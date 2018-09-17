Как Synergy Global Forum стал съемочной площадкой фильма "Временные трудности"

13 сентября в прокат вышел фильм "Временные трудности", основанный на реальных событиях. Главный герой, несмотря на врожденный недуг, смог стать успешным бизнес-консультантом. И все благодаря отцу, который отказывался признавать болезнь сына и говорил, что у него лишь "временные трудности".

Фото: Владимир Медведев/предоставлено пресс-службой

По сюжету, герой выступает на Synergy Global Forum, российском форуме, который в 2017 году попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой бизнес-форум мира. Съемки проходили во время реального события в прошлом году и попали в финальный монтаж картины.

Организатор форума Школа Бизнеса "Синергия" также выступила сопродюсером фильма.

"Мы решили взяться за эту историю во многом благодаря тому, что она метафорически описывает состояние отечественного бизнеса. Многие предприниматели сейчас находятся в тяжелых условиях, которые со стороны кажутся непреодолимыми. И наша задача – показывать этим людям другой путь, доказывать на собственном примере, что перед ними стоят временные трудности, и в конце концов все цели будут достигнуты и все обязательно будет хорошо", – отметил ректор Школы Бизнеса Григорий Аветов.