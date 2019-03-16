FChairs: как покупать за копейки мебель из разорившихся ресторанов

﻿FChairs – городской проект, распродающий мебель из закрывающихся ресторанов. Его создатели – ресторанные обозреватели Катя Калина и Оля Овчарова. Цены фантастические: кресла стоят от 2 000 до 25 000 рублей, стулья – от 300 до 6 000 рублей, диваны от 4 000 до 35 000. Причем верхняя планка – за новые предметы! Есть, правда, одно "но": FChairs работает только в формате закрытых гараж-сейлов, ближайший из которых пройдет в воскресенье 17 марта, и чтобы попасть на распродажу, нужно получить приглашение. Как это сделать, рассказала Катя Калина.



Фото: предоставлено организаторами

Только для своих!

Распродажа доступна только для членов нашего закрытого клуба. Это около 50 000 человек. Для того чтобы вступить в него, нужно присоединиться к нашим сообществам в Facebook или Instagram и пройти небольшую авторизацию. На сейлы мы обычно приглашаем первых 300–500 человек, отозвавшихся на анонс о мероприятии. Распродажи проходят регулярно – один или два раза в месяц.



Откуда мебель?

﻿Наверное, сегодня нет рестораторов, не слышавших о проекте FChairs. Если они только не случайные люди в бизнесе, каких, кстати, много. И это на 80 процентов наши клиенты. Мы звоним, нам звонят – как-то находимся.



А логистика?

Транспортировка купленной мебели происходит силами покупателя. Мы можем лишь подсказать, как это сделать удобнее, поделиться каким-нибудь дружеским промокодом со скидкой или порекомендовать друзей, у которых есть большие машины и которые могут помочь. Наши покупатели уже, в принципе, опытные бойцы и решают вопросы с логистикой на раз.



Люстра, столик, стулья...

﻿В моем доме есть люстра из ресторана "Павильон", которая при демонтаже развалилась. Восстанавливать пришлось за какие-то адские деньги. По-моему, это все – больше ничего с распродаж я себе не забирала. У Оли Овчаровой живет металлический столик из парижского парка и отреставрированные стулья, которые мы в прямом смысле нашли на московской помойке. Ключевой посыл нашего проекта в том, что мы искренне убеждены, что котов надо брать из приюта, порвавшуюся куртку починить, а старую мебель – отреставрировать.



Бамбук – хит сезона

﻿Хедлайнер распродажи 17 марта – дизайнерская мебель из бамбука от владельцев симпатичного японского бистро J'PAN, которые до того, как стать рестораторами, весьма успешно продавали мебель. Цены будут известны только в воскресенье и приблизительно равны закупочным. Кстати, бамбук – натуральный материал, использование которого помогает сохранить леса нашей планеты. Другой важный лот – мебельные сокровища холдинга "Росинтер": мы наконец-то добрались до их огромных складов! Будем привозить постепенно: в программе – стулья и кресла из ресторанов "Шикари", диваны и столы из Costa Coffee, кожаные пуфики, барные стулья и свет из TGI Friday's.

Чтобы узнать адрес и время проведения распродаж, надо подписаться на сообщества FChairs в Facebook или Instagram.