"Клуб миллиардеров", офисные ужасы и розыск жениха в Баку: что смотреть на неделе

Приключения русской невесты в Азербайджане, избавленный от одиночества мир будущего и офисные работники, не по своей воле выпившие жесткий энергетик. Редакция портала Москва 24 – о главных кинопремьерах недели.



Фото: depositphotos/Syda_Productions

Основанный на реальных событиях американский триллер "Клуб миллиардеров" – история нескольких юношей, организующих в Лос-Анджелесе 1980-х годов рискованную аферу, которая способна принести каждому из них громадное состояние или (при неудачном исходе) смерть. Для фанатов Кевина Спейси, Эммы Робертс, Сьюки Уотерхаус, а также для любителей биографических фильмов и кинолент про аферы, триллер "Клуб миллиардеров" – главная премьера недели.



Видео: YouTube/Kinoafisha.info – Смотри трейлеры первым!

"Паранормальное" – мистический хоррор о двух братьях, которые провели детство в загадочной секте конца света, откуда им удалось сбежать. Спустя много лет ребята получают видеопослание, побуждающее их вновь навестить свою бывшую "семью", которая готовится к "пришествию". От стандартного хоррора в "Паранормальном" – лишь страх перед неизвестным. Сюжет предполагает различные трактовки, что, по мнению зрителей, уже успевших посмотреть кино, делает картину "фильмом не для всех". Это подтверждает и расхождение оценок зрителей и критиков. Последние почти единогласно дали фильму положительные оценки, в то время как зрители оценили кино в 6.0-6.6 баллов из 10.

"Паранормальное" придется по вкусу, прежде всего, тем, кто любит размышлять над увиденным и строить собственные теории. Тем же, кто хочет без особых забот расслабиться перед экраном, стоит обратить внимание на следующий фильм.



Видео: YouTube/Exponenta Plus

"Офисный беспредел" – комедийный хоррор, который отвечает на вопрос: что будет, если в погоне за эффективностью заставить сотрудников выпить запрещенный энергетик, который был разработан специально для армейских нужд. По версии авторов, разбираться с проблемой придется вечно опаздывающему на работу "раздолбаю", из-за очередной задержки избежавшему всеобщего офисного помешательства. Именно он и будет противостоять коллегам-монстрам. Помогать ему будут возлюбленная и пара друзей, которые чудом избежали обязательного "вливания" в себя ядовитого энергетика.



Видео: YouTube/iVideos

Для любителей российского кино на этой неделе в прокат выходит "Килиманджара" – приключенческая комедия с Ириной Старшенбаум и Павлом Прилучным в главных ролях. "Килиманджара" – история невесты, которая отправляется в Баку, на родину ее жениха, исчезнувшего в день свадьбы. В поисках любимого ей помогает разношерстная компания друзей. Легкий юмор, солнечные пейзажи Азербайджана, молодые и популярные актеры – все это делает фильм одной из главных отечественных комедий этого лета.



Видео: YouTube/Продюсерская компания Среда/ Sreda Prod Company

"Зои" – новый фильм Дрейка Доримуса, который уже успел зарекомендовать себя как одного из главных создателей современных инди-мелодрам (за его плечами – "Новизна", "Равные" и снятый на фотоаппарат "Как сумасшедший", в свое время получивший Гран-при главного фестиваля независимого кино "Сандэнс"). Новый фильм Доримуса с Леа Сейду и Юэном МакГрегором в главных ролях – романтическая драма про ученых, работающих над созданием специальных роботов-андроидов, которые призваны избавить человечество от проблемы одиночества. В процессе работы им предстоит выяснить, возможно ли измерить любовь в цифрах, и решить для самих себя, стоят ли идеальные отношения с роботом отказа от человеческих (пусть и заведомо обреченных на провал).



Видео: YouTube/Kinoafisha.info – Смотри трейлеры первым!

"Это чертово сердце" – новый фильм с главным любимчиком немецких девушек Элиасом ЭмБареком, знакомым русскому зрителю по франшизе "Зачетный препод". История дружбы избалованного мажора (привыкшего к жизни на полную катушку за папины деньги) и порученного его заботам пятнадцатилетнего подростка с пороком сердца. В определенной степени – не самая редкая тема для кино. Впрочем, для профессионала мелодраматического жанра, режиссера Марка Ротемунда это не является проблемой: у фильма вполне неплохой рейтинг, что делает его отличным вариантом для семейного или романтического похода в кино.



Видео: YouTube/KinomaxCinema

Лиза Минаева