Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

16 апреля, 16:41

"Космос начинается с наземки": выставка к 110-летию со дня рождения Владимира Бармина

культура выставки

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 110-летию В.П. Бармина в 2019 году, в Москве открывается выставочная экспозиция, посвященная выдающемуся конструктору и истории научного направления "стартостроение" в нашей стране.

Фото: предоставлено организаторами выставки

17 марта исполнилось 110 лет со дня рождения Главного конструктора стартовых ракетных комплексов – Бармина Владимира Павловича. С его именем связано становление и развитие в нашей стране научной школы под общим названием "стартостроение". Дата ее официального создания – апрель 1959 года. Именно Владимир Павлович добился введения в номенклатуру специальностей высшего образования страны инженерной специальности по стартовым техническим комплексам ракет и космических аппаратов, а также создания в МВТУ им. Н.Э. Баумана в апреле 1959 года кафедры с названием "Стартовые ракетные комплексы". Он стал основателем и первым заведующим кафедрой, которой руководил до конца своей жизни.

Научные основы и инженерные разработки, заложенные академиком, конструктором Барминым В.П., использовались при создании всех космодромов как у нас, в России, так и за рубежом.

В рамках мероприятий, посвященных 110-летию В.П. Бармина, в МГТУ им. Н.Э. Баумана открывается выставочная экспозиция, посвященная Владимиру Павловичу. "В.П. Бармин. Космос начинается с наземки".

Выставка в документах и фотографиях рассказывает о жизни и деятельности главного конструктора стартовых ракетных комплексов: детских и студенческих годах, командировках, разработках и многом другом.

Материалы для выставки предоставлены из семейного архива, рассекречены и представлены:

– Российским государственным архивом научно-технической документации (РГАНТД).
– МГТУ им. Н.Э. Баумана (архив и музей университета, кафедра СМ-8 "Стартовые ракетные комплексы").
– предприятиями ФГУП "ЦЭНКИ", КБОМ им. В.П. Бармина.

Открытие: 18 апреля в 13:00 в Научно-учебном комплексе "Специальное машиностроение" (НУК СМ) МГТУ им. Н.Э. Баумана, (Москва, Госпитальный переулок,10), 1-й этаж (холл). Виртуальная выставка размещена на интернет-ресурсах: РГАНТД, МГТУ.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать