Постмодернизм, революция и феминизм: как Мадонна стала трендом поп-культуры

Фото: AP/Amy Harris/Invision

16 августа королеве поп-музыки Мадонне исполняется 60 лет. Икона стиля, экспериментатор и революционерка – она никогда не боялась меняться, говорить то, что хочется, и отстаивать свои идеи. Именно поэтому она стала примером для многочисленных подражателей.

В день рождения Мадонны редакция портала Москва 24 решила разобраться в феномене культовой певицы.

Моя госпожа



Видео: YouTube/madonna

Сейчас может показаться, что Мадонна – это идеальный псевдоним для создания провокационного тренда в поп-культуре, но такое имя певице дали родители. А после подписания первого музыкального контракта Мадонна Луиза Чикконе в целях упрощения стала называться просто "Мадонна": мало того, что имя отсылает к образу Богоматери, в некоторых странах оно является нарицательным и переводится как "моя госпожа".

Like a Virgin



Видео: YouTube/madonna

Песню Like a Virgin Мадонна с самого начала считала хитом, хотя авторы Билли Стайнберг и Том Келли были уверены, что это провал. Впервые она исполнила ее на ежегодной церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 14 сентября 1984 года. Во время выступления Мадонна появилась из огромного свадебного торта, и, сломав в начале песни каблук, не остановила номер, а стала валяться по сцене в белоснежном подвенечном платье, демонстрируя нижнее белье и подвязки.

Это выступление шокировало американскую телеаудиторию, как, впрочем, и песня с провокационной игрой слов в названии: до Мадонны в поп-музыке никто так смело не говорил об отношениях. Песня вошла в список "200 знаковых песен всех времен" под эгидой "Зала славы рок-н-ролла" в США.

Хочу как Сьюзен



Видео: YouTube/Movieclips

Первый тур The Virgin Tour проходил в 1985 году и вызвал "мадонноманию": девочки массово одевались "под Сьюзен/Мадонну" из фильма "Отчаянно ищу Сьюзен". Журнал Time подарил этому феномену название Madonna Wannabe – новое движение подростковой моды. Правда, продержалось оно не так долго: певица сменила имидж к следующему альбому 1986 года.

Критики высмеивали попытки молодых девушек быть похожими на поп-певицу: "Такая одежда выглядит круто только на одном человеке в мире – Мадонне. Остальные становятся похожи на уличных девок, а она нет".

Стиль улиц



Видео: YouTube/Warner Bros. Records

Мадонна еще с детства воспринимала одежду как способ выражения протеста. В школе она отказывалась носить форму (хотя отлично училась), выделялась среди сестер, сочетала несочетаемое и хотела быть "не такой, как все девчонки": не брила подмышки, не пользовалась косметикой. "Я хотела стать кем-то", – цитирует певицу автор книги "Мадонна. История жизни" Мэри Кросс.

В восьмидесятые она стала законодательницей нового уличного стиля: варенки, короткие топы, мини-юбки поверх брюк, шорты с высокой талией, браслеты с шипами, ремни с кнопками, кислотные цвета и чулки в крупную сетку.

Критики обвиняли певицу в использовании религиозной атрибутики в качестве аксессуаров – молитвенные четки и украшения с распятиями считались более чем смелыми.

Монахиня или Нэнси Синатра



Видео: YouTube/Warner Bros. Records

Набожность матери Мадонны граничила с фанатизмом. Когда у нее обнаружили рак груди (а в это время Мадонна-старшая была беременна шестым ребенком), она отказалась от лечения и через несколько месяцев после родов умерла в возрасте 30 лет. Неприятие пятилетней Мадонной того факта, что "бог мог допустить смерть мамы", стало важным аспектом творчества певицы.

В некоторых интервью Мадонна признается, что в детстве хотела "быть монахиней и быть Нэнси Синатрой".

В клипе на песню La Isla Bonita Мадонна молится на четках розария. И, кстати, весь альбом Like a Prayer был посвящен влиянию католического воспитания певицы на ее отношения с родителями и миром.

Сексуальность и феминизм



Видео: YouTube/madonna

Мадонна превратила агрессивную сексуальность в новый тренд. Правда, эпатажные выходки на сцене и откровенные фотосессии вызывали бурю негодования у феминистского движения, которое видело в стереотипном образе соблазнительницы унизительную роль женщины как сексуальной собственности мужчины.

В 1990 году в защиту певицы выступила профессор искусствоведения Университета искусств Филадельфии, писатель и феминистка Камилла Палья: "Мадонна учит молодых девушек быть в полной мере женщинами, открыто сексуальными, и при этом сохранять контроль над своей собственной жизнью, смело противопоставляя патриархальной системе свою свободную чувственность и эротизм".

Мадонна стала первой женщиной, которая полностью взяла под свой контроль и музыку, и образ, никому не позволяла диктовать правила. В то время это воспринималось не просто как бунт, а как настоящая революция в музыкальной индустрии, ведь раньше звукозаписывающие компании определяли чуть ли не каждый шаг своих артисток.

Постмодернизм



Видео: YouTube/Warner Bros. Records

Мадонна стала негласным рекордсменом по смене образов. От дерзкой девчонки с пирсингом, ярким мейкапом и кожаными куртками до готики, образов в духе Старого Голливуда, ковбойской тематики и спортивных купальников. Все в совокупности (клипы, перформансы на сцене и в жизни, бунт против гендерных стереотипов, ироничное воплощение "американской мечты" и, конечно, постоянные смены стилей, в том числе и в музыке) повлияло на то, что в начале девяностых Мадонну стали называть "иконой постмодернизма". По мнению экспертов, в ее творчестве были основные черты направления: подражание, пародия, некая неопределенность и обобщение. Певицу стали изучать как культурный, гендерный и медиафеномен.