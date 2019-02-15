Хинкали: 10 мест, одобренных грузинской мамой

Даже в рамках всенародно любимой грузинской кухни хинкали – на особом счету. Вроде все просто: тесто и начинка. Но в том-то и фокус: идеальное сочетание тонкости и сочности удается не всем. Мы выбрали самые правильные.

"Есть хинкали, пить вино"

Фото: instagram.com/Есть хинкали&пить вино

Пожалуй, самое известное место в Москве, где готовят хинкали. Здесь это главная часть меню – порядка восьми видов, в том числе и вегетарианские. Разумеется, классика – самый хит: калакури со свининой, говядиной и зеленью или кахетинские с говядиной и черным перцем – еда на все случаи жизни. Но есть и с овощами, сыром или даже вишней – грузинский привет вареникам!



Главная особенность местных хинкали – тончайшее тесто. А еще их готовят прямо перед гостями, так что всегда можно увидеть, как виртуозно повара двигают пальцами. Хинкали продают поштучно, по 65-75 рублей.

Малая Бронная, 4

"Хинкали Point"

Фото: facebook.com/Хинкали Point

Небольшое грузинское кафе, в меню которого, кроме хинкали, есть и прочие радости грузинской кухни вроде хачапури, слоеного пирога пеновани или мясного кубдари. Еда и интерьер очень простые, хинкали готовят с говядиной, бараниной, картофелем и грибами или с сыром. Цена при этом тоже скромная – 50-65 рублей за штуку. Возможно поэтому по вечерам тут невозможно сесть: придется постоять в живой очереди из желающих, но оно того стоит! Обслуживают быстро, для долгих посиделок место не подойдет, для атмосферного перекуса вполне (возможно, в одиночку, здесь комфортно и без компании). Летом на Забелина отличная веранда.

Лесная, 20, строение 1

Забелина, 1

"Хинкальная"

Фото: facebook.com/Хинкальная на Неглинной

Несмотря на то, что проект сетевой, да еще и формата масс-маркет, хинкали здесь готовят с толком, с чувством. В меню, правда, тема раскрыта довольно аскетично, есть лишь мясные разновидности: с бараниной, свининой и говядиной или только с говядиной – строго по классическому рецепту. Стоимость одной штуки – 50 рублей.

Хотя кухня в ресторане смешанная, но ее большая часть – все-таки грузинская. По выходным выступают музыканты, а помимо хинкали, стоит попробовать выпечку: хачапури, хлеб из печи тонэ, разные пироги: лобиани, кубдари или пеновани. К тому же это очень большой ресторан в самом центре Москвы – удобно собираться целой компанией, рядом есть и театры, и ЦУМ, и Цветной бульвар, и много другого приятного.

Неглинная, 15

Megobari

Маленький и невероятно уютный винный бар неподалеку от Китай-города развернул целую историю вокруг собственного меню – стараются готовить не только классику, но и авторские блюда. Местный аджарский хачапури стоит отдельного рассказа, но и над хинкали повара поколдовали. Во-первых, здесь можно попробовать разновидности с начинкой из другого знакового грузинского блюда чакапули, баранины, тушенной в белом вине со сливами и тархуном.

На этом эксперименты не заканчиваются: по сезону внутрь кладут разные начинки, например, тыкву с сулугуни или все, чем богат урожай на текущий момент. А иногда по выходным можно даже попробовать многоэтажные хинкали – этажерки из трех хинкали разного размера, от большего в основании к меньшему наверху, начинки и даже цвет теста при этом могут быть разными. Есть такие хинкали рекомендуют постепенно, начав с верхнего этажа. Порции подают от трех штук, а за штуку берут около 60 рублей.

Маросейка, 15

"Хинкали Хаус"

Фото: facebook.com/Хинкали Хаус

Если ресторанный антураж отпугивает, загляните в лавочку на Дорогимиловском рынке – еще один сетевой проект, хотя и не такой большой, как сеть хинкальных. Здесь готовят шесть видов: с говядиной, свининой, сыром, грибами, картофелем и бараниной. Без экспериментов – просто и по-свойски. Есть как отварные, так и поджаренные. В рыночной обстановке есть хинкали особенно приятно. Если хватит сил и возможностей желудка, закусите все местной ачмой – слоеным пирогом с тоннами сыра. Потом пару дней, правда, придется сделать разгрузочными. Стоят хинкали 55 рублей за штуку.

Можайский Вал, 10 (Дорогомиловский рынок)

"Батуми"

Фото: facebook.com/"Вокруг света" гастромаркет

Еще одна лавочка на рынке, правда, на этот раз на модном фуд-корте Бориса Зарькова в самом центре Москвы на Никольской улице. Конечно, кроме хинкали, вам здесь дадут и другие грузинские лакомства, так что, если оказались неподалеку, берите курс сюда. В меню все просто донельзя: баранина, телятина – как отварные, так и жареные или только с начинкой из сыра. Продают по три штуки, каждая обойдется в 75 рублей. Видимо, близость Кремля сказывается-таки на ценообразовании. Зато качество хорошее, а атмосфера на редкость оживленная почти в любое время дня.

Никольская, 10 ("Вокруг света")

VANI

Фото: facebook.com/VANI georgian restaurant

Один из самых атмосферных грузинских ресторанов, который идеален для свидания. Особенно удачно сделать хинкальное рандеву. В меню – всего четыре вида, традиционно и без отступлений от правил: калакури с говядиной и свининой, с бараниной, грибами и с сулугуни.

Здесь их обязательно запивать вином, а не чачей, поскольку в карте есть бутылки редких и очень маленьких партий. Специально для ресторана их выписывают всего по несколько десятков или даже штук из Грузии у небольших, но очень гордых производителей. По просьбе гостей хинкали подают как отварными, так и поджаренными. Одна штука обойдется от 70 рублей, заказывать можно от трех штук.

Орликов переулок, 6

"Сахли"

Классический ресторан в районе Цветного бульвара: белые скатерти и чинный сервис. Здесь или семейное торжество справить, или провести ужин в спокойной размеренной обстановке. В меню – около семи видов хинкали: с семгой в бульоне, с говядиной и свининой, с бараниной, мегрельские квери с сыром. В зимнем меню к ним прибавили еще пару видов: с индейкой и раковыми шейками. Цена за три штуки – 350-400 рублей, поштучно – 90-100.

Помимо хинкали, есть большое меню, особенно хороши закуски пхали, которые готовят в огромном разнообразии, да еще и по космически выверенному рецепту, отменны и хачапури, и пироги. Местный джварский хачапури с луком пореем и сулугуни сложно найти где-то еще.

Большой Каретный переулок, 6, строение 1

Высота 5642

Фото: facebook.com/5642 Высота

Большой ресторан Аркадия Новикова в стратегическом месте – переулке у Красной площади. Львиную долю меню составляет адыгская кухня, но есть и блюда грузинской, азербайджанской и кухонь других южных республик. Раздел с хинкали на удивление большой – 6 видов. Вместо классической баранины берите фирменные с курицей и копченым кабардинским сыром: очень яркий и запоминающийся вкус!

Хинкали увесистые, с плотным тестом, сочными начинками, как и положено, а подают порциям по три штуки. Фирменные с курицей стоят 390 рублей за порцию, а самые дорогие – с креветками, бурратой и помидорами – обойдутся в 650 рублей, но поверьте, это уже излишества.

Большой Черкасский переулок, 15-17, строение 1

Marani

Осовремененный большим городом грузинский ресторан, в меню которого затесался и "Цезарь", и телятина под соусом из манго, и курица по-тайски, и бог знает что еще. К счастью, на качестве хинкали это не сказалось, разве что к традиционным – с говядиной или бараниной – прибавились хинкали с креветками или крабом.

Помимо этого, есть вегетарианские с грибами и картофелем или классические с сыром. Продают строго по три штуки, стоимость – от 250 до 400 рублей за порцию. Верный вариант, если собираетесь компанией, где одного тянет на спринг-роллы, а другой не мыслит жизни без джонджоли, сулугуни на кеци и хинкали.

Кутузовский проспект, 2/1, строение 6

Елена Полякова