﻿10 советских клипов: от Утесова до "Морального кодекса"

Восемьдесят лет назад музыкант и актер Леонид Утесов и кинорежиссер Семен Тимошенко ("Вратарь") придумали сценарий к первому отечественному видеоклипу на шлягер "Пароход". К юбилею ролика мы решили вспомнить другие советские видео, в которых прекрасно абсолютно все!

Леонид Утесов – "Пароход" (1939)

В 1939 году для фильма "Концерт на экране" Леонид Утесов и режиссер Семен Тимошенко придумали то, что впоследствии стало считаться первым советским видеоклипом: самый популярный артист довоенной эстрады сыграл абсолютно всех персонажей. Добавим, что слова к "Пароходу" написал Анатолий Д’Актиль – известный советский переводчик.

Видео:YouTube/MsSelenaMoon

Эдуард Хиль – "Я шагаю по Москве" (1965)

Созданное в 1976 году шведскими телевизионщиками видео на вокализ "Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой" – самый известный клип с Эдуардом Хилем. Зато отечественный ролик 1965 года на хит про столицу – самый жизнеутверждающий.

Видео:YouTube/MP3Nice

Эдита Пьеха – "Это здорово" (1966)

Cамый элегантный видеоклип 1960-х – отрывок из "Новогоднего голубого огонька", показанного в ночь на первое января 1967 года. Стильная спортсменка-европейка и ее такие же стильные коллеги по ансамблю "Дружба" – очень здорово!

Видео:YouTube/Vovanteaser

Игорь Иванов – "Из вагантов" (1980)

В 1976 году композитор Давид Тухманов вместе с друзьями выпустил альбом "По волне моей памяти" – 10 ярких поп-рок-треков на стихи поэтов разных эпох. Самым известным из них стала песня "Из вагантов" на стихотворение средневекового поэта-путешественника. Ее исполнил Игорь Иванов. Клип, правда, появился с большим опозданием – в 1980 году, он снимался в Таллине для проекта "Звезды олимпийской регаты".

Видео:YouTube/Александр Любименко

Алла Пугачева – "Айсберг" (1984)

Никто, кроме, естественно, самой Примадонны, сегодня толком не знает, при каких обстоятельствах появился этот клип – с белым роялем на заснеженном берегу и с украшенными фольгой санями. Ролик может нравиться или не нравиться, но более яркой работы в видеографии Пугачевой не найти.

Видео:YouTube/ey0483

"Браво" – "Ленинградский рок-н-ролл" (1986)

Это видео – одно из первых появлений Жанны Агузаровой и компании на ТВ (в программе "Веселые ребята"). Безбюджетный, но очень эффектный ролик, который и по сей день вдохновляет отечественных инди-артистов на создание клипов "под 80-е".

Видео:YouTube/Браво | Bravo

Лариса Долина – "Половинка" (1987)

Как снять нескучное видео на энергичный синти-поп-хит про древнюю легенду, если в твоем распоряжении – только пустая студия ленинградского ТВ? Используем воображение! Зловещие маски, бюсты древних греков, матрешки, орехокол, а еще можно попросить мужчину нацепить платье, гетры и сандалии и в таком виде попинать мячик.

Видео:YouTube/Сивов Андрей

Крис Кельми, Александр Градский и другие – "Замыкая круг" (1987)

Композитор Крис Кельми (которого не стало в первый день 2019 года) и поэтесса Маргарита Пушкина когда-то подарили большой стране песню об обретении надежды. Видеоклип, в котором появляются самые "продвинутые" советские музыканты второй половины 1980-х (от Жанны Агузаровой до Александра Градского), можно назвать отечественным ответом ролику на благотворительный сингл We Are the World (Майкл Джексон, Синди Лопер и еще более 40 прекрасных артистов). Несмотря на этот факт, "Замыкая круг" хочется пересматривать и пересматривать.

Видео:YouTube/Александр Иванов

"НРГ" – "Время зовет меня" (1988)

"На заре" – самую знаменитую и все еще актуальную песню группы "Альянс" – написал клавишник команды Олег Парастаев. В 1988 году он покинул коллектив, чтобы работать над другим проектом – "Новой русской группой" (или "НРГ"). В том же году для программы "Музыкальный лифт" был снят полноценный видеоклип на песню "Время зовет меня": минималистический и, увы, сильно недооцененный.

Видео:YouTube/Олег Парастаев

"Моральный кодекс" – "Я тебя люблю" (1990)

А вот так выглядел один из первых отечественных видеоклипов с элементами компьютерной графики. Его снял Михаил Макаренков, один из первых отечественных клипмейкеров. В 1990 году советские граждане уже знали о существовании канала MTV и, как следствие, в бюджет на продвижение новой пластинки артиста закладывалась весьма внушительная сумма на создание видео.

Видео:YouTube/Mazaycom

Максим Тувим