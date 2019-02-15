Хинкали: 10 мест, одобренных грузинской мамой

Даже в рамках всенародно любимой грузинской кухни хинкали – на особом счету. Вроде все просто: тесто и начинка. Но в том-то и фокус: идеальное сочетание тонкости и сочности удается не всем. Мы выбрали самые правильные.
"Есть хинкали, пить вино"
Пожалуй, самое известное место в Москве, где готовят хинкали. Здесь это главная часть меню – порядка восьми видов, в том числе и вегетарианские. Разумеется, классика – самый хит: калакури со свининой, говядиной и зеленью или кахетинские с говядиной и черным перцем – еда на все случаи жизни. Но есть и с овощами, сыром или даже вишней – грузинский привет вареникам!
Главная особенность местных хинкали – тончайшее тесто. А еще их готовят прямо перед гостями, так что всегда можно увидеть, как виртуозно повара двигают пальцами. Хинкали продают поштучно, по 65-75 рублей.
Малая Бронная, 4
"Хинкали Point"
Небольшое грузинское кафе, в меню которого, кроме хинкали, есть и прочие радости грузинской кухни вроде хачапури, слоеного пирога пеновани или мясного кубдари. Еда и интерьер очень простые, хинкали готовят с говядиной, бараниной, картофелем и грибами или с сыром. Цена при этом тоже скромная – 50-65 рублей за штуку. Возможно поэтому по вечерам тут невозможно сесть: придется постоять в живой очереди из желающих, но оно того стоит! Обслуживают быстро, для долгих посиделок место не подойдет, для атмосферного перекуса вполне (возможно, в одиночку, здесь комфортно и без компании). Летом на Забелина отличная веранда.
Лесная, 20, строение 1
Забелина, 1
"Хинкальная"
Несмотря на то, что проект сетевой, да еще и формата масс-маркет, хинкали здесь готовят с толком, с чувством. В меню, правда, тема раскрыта довольно аскетично, есть лишь мясные разновидности: с бараниной, свининой и говядиной или только с говядиной – строго по классическому рецепту. Стоимость одной штуки – 50 рублей.
Хотя кухня в ресторане смешанная, но ее большая часть – все-таки грузинская. По выходным выступают музыканты, а помимо хинкали, стоит попробовать выпечку: хачапури, хлеб из печи тонэ, разные пироги: лобиани, кубдари или пеновани. К тому же это очень большой ресторан в самом центре Москвы – удобно собираться целой компанией, рядом есть и театры, и ЦУМ, и Цветной бульвар, и много другого приятного.
Неглинная, 15
Megobari
Маленький и невероятно уютный винный бар неподалеку от Китай-города развернул целую историю вокруг собственного меню – стараются готовить не только классику, но и авторские блюда. Местный аджарский хачапури стоит отдельного рассказа, но и над хинкали повара поколдовали. Во-первых, здесь можно попробовать разновидности с начинкой из другого знакового грузинского блюда чакапули, баранины, тушенной в белом вине со сливами и тархуном.
На этом эксперименты не заканчиваются: по сезону внутрь кладут разные начинки, например, тыкву с сулугуни или все, чем богат урожай на текущий момент. А иногда по выходным можно даже попробовать многоэтажные хинкали – этажерки из трех хинкали разного размера, от большего в основании к меньшему наверху, начинки и даже цвет теста при этом могут быть разными. Есть такие хинкали рекомендуют постепенно, начав с верхнего этажа. Порции подают от трех штук, а за штуку берут около 60 рублей.
Маросейка, 15
"Хинкали Хаус"
Если ресторанный антураж отпугивает, загляните в лавочку на Дорогимиловском рынке – еще один сетевой проект, хотя и не такой большой, как сеть хинкальных. Здесь готовят шесть видов: с говядиной, свининой, сыром, грибами, картофелем и бараниной. Без экспериментов – просто и по-свойски. Есть как отварные, так и поджаренные. В рыночной обстановке есть хинкали особенно приятно. Если хватит сил и возможностей желудка, закусите все местной ачмой – слоеным пирогом с тоннами сыра. Потом пару дней, правда, придется сделать разгрузочными. Стоят хинкали 55 рублей за штуку.
Можайский Вал, 10 (Дорогомиловский рынок)
"Батуми"
Еще одна лавочка на рынке, правда, на этот раз на модном фуд-корте Бориса Зарькова в самом центре Москвы на Никольской улице. Конечно, кроме хинкали, вам здесь дадут и другие грузинские лакомства, так что, если оказались неподалеку, берите курс сюда. В меню все просто донельзя: баранина, телятина – как отварные, так и жареные или только с начинкой из сыра. Продают по три штуки, каждая обойдется в 75 рублей. Видимо, близость Кремля сказывается-таки на ценообразовании. Зато качество хорошее, а атмосфера на редкость оживленная почти в любое время дня.
Никольская, 10 ("Вокруг света")
VANI
Один из самых атмосферных грузинских ресторанов, который идеален для свидания. Особенно удачно сделать хинкальное рандеву. В меню – всего четыре вида, традиционно и без отступлений от правил: калакури с говядиной и свининой, с бараниной, грибами и с сулугуни.
Здесь их обязательно запивать вином, а не чачей, поскольку в карте есть бутылки редких и очень маленьких партий. Специально для ресторана их выписывают всего по несколько десятков или даже штук из Грузии у небольших, но очень гордых производителей. По просьбе гостей хинкали подают как отварными, так и поджаренными. Одна штука обойдется от 70 рублей, заказывать можно от трех штук.
Орликов переулок, 6
"Сахли"
Классический ресторан в районе Цветного бульвара: белые скатерти и чинный сервис. Здесь или семейное торжество справить, или провести ужин в спокойной размеренной обстановке. В меню – около семи видов хинкали: с семгой в бульоне, с говядиной и свининой, с бараниной, мегрельские квери с сыром. В зимнем меню к ним прибавили еще пару видов: с индейкой и раковыми шейками. Цена за три штуки – 350-400 рублей, поштучно – 90-100.
Помимо хинкали, есть большое меню, особенно хороши закуски пхали, которые готовят в огромном разнообразии, да еще и по космически выверенному рецепту, отменны и хачапури, и пироги. Местный джварский хачапури с луком пореем и сулугуни сложно найти где-то еще.
Большой Каретный переулок, 6, строение 1
Высота 5642
Большой ресторан Аркадия Новикова в стратегическом месте – переулке у Красной площади. Львиную долю меню составляет адыгская кухня, но есть и блюда грузинской, азербайджанской и кухонь других южных республик. Раздел с хинкали на удивление большой – 6 видов. Вместо классической баранины берите фирменные с курицей и копченым кабардинским сыром: очень яркий и запоминающийся вкус!
Хинкали увесистые, с плотным тестом, сочными начинками, как и положено, а подают порциям по три штуки. Фирменные с курицей стоят 390 рублей за порцию, а самые дорогие – с креветками, бурратой и помидорами – обойдутся в 650 рублей, но поверьте, это уже излишества.
Большой Черкасский переулок, 15-17, строение 1
Marani
Осовремененный большим городом грузинский ресторан, в меню которого затесался и "Цезарь", и телятина под соусом из манго, и курица по-тайски, и бог знает что еще. К счастью, на качестве хинкали это не сказалось, разве что к традиционным – с говядиной или бараниной – прибавились хинкали с креветками или крабом.
Помимо этого, есть вегетарианские с грибами и картофелем или классические с сыром. Продают строго по три штуки, стоимость – от 250 до 400 рублей за порцию. Верный вариант, если собираетесь компанией, где одного тянет на спринг-роллы, а другой не мыслит жизни без джонджоли, сулугуни на кеци и хинкали.
Кутузовский проспект, 2/1, строение 6
Елена Полякова