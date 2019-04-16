"Космос начинается с наземки": выставка к 110-летию со дня рождения Владимира Бармина

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 110-летию В.П. Бармина в 2019 году, в Москве открывается выставочная экспозиция, посвященная выдающемуся конструктору и истории научного направления "стартостроение" в нашей стране.

Фото: предоставлено организаторами выставки

17 марта исполнилось 110 лет со дня рождения Главного конструктора стартовых ракетных комплексов – Бармина Владимира Павловича. С его именем связано становление и развитие в нашей стране научной школы под общим названием "стартостроение". Дата ее официального создания – апрель 1959 года. Именно Владимир Павлович добился введения в номенклатуру специальностей высшего образования страны инженерной специальности по стартовым техническим комплексам ракет и космических аппаратов, а также создания в МВТУ им. Н.Э. Баумана в апреле 1959 года кафедры с названием "Стартовые ракетные комплексы". Он стал основателем и первым заведующим кафедрой, которой руководил до конца своей жизни.



Научные основы и инженерные разработки, заложенные академиком, конструктором Барминым В.П., использовались при создании всех космодромов как у нас, в России, так и за рубежом.

В рамках мероприятий, посвященных 110-летию В.П. Бармина, в МГТУ им. Н.Э. Баумана открывается выставочная экспозиция, посвященная Владимиру Павловичу. "В.П. Бармин. Космос начинается с наземки".

Выставка в документах и фотографиях рассказывает о жизни и деятельности главного конструктора стартовых ракетных комплексов: детских и студенческих годах, командировках, разработках и многом другом.

Материалы для выставки предоставлены из семейного архива, рассекречены и представлены:

– Российским государственным архивом научно-технической документации (РГАНТД).

– МГТУ им. Н.Э. Баумана (архив и музей университета, кафедра СМ-8 "Стартовые ракетные комплексы").

– предприятиями ФГУП "ЦЭНКИ", КБОМ им. В.П. Бармина.

Открытие: 18 апреля в 13:00 в Научно-учебном комплексе "Специальное машиностроение" (НУК СМ) МГТУ им. Н.Э. Баумана, (Москва, Госпитальный переулок,10), 1-й этаж (холл). Виртуальная выставка размещена на интернет-ресурсах: РГАНТД, МГТУ.