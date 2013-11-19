Волонтерам подарят абонементы на бесплатное посещение музеев Москвы

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Московским волонтерам, которые помогали в организации и проведении акции "Ночь искусств", вручат абонементы на бесплатное посещение 11 московских музеев.

Приятные бонусы получат 48 активистов, занимавшихся информационной и организационной поддержкой на автобусных маршрутах, объединявших основные места "Ночи искусств", сообщили в столичном департаменте культуры.

Торжественная церемония вручения абонементов состоится 21 ноября.

Напомним, что общегородская акция "Ночь искусств" состоялась 3 ноября. В ней приняли участие 150 музеев, выставочных залов, столичных кафе и библиотек.