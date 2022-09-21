Тайны закулисья и масонов откроют участникам московской акции к Всемирному дню туризма

Акция "Московские истории", приуроченная ко Всемирному дню туризма, пройдет в столице с 21 по 23 сентября. Посетить экскурсии бесплатно и в сопровождении гидов смогут более 15 тысяч человек. Рассказываем, какую программу подготовили для участников и где зарегистрироваться на мероприятия.

День туризма

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Акция "Московские истории", приуроченная ко Всемирному Дню туризма, стала ежегодной традицией: с 2020 года в ней приняли участие 44 тысячи горожан и гостей города. В этом году акция охватит 76 площадок по всей столице – на протяжении трех дней участники смогут бесплатно посетить более 500 экскурсий, а почти 300 профессиональных гидов проведут их по музеям, усадьбам, храмам и другим достопримечательностям города.

В этом году к акции присоединились новые организации. В их числе – Музей Станции скорой и неотложной помощи имени А. С. Пучкова, Центр современного пятиборья, а также природный парк "Серебряный бор".

Кроме того, впервые в рамках "Московских историй" новое культурное пространство AZ/ART представит выставку "Третье ухо": на ней можно будет попасть в белокаменные палаты, построенные Нарышкиным, и увидеть, какими они были в XVII веке.

Выбрать экскурсии и записаться на них можно на сайте RUSSPASS с 16 по 18 сентября. Дополнительно с собой можно пригласить двух человек.

После регистрации на электронную почту придет письмо с информацией об экскурсии и контактами гида. Ежедневно у участников "Московских историй" есть возможность посетить не более трех мероприятий.

Экотропы и тренажеры для стрельбы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21–23 сентября с 16:00 для посетителей будет открыт единственный в мире Музей и Центр современного пятиборья. На экскурсии расскажут историю этого вида спорта, его особенности в наши дни. Кроме того, в центре предусмотрен интерактив: взрослые и дети примерят амуницию фехтовальщика, проверят реакцию на специальном тренажере и постреляют из лазерного пистолета по электронным мишеням.

Погрузиться в атмосферу столичных театров и их закулисных тайн можно будет во время экскурсии "Театральные истории Москвы" 21 и 22 сентября в 14:00. Маршрут предполагает осмотр наиболее тематических мест столицы – Театральной площади и Большого театра, Большой Дмитровки, Камергерского переулка, МХТ им. А. П. Чехова и памятника Станиславскому и Немировичу-Данченко и другие. Участники узнают, кто был знаменитым местным скупердяем конца XIX века, какое отношение он имел к Театру оперетты, и услышат самую громкую и полную драматизма любовную историю.

На прогулке по историческому парку "Останкино", которая состоится 23 сентября в 13:00 и 16:00, гости увидят бывшую увеселительную резиденцию графа Н. П. Шереметева. Им предстоит посетить экотропу, зеленый лабиринт, сирингарий и другие новинки ландшафтного дизайна.

На экскурсии "Московские масоны: мифы и реальность" гид поможет разобраться во всей тайнах масонов: как они появились в столице, какие тайные знаки наносили на дома и за что их запретила Екатерина II. Прогулка состоится 23 сентября в 12:00: она включает осмотр Манежа, комплекса Московского университета на Моховой, Дом Пашкова и других значимых в истории движения зданий.

В свою очередь, Единый центр развития молодежных проектов и социальных инициатив КУТК будет встречать посетителей 21 и 23 сентября в 13:00. Основная тематика экспозиции – развитие московского метрополитена в XX веке и в наши дни. В числе прочего, гости смогут "прокатиться" на настоящем тренажере для машинистов.