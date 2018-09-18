Парки Москвы в "Круге света": путешествие сквозь время и пространство

VIII Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет с 21 по 25 сентября на семи площадках столицы. И впервые в своей истории фестиваль состоится одновременно в трех парках: каждый вечер с 19:30 до 23:00 благодаря световым технологиям и искусству видеомэппинга огромные территории будут превращаться в парки чудес.

С просьбой включить музей-заповедник "Коломенское" в программу самого яркого события московской осени к мэру столицы обратились жители района Нагатинский затон. Теперь благодаря волшебному свету фестиваля, парк превратится в Лукоморье, наполненное сказочными персонажами, окажется местом, где оживают детские сны и фантазии. Москвичи и гости столицы окунутся в мир феерии, встретят героев из любимых сказок, станут зрителями театральных представлений. Здесь по велению гномов вырастут волшебные деревья, приносящие золотые плоды, карета с Золушкой превратится в тыкву, а Оле Лукойе пригласит публику в цветные сны.

Посетители фестиваля прогуляются по неизведанным тропинкам, окажутся на загадочных полянах, где появятся ожившие фантасмагоричные маски и невиданные животные. По "Парку сказок" будут проложены несколько маршрутов. Территория площадью более полутора гектаров наполнится световыми инсталляциями, видеомэппинговыми шоу на фасадах сооружений бывшей царской резиденции. Среди рощ и садов Коломенского гостей парка будут ждать китайский "Театр теней", в котором монаху предстоит сразиться с драконом, волшебная поляна, наполненная мерцанием множества огоньков, и готический замок, в стенах которого – Спящая красавица.

В целом охват фестиваля "Круг света" в этом году – семь площадок столицы: Гребной канал, парк "Царицыно", Театральная площадь, "Музей Победы" на Поклонной горе, парк "Коломенское", концертный зал "Мир" и центр Digital October.



Любимая и уже привычная для москвичей площадка "Круга света" – музей-заповедник "Царицыно" на период фестиваля станет удивительным пространством света. Публику ждут два совершенно новых световых шоу.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Одно из них – "Дворец странствий" – история о мечте Большого Царицынского дворца познать мир. Претворяя свою идею в жизнь, здание оборачивается волшебной птицей феникс и отправляется навстречу другим красивейшим дворцам планеты. Вместе с огненной птицей зрители перенесутся на тысячи километров, чтобы насладиться видами Тадж-Махала, Вестминстерского дворца и Биг-Бена, храма Саграда-Фамилия и Запретного города Гугун – шедевры архитектуры будут эффектно воплощены художниками 3D-мэппинга на фасаде Большого Царицынского дворца.

Другим представлением на центральном здании парка станет аудиовизуальный спектакль о мире будущего, в котором гармонично сосуществуют природа и технологии. Световое шоу будет посвящено четырем футуристическим экосистемам, которые соответствуют стихиям огня, воды, земли и воздуха. Своеобразная точка зрения создателей фестиваля о том, как может измениться мир, какими спустя столетия перед нашим взором могут предстать планеты и галактики, люди и животные.

Футуристическую тему фестивальной площадки в Царицыно продолжат инсталляции Bionic Portal – конструкции-порталы в мир будущего, созданные из светодиодных трубок, и гармонично вписанные в природную среду парка. Благодаря технологии дополненной реальности их можно будет легко считать с помощью фотокамер мобильных устройств, на экране которых появятся животные, которые возможно станут обитателями экосистем будущего.

Помимо этого, на сцене перед Большим Царицынским дворцом пройдет концертная программа в сопровождении световых видеопроекций. 24 сентября народный артист России Дмитрий Маликов выступит с авторским концертом, представив свои произведения, как пианист и вокалист.

В этом году площадка фестиваля в Царицыно станет частью программы международного конкурса Art Vision. Свои работы на фасаде дворца представят финалисты конкурса в номинации "Модерн".

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Еще одной новой площадкой "Круга света" в этом году станет "Музей Победы", расположенный в Парке Победы на Поклонной горе. На фасаде музея будут показаны световые новеллы, посвященные Москве и военному прошлому России, а также 15-минутный виджеинг (аудиовизуальное представление) под музыку и песни военных лет.

Первое мэппинговое произведение посвящено конструкторам, прославившим Россию, чьи изобретения стали достижением технической мысли, а участие в решении задач по созданию оборонной техники приблизили победу русского народа в Великой Отечественной войне. Световое представление состоит из трех частей, посвященных военно-морскому флоту, военно-воздушным силам, бронетанковой и автомобильной технике.

Вторая световая новелла названа "Москва – сердце России". Она расскажет, как росли и объединялись на протяжении веков земли и территории вокруг столицы. Зрители совершат путешествие над нашей необъятной родиной, увидят природу Урала, Сибири и Дальнего Востока, полюбуются широтой наших рек и пейзажами Крыма.

Вход на все площадки фестиваля "Круг света" свободный. На мероприятия в концертном зале "Мир" и Центр Digital October необходимо зарегистрироваться по ссылке. Подробная информация о "Круге света" доступна на официальном сайте фестиваля.