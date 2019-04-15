"Женщины обожают шоппинг, но не любят поликлиники": в Москве проходит неделя нижнего белья

В Москве проходит седьмая Lingerie Fashion Week – неделя нижнего белья. Но на самом деле мероприятие идет всего три дня: с 12 по 14 апреля. В программе: более 100 шоу-румов, дефиле, мастер-классы по подбору белья, секс-просвет, консультация маммологов и акция: приносите свой старый бюстгальтер и получаете скидку в 500 рублей на новый. Кстати, после из ненужного белья сделают огромную художественную инсталляцию (какую – пока неизвестно).



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сегодня в "бельевом" тренде полупрозрачные кружевные ткани, однотонные цвета, лифы типа балконет с тонкими бретельками (а иногда и без), но на Lingerie Fashion Week акцент сделан вовсе не на моде, здесь в приоритете – помощь женщинам: на площадке работают брафитторы – профессионалы в подборе белья с учетом всех личных особенностей – причем абсолютно бесплатно. Еще один полезный доп: работа маммологов и УЗИ-специалистов. "Женщины обожают шоппинг, но не любят поликлиники, на "Неделе" есть все и сразу. Например, в ноябре на Lingerie Fashion Week 226 женщин прошло обследование и у 54 из них нашли подозрения на онкологию либо доброкачественную опухоль. Это ведь огромная цифра – 23%", – констатирует генеральный директор "Недели" Владимир Глуховский.



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Если надумаете сходить, обязательно зарегистрируйтесь. Важно: есть несколько типов билетов – бесплатный, с посещением одного дня "Недели" на выбор, консультацией маммолога и УЗИ, комфорт – за 1000 рублей заодно просмотрите дефиле и сходите на мастер-классы, тоже в течение одного дня, и премиум – за 2000 рублей помимо вышеперечисленного сюда входит вечернее шоу с коктейлем.

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Event-холл "ИнфоПространство"