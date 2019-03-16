FChairs: как покупать за копейки мебель из разорившихся ресторанов

FChairs – городской проект, распродающий мебель из закрывающихся ресторанов. Его создатели – ресторанные обозреватели Катя Калина и Оля Овчарова. Цены фантастические: кресла стоят от 2 000 до 25 000 рублей, стулья – от 300 до 6 000 рублей, диваны от 4 000 до 35 000. Причем верхняя планка – за новые предметы! Есть, правда, одно "но": FChairs работает только в формате закрытых гараж-сейлов, ближайший из которых пройдет в воскресенье 17 марта, и чтобы попасть на распродажу, нужно получить приглашение. Как это сделать, рассказала Катя Калина.
Только для своих!
Распродажа доступна только для членов нашего закрытого клуба. Это около 50 000 человек. Для того чтобы вступить в него, нужно присоединиться к нашим сообществам в Facebook или Instagram и пройти небольшую авторизацию. На сейлы мы обычно приглашаем первых 300–500 человек, отозвавшихся на анонс о мероприятии. Распродажи проходят регулярно – один или два раза в месяц.
Фото: facebook.com/fchairs/
Откуда мебель?
Наверное, сегодня нет рестораторов, не слышавших о проекте FChairs. Если они только не случайные люди в бизнесе, каких, кстати, много. И это на 80 процентов наши клиенты. Мы звоним, нам звонят – как-то находимся.
Фото: instagram.com/fchairs/
А логистика?
Транспортировка купленной мебели происходит силами покупателя. Мы можем лишь подсказать, как это сделать удобнее, поделиться каким-нибудь дружеским промокодом со скидкой или порекомендовать друзей, у которых есть большие машины и которые могут помочь. Наши покупатели уже, в принципе, опытные бойцы и решают вопросы с логистикой на раз.
Фото: facebook.com/fchairs/
Люстра, столик, стулья...
В моем доме есть люстра из ресторана "Павильон", которая при демонтаже развалилась. Восстанавливать пришлось за какие-то адские деньги. По-моему, это все – больше ничего с распродаж я себе не забирала. У Оли Овчаровой живет металлический столик из парижского парка и отреставрированные стулья, которые мы в прямом смысле нашли на московской помойке. Ключевой посыл нашего проекта в том, что мы искренне убеждены, что котов надо брать из приюта, порвавшуюся куртку починить, а старую мебель – отреставрировать.
Фото: instagram.com/fchairs/
Бамбук – хит сезона
Хедлайнер распродажи 17 марта – дизайнерская мебель из бамбука от владельцев симпатичного японского бистро J'PAN, которые до того, как стать рестораторами, весьма успешно продавали мебель. Цены будут известны только в воскресенье и приблизительно равны закупочным. Кстати, бамбук – натуральный материал, использование которого помогает сохранить леса нашей планеты. Другой важный лот – мебельные сокровища холдинга "Росинтер": мы наконец-то добрались до их огромных складов! Будем привозить постепенно: в программе – стулья и кресла из ресторанов "Шикари", диваны и столы из Costa Coffee, кожаные пуфики, барные стулья и свет из TGI Friday's.
Чтобы узнать адрес и время проведения распродаж, надо подписаться на сообщества FChairs в Facebook или Instagram.