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Культура

15 марта, 11:24

"ШХД: Зима" – вышла компьютерная игра по мотивам русской тоски

культура досуг weekend

Оказывается, есть люди, которые любят и испытывают щемящее чувство ностальгии по зиме. Причем даже когда она еще не закончилась. Среди них московский поэт и музыкант Илья Мазо и его приятель-разработчик из Петрозаводска Александр Игнатов, которые придумали игру "ШХД: ЗИМА/ IT'S WINTER". Это симулятор жизни в квартире в условном русском городе, где за окнами всегда идет снег.

Видео:YouTube/Илья Мазо

Представьте небольшую, но вполне уютную однушку в типичном панельном доме, который можно найти в любом постсоветском городе. Чем там можно заняться? Плотно позавтракать: в вашем распоряжении яичница, докторская колбаса из холодильника, свежие овощи и фрукты. Можно принять ванну, выбросить мусор, выйти из дома. Там ночь (или ранее утро?), улица, фонари, салон красоты "Элиза", магазин "Продукты", автобусная остановка и много-много снега. Людей нет, развлечений нет. Скажете: "Тоска холодная!" Именно так. И в этом, по мнению Мазо, своя прелесть.

Скриншот игры "ШХД: Зима"

З﻿има – это такое время, когда человек максимально погружается в себя

"﻿Если вы гуляете летом, то видите много цветов и света, и даже много людей, – говорит Мазо. – Зимой обычно наш мир сужается до комнаты и рабочего места, становится очень мало света, значит и цвета. Люди начинают выглядеть одинаково – это очень хорошее время для поиска большого в малом. В каком-то смысле это такое время, когда человек остается один на один с собой, без огромного количества внешних раздражителей. Это трудное время, потому что наедине с собой может быть тяжело, но это самое полезное, самое ценное время".

Скриншот игры "ШХД: Зима"

И зимой можно быть счастливым!

"Думаю, человек, ставший счастливым зимой, – это как человек, ставший счастливым в одиночной камере, – продолжает автор игры "ШХД: Зима", – такой человек будет счастлив и летом, такой человек счастлив изнутри. А если вам нужны постоянные стимуляторы в виде пейзажей, солнца, тепла и так далее, то вы будете очень неустойчивы, любое ухудшение будет вас колыхать, как пакет на ветру. Счастье – сложное понятие, я вообще не считаю, что счастье – это что-то нужное, я думаю, что стремление к счастью губительно. Откажитесь от счастья, и оно к вам придет".

Фото: предоставлено Ильей Мазо

"ШХД: ЗИМА/ IT'S WINTER" – часть большого мультимедийного проекта Мазо, посвященного холодному времени года, в который также входят поэтический сборник, короткометражный фильм, музыкальный альбом и даже театральная постановка. "Зимний" спектакль с участием московских инди-команд "Синекдоха Монток" и "Хадн Дадн" состоится в клубе Pluton (Нижняя Сыромятническая, 8а) 28 марта в 20:00. Билеты – от 700 до 1 000 рублей. ШХД – это аббревиатура, но что она означает, Мазо и Игнатов не говорят.

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