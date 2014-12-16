В столице пройдет вручение Всероссийской премии "Отец Года"

Фото: kultura.mos.ru

Отцы со всей России соберутся 20 декабря в конференц-зале здания Правительства Москвы для вручения премии "Отец Года" наиболее достойным кандидатам. Об этом сообщает пресс-центр департамента культуры.

Во всероссийском форуме отцов примут участие лидеры мнений в области отцовства - общественные активисты, руководители отцовских объединений, известные медиа-фигуры, политики и спортсмены, психологи и педагоги.

В программе события - пресс-конференция, форум отцов и вручение всероссийской Премии "Отец Года"самым достойным отцам, поступки которых стали достойным образцом для подражания в течение 2014 года.

Предложить кандидатов для вручения премии могут все желающие, отправив заявку в свободной форме (рассказ, фотография или видеозапись) на официальном сайте Премии.

Победители премии определяются в два этапа: путем публичного голосования на интернет-портале и окончательным голосованием жюри организаторов мероприятия. Всех номинантов ждут официальные дипломы и призы. Призы будут вручены прямо на месте или высланы по почте победителям из регионов, которые не смогут лично появиться на мероприятии.

Организаторы мероприятия: Фонд "Столица" Правительства Москвы, Фонд поддержки семьи "Отцовство", Фонд "Вереск". Событие проводится при поддержке Правительства Москвы и Государственной Думы РФ.