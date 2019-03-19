"Старая Москва" в фотографиях: микро-СМИ из любви к городу

Архитекторы и создатели телеграм-канала "Старая Москва" Мария Вертинская и Кирилл Губернаторов рассказали о том, почему без образов прошлого невозможна Москва будущего.

Нам интересен город в принципе

﻿Мария: Идея канала возникла прошлой весной. Вначале появился проект "Старая Москва" "ВКонтакте" – у него уже довольно длинная история, аж десять лет! Его начинал Кирилл, и сейчас там уже больше 20 тысяч человек. Примерно год назад он активно звал меня помогать ему с группой, потому что мне тоже интересна эта тема. А я со своей стороны предложила альтернативу – попробовать развивать проект на новых платформах. Пока это только телеграм, но в будущем планируются и другие.

﻿Кирилл: Нам интересна скорее тема Москвы в принципе – не только старой или современной. Мы архитекторы и оба москвичи, поэтому важная задача для нас – делать наш родной город лучше, понимать, что актуально для него сейчас. Это сложно без знакомства с его прошлым. Ведь прошлое очень сильно влияет на настоящее.

Есть фотографии, которые хочется рассматривать под музыку

﻿Мария: Нам очень часто присылают интересные эксклюзивные материалы – слайды, фотографии, истории. Также параллельно мы ищем что-то в других источниках – в основном, в Сети. Но лично у меня есть планы поделиться, к примеру, архивом своей семьи и, возможно, личными фотографиями, потому что все, что было вчера – уже в какой-то степени история города. У каждого места, по которому мы ходим, – свое интересное прошлое, с каждой новой фотографией оно раскрывается чуть больше, одно цепляется за другое, ты начинаешь что-то искать и... понимаешь характер и душу места. Еще интересно, когда фотография сопровождается чем-то еще – к некоторым кадрам сама собой напрашивается музыка, к другим – пара строк.

История продолжается в людях

﻿Кирилл: Сейчас открываются очень много фотоархивов западных репортеров, сотрудников различных посольств, даже шпионов, которые жили в СССР. Они фиксировали настоящую жизнь, взаимоотношения в обществе, уголки, которые наши фотографы не считали ценными. А еще у них была цветная пленка. Десять лет работы группы "ВКонтакте" показали еще одну неизвестную сторону. Удивительно, что дух той Москвы хорошо живет в воспоминаниях людей. Получается эффект соединения совершенно разных поколений – тех, кто видел Москву второй половины ХХ века (и даже 1940-х!), и тех, кто знает Москву только начиная с 2000-х. Это – конфликт, но какой московский двор жил без конфликтов! История продолжается в людях, мы только "подкладываем" фотографии.

Если бы существовала машина времени...

﻿Мария: Я выбрала бы парочку самых любимых московских мест и побывала бы именно в них в разные исторические периоды. Вот на тех же Патриарших... Какой же разный был характер у этого места в разные годы – атмосфера, публика, вывески и заведения... Думаю, задержалась бы подольше в Москве 1920-х и с радостью прогулялась бы по летнему городу периода оттепели.

Кирилл: Я бы сходил на живой концерт ансамбля Леонида Утесова – я уверен, это были бы классные ощущения, поиграл бы в бильярд с Маяковским (только без дурных вопросов о его творчестве и личной жизни) и выпил бы в кабаке где-то в переулках Зарядья. Все в разное время, так что пришлось бы поноситься.