmstiftung NRW, Lucky Red, Zentropa International Poland, Danmarks Radio (DR), arte France Cinema, ZDF/Arte, ARTE, Film i Vast, Sveriges Television (SVT), CNC, Canal+, Det Danske Filminstitut, Deutsche Filmforderfonds (DFFF), Liberator Productions, Nordisk Film- & TV-Fond, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Svenska Filminstitutet (SFI), Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)

Один из самых скандальных фильмов Триера для отчаянных любителей авторского кино. Супружеская пара, которой автор не дает имен, – Он и Она (Уиллем Дефо и Шарлотта Генсбур). Чета теряет ребенка из-за несчастного случая. Он увозит Ее в лес, чтобы отойти от плохих мыслей и немного приобщиться к природе, но по каким-то мистическим причинам все идет не по плану. "Антихрист" – один из самых натуралистически подробных фильмов режиссера, на экране – отталкивающие эротические сцены и жестокие эпизоды (скажем, героине Шарлотты Генсбур придется выбираться из медвежьего капкана).

"Нимфоманка"

25 ноября, 16:30

Кадр из фильма "Нимфоманка"; Режиссер - Ларс фон Триер; Сценарий - Ларс фон Триер; Производство - Zentropa Entertainments, Artificial Eye, Heimatfilm, Caviar Films, Concorde Filmverleih, Film i Vast, Les Films du Losange, NRW Filmstifftung, Slot Machine

"Нимфоманка" – это женщина по имени Джо в исполнении Шарлотты Генсбур, которую холодным зимним вечером в переулке встречает немолодой холостяк Селигман (Стелан Скарсгаард). Джо начинает рассказывать о своей жизни, полной странных обстоятельств, разных мужчин и, конечно, сексуальных откровений. В особенно раскрепощенных сценах актеров подменяли профессиональные порноактеры.

Хоть "Нимфоманку" и редко вспоминают в тройке главных фильмов Триера, это один из лучших способов познакомиться с режиссером.

"Дом, который построил Джек"

30 ноября, 19:30

Кадр из фильма "Дом, который построил Джек"; Режиссер - Ларс фон Триер; Сценарий - Ларс фон Триер; Производство - Zentropa, Copenhagen Film Fund, Danmarks Radio (DR), Film i Vast, Slot Machine

Самый последний и личный фильм большого мастера. Главный герой Джек – маньяк. Он хорошо знает историю искусств и старается оправдать каждое свое преступление тем, что он художник, а расправа – произведение искусства. Джек своего рода альтер эго Триера, который "убивает" своими фильмами неподготовленную публику. На Каннском фестивале этого года фильм показали вне конкурса, однако он стал одним из самых громких событий. Твиттер разрывался от возмутительных возгласов: "Тошнотворно!" "Омерзительно!" "Это не кино!"

Самый жестокий фильм режиссера. Подумайте, готовы ли вы к его беспощадности.