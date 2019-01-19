Зимняя экзотика: как выбирать заморские фрукты?

В Москве даже пасмурной морозной зимой можно купить экзотические фрукты, которые не найдешь на прилавках бывших колониальных столиц Брюсселя и Лондона. Рассказываем, сколько стоят самые неординарные для России продукты (в конце материала – таблица цен), как их выбирать и где хранить.



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Личи

Как выбрать: в первую очередь обратите внимание на кожуру китайской сливы (российское название фрукта): она должна быть красноватой. Если ее цвет –коричневый, то фрукт испортился, а если бежевый, то не дозрел. Разумеется, она должна быть плотной и без пятен, а запах не напоминать аромат забродившего компота.

Как хранить: два-три дня личи продержится в темном и прохладном месте, а вот в холодильнике они пролежат более двух недель, но хранить их лучше без упаковки и пакетов.

Питахайя

Как выбрать: для начала смотрите на цвет, спелый плод обязан быть ярко-розового цвета, зеленые пятна на кожуре –намек на незрелость фрукта. Далее обратите внимание на место крепления патахайи к кактусу (да, она растет не на дереве) и поверхностные лепестки фрукта: они не должны быть сухими, так как это признаки перезрелого плода. Кстати, коричневые пятна и мягкость фрукта –плохие признаки. Оптимально, когда на него надавливаешь и он чуть-чуть проминается, а вот твердая питахайя –незрелая патахайя.

Как хранить: в холодильнике – 3 дня, а просто в комнате – меньше 24 часов.

Манго

Как выбрать: понажимайте на фрукт, он должен быть плотным, но не твердым, при надавливании оставлять небольшие ямки. Что касается формы: хороший манго напоминает пухлый мяч для американского футбола. И не пугайтесь, если на фрукте есть парочку коричневых точек или пятен –это нормально, особенность расцветки у него такая.

Как хранить: спелый фрукт стоит хранить не более трех-пяти дней при низких температурах, а лучше в холодильнике.

Лонган

Как выбрать: особых хитростей нет. Внимательно осмотрите кожуру, трещины недопустимы. И заодно убедитесь, что она не слишком твердая. Если видите на лонгане пятна или вмятины, не берите. Спелость фрукта, к сожалению, можно определить только на вкус, его цвет ни о чем не говорит. Хотя вот подсказка: если плоды слишком легко осыпаются с ветки, значит, лежат уже давно.

Как хранить: при комнатной температуре лонган будет жить 2-3 дня, а в холодильнике – 5-7 дней.

Авокадо

Как выбрать: здесь действует правило трех, мягкость, цвет и черенок. Светло-зеленое твердое авокадо будет дозревать на подоконнике еще дней пять. Умеренно зеленое, но по-прежнему твердое можно съесть через три дня. Насыщенно зеленое и чуть мягкое на ощупь – через 24 часа. А вот темно-зеленое лучше съесть сразу, ведь назавтра плод станет уже переспелым. Отдельное внимание на черенок, он должен быть светло-желтого цвета, никак не коричневого.

Как хранить: если покупаете неспелое авокадо, то оставьте его в кладовке или шкафу (то есть в темное место) на 7 дней, а лучше положите в бумажный пакет, тогда срок его созревания сократится на несколько суток. А если положите к авокадо яблоко или банан, то сможете съесть его уже через 2-3 дня. Если сразу купили спелый плод, то храните в холодильнике, оно не испортится в течение 3-5 дней.

Рамбутан

Как выбрать: спелые фрукты всегда ярко-красного цвета (говорим не о желтых сортах), на них нет темных пятен и трещин. При выборе спелого плода волоски – отличный ориентир: выбирайте не сухие, не липкие и не колючие, но в то же время достаточно жесткие. Если есть информация о том, откуда приехал деликатес, то вообще все понятно: с декабря по февраль отдавайте предпочтение латиноамериканским фруктам, с сентября по октябрь – таиландским.

Как хранить: забудьте про хранение при низких температурах, если хотите сохранить фрукт до 3 недель. От +8 до 12°С и влажность около 90% – оптимальные условия для рамбутана в России.

Маракуйя

Как выбрать: выбирайте крупные и сморщенные плоды темно-фиолетового или ярко-желтого цвета. Окрас маракуйи зависит от страны производителя и на спелость фрукта никак не влияет. Кстати, гладкий плод тоже может быть вкусным, но он в любом случае менее сладкий, чем маракуйя с морщинистой кожурой. И наводка: мякоть фиолетовых фруктов более сочная и сладкая с сильным ароматом и вкусом.

Как хранить: при комнатной температуре – пять дней для незрелого плода и один-два дня для зрелого. С холодильником другая история: зрелый целый плод следует хранить там пять-семь дней, а разрезанный – один или два дня.



Ксения Сергиенко