Кинокараоке и ретроспектива фильмов о Цое: лучшие события "Ночи кино"

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в третий раз 25 августа. Серия бесплатных показов приурочена к празднованию Дня российского кинематографа. Чтобы вы заранее спланировали личную программу, портал Москва 24 расскажет об основных мероприятиях долгожданной "Ночи".

"Ночь кино" в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парк "Зарядье" стал в этом году центральной площадкой "Ночи кино". Здесь пройдут сразу несколько крупных мероприятий, рассказал журналистам глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Мы подходим к мероприятию масштабно, запланировано 330 событий. Для нас это еще и повод подвести некоторые итоги. Помимо того, что мы проводим мероприятия в расчете на широкую аудиторию, есть возможность поговорить более серьезно о том, что происходит с кино, и как власти Москвы помогают продвигаться кинопроцессу в столице, – поделился руководитель Депкульта. – В рамках наших мероприятий пройдет церемония вручения приза мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве". Премия вручается ежегодно, общий фонд – 100 миллионов рублей: 50 миллионов – за первое место, 30 миллионов – за второе, 20 – за третье".

Церемония пройдет в "Зарядье". После объявления лауреатов состоится показ фильма-победителя. В этом году за награду борются десять лент, среди которых представлены последние картины Андрея Звягинцева, Валерия Тодоровского, Николая Хомерики, Федора Бондарчука и других ведущих российских режиссеров.

Затем гости "Зарядья" увидят фильм "Барышня и хулиган". Показ приурочен к 125-летию Владимира Маяковского, сыгравшего главную роль в картине. Завершатся мероприятия спецпоказом культового анимационного фильма "The Beatles: Желтая подводная лодка", которому в этом году исполняется 50 лет.

Программа "Рубежи"

Кадр из фильма "Подбросы". Реж. Иван Твердовский

Журнал "Искусство кино" подготовил собственную программу "Рубежи", в рамках которой пройдут предпремьерные показы девяти фестивальных фильмов сезона. По словам главреда издания Антона Долина, этот формат будет уникальным опытом для подобных акций.

"Мы решили подключиться к "Ночи кино" и не боимся утонуть в этой гигантской программе, потому что у нас – уникальное предложение. Потому что мы делаем то, что никто на городских показах фильмов не делал. Обычно бесплатно показывают те картины, которые уже прошли в прокате: старые, классические, выбранные зрителями. Что касается кино фестивального, интеллектуального, экспериментального, премьерного, то его не показывают никогда. Премьера – это всегда штука, которая требует денег от зрителей. Мы решили нарушить этот ритуал и совершенно бесплатно показать самые яркие авторские фестивальные фильмы", – рассказал он.

В программу "Рубежи" вошли: "Профайл" Тимура Бекмамбетова, "Война Анны" Алексея Федорченко, "Основано на реальных событиях" Романа Полански, "Кислота" Александра Горчилина, "Счастливый Лазарь" Аличе Рорвахер, "Девица" Дэвида Зеллнера, "Подбросы" Ивана Твердовского, "Зимние братья" Хлинура Палмасона и "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээды. Последняя лента стала триумфатором в Каннах, завоевав главную награду фестиваля – "Золотую пальмовую ветвь".

Кинокараоке с актерами Мастерской Дмитрия Брусникина

Кадр из фильма "Брат". Реж. Алексей Балабанов

В Саду "Эрмитаж" зрители увидят фильм Алексея Балабанова "Брат". Показ пройдет в интерактивном формате sing-along ("поем вместе") с участием актеров Мастерской Дмитрия Брусникина. За режиссуру отвечает Юрий Квятковский.

"Формат sing-along мы практикуем уже третий год, – объяснила гендиректор "Москино" Светлана Максимченко. – Этот формат я впервые увидела в Сан-Франциско в 2010 году. В первый раз мы экспериментировали с фильмом "Мэри Поппинс", в прошлом году была "Асса", а сейчас – фильм "Брат". У нас большая просьба к тем зрителям, которые зарегистрируются на показ: вовлекаться заранее и приходить в костюмах из 1990-х. Отдельно будет инструкция, как нужно одеться, чтобы посмотреть фильм".

Еще одно музыкальное мероприятие пройдет на ВДНХ. Со "Сцены на воде" прозвучат лучшие песни из отечественных фильмов в исполнении молодых групп.

Параллельная программа

Кадр из фильма "Асса". Реж. Сергей Соловьев

В летних кинотеатрах "Пионер" вспомнят актера и режиссера Станислава Говорухина, ушедшего из жизни в июне этого года. "Пионер" в Парке Горького покажет "Ассу" Сергея Соловьева. А гости "Сокольников" увидят в летнем кинотеатре ленту Говорухина "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна".

Garage Screen подготовил программу, посвященную лидеру группы "Кино" Виктору Цою. В нее вошли: "Асса" Соловьева, "Шапито-шоу" Сергея Лобана и "Лето" Кирилла Серебренникова.

В "Царицыно" пройдет Всемирный фестиваль уличного кино. За награду поборются лучшие короткометражки российских режиссеров. Победителя определят зрительским голосованием.

А в кинотеатре "Иллюзион" откроется программа "Трудный возраст". Для нее кураторы отобрали классическую драму Жана Виго "Ноль за поведение" и ленту Динары Асановой "Пацаны".