Есть лишний билетик? Как добывают бесплатные походы в театр

Пожилые люди, которые жалостливо или деловито перед показами спектаклей спрашивают лишний билетик, с советских времен толкутся у московских театров. Можно сказать, что театральные попрошайки стали частью зрительской культуры, хотя никто не задается вопросами, как она сложилась, насколько удачен промысел и легко ли добыть контрамарку, если попробовать это сделать самому? Корреспондент портала Москва 24 попытался найти ответы.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Я пришла на прогон спектакля "Дюма" в "Современник". На часах 18:30, начало в 19:00. Возле входа в театр – толпа. Одни болтают друг с другом, другие нервно кого-то ждут; есть и третья категория – те, кто навязчиво спрашивают лишний билетик. Всего шесть пожилых женщин, одна из которых, встретившись со мной глазами, молниеносно накидывается с тем же вопросом. "Нет, билета у меня нет, – говорю я, – сама пришла просить. Вы не против, если я рядом постою?" Женщина не возражает, хотя удивляется моему возрасту:

– Молодая только больно. Ты первый раз что ли?

– Да. Хочу попробовать бесплатно попасть в театр. Научите?

– Чего тут учить-то? У нас дело-то какое – грязно домогаться и билет просить. Вот и пробуй...

На вопрос, можно ли как-нибудь попасть в ряды "попрошаек", дама говорит, что их целая свора в Москве, все пенсионеры: "Мы познакомились возле разных театров, а теперь созваниваемся, решаем, кто куда пойдет, чтобы не сразу толпой ломиться в один театр. Вам я свой телефон не дам, потому что вы слишком молодая, у нас компания возрастная: не вольетесь". Но сообщает ценный лайфхак: чтобы попасть на спектакль бесплатно, надо ходить на прогоны – смотреть день премьеры и приходить за день или два. И тогда точно будут места.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

После первого звонка женщину позвали подруги, компания засуетилась и быстро прошмыгнула в театр. Я взяла свой билет в кассе и зашла вслед за ними. Они сидели возле двери с надписью "Администратор". После третьего звонка, когда все зрители прошли в зал, а в фойе никого не осталось, из кабинета вышла женщина, оглянулась по сторонам и дала каждой по билету.

Спустя несколько недель я оказалась в театре имени Пушкина на прогоне спектакля "Рыцарь пламенеющего пестика". Компания просивших билеты пенсионеров возле входа оказалась более доброжелательной, чем женщины около "Современника". Один из них – по имени Сергей – согласился обменять мой билет в театр на свой рассказ об индустрии "попрошаек".

На прогоны он ходит в среднем раз пять в месяц: "На премьеру идти бессмысленно – все билеты раскуплены, а какой же дурак отдаст бесплатно то, за что деньги заплатил". Таких промышляющих, по его словам, в Москве 30 человек, и знают они друг друга лет 30. Компания сложилась еще с советских времен. "И все 30 лет одни и те же люди, – говорит Сергей, – новых в свой круг не берем, да никто и не хочет, все стесняются просить. И мне поначалу было боязно. Ну а что делать, если средняя цена 500-1000 рублей. Жалко. Да и зачем тратить деньги, если есть возможность сходить бесплатно?"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Самые "нерадивые" театры, куда без билета не попасть и где бесплатного не дадут, – это, по словам Сергея, Театр Наций и Маяковского. "За 30 лет так ни разу там и не был. Пусть даже будут пустые места на прогоне или ползала не придет, у них принципы – не пускать кого попало". Зато можно проникнуть в театр имени Пушкина, "Табакерку", "Мастерскую Петра Фоменко" и "Современник". Здесь администраторы раздают билеты, когда понимают, что в зале останутся пустые места. Для этого надо просто подойти к окошку или кабинету и спросить.

"Но, опять же, все зависит от администратора, – говорит мой собеседник, – бывают противные, которые не дадут билет ни при каких обстоятельствах". Чаще всего сотрудники театров стараются выдавать билеты незаметно – все-таки многим важна аудитория на прогоне, которые посещают журналисты и известные в актерской тусовке люди. "Но вот сегодня можно спокойно взять билет любому желающему, – хвалится Сергей, – нужно только успеть!"

Во время нашего разговора к нему периодически подходили его знакомые с вопросом, достал ли он контрамарку. Он всем отвечал одинаково: "Быстро идите к кассам – прямо там все выдают. Сегодня вообще халява".

Ксения Сергиенко