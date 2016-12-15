Лучшие предновогодние ярмарки и другие развлечения на выходные 15-16 декабря

В последние годы традиция предновогодних декабрьских ярмарок прочно обосновалась в Москве. В эти выходные в разных частях столицы пройдут предновогодние базары и распродажи. А еще есть, конечно, и кино, театр, концерты.

Ярмарки

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В субботу и воскресенье в Музее Москвы – маркет фестиваля Let It Snow. Мероприятие проходит не первый год: там всегда отличная атмосфера и стильные павильоны с дизайнерскими вещами, на которые приятно просто посмотреть. Организаторы устроили жесткий кастинг. Торговать на фуд-корте допущены двадцать лучших гастроэнтузиастов столицы. Обещают почти настоящую валенсийскую паэлью, аутентичный средиземноморский фалафель, душистые баварские крендели.

Во дворе – елочный базар. Помимо шопинга, из развлечений – мастер-классы по росписи имбирных пряников и упаковке новогодних подарков. Также разыграют призы, в том числе абонементы, позволяющие проходить в крупнейшие столичные музеи без билетов и очередей.

15–16 декабря с 12:00

Зубовский бульвар, 2

Бесплатно

"Рождественская Разбериха" на дизайн-заводе "Флакон" – самый нонконформистский из всех столичных предновогодних базаров. Никаких лубочных Дедов Морозов, Снегурочек и мишуры, только самые актуальные формы и концепции. Территорию креакластера поделят на четыре зоны: арт, маркет, сцена, фудкорт. Продавать будут майки и свитшоты с принтами русских и советских поэтов, бижутерию из кварца и магических кристаллов, нетривиальные предметы декора. Кульминацией праздника ближе к вечеру станет снежный рейв рядом со сценой.

15–16 декабря с 13:00

улица Большая Новодмитровская, 36

Бесплатно

В ангаре пространства "Хлебозавод", что по соседству с "Флаконом", пройдет субботняя ярмарка "Мякиш". Покупать там надо вязаные шапки с начесом и без, шерстяные носки, шарфы с мягкими узорами, свитера с оленями, кашемировые пальто и тропические растения в горшках. В программе – мастер-классы по рисованию камчатских и альпийских пейзажей.

15 декабря, 12:00–21:00

Новодмитровская улица, 1

Бесплатно

Пожалуй, самая почтенная, двадцатая по счету ярмарка подарков уже вторую неделю идет в ЦДХ. За прошедшие годы базар в стенах одного из главных выставочных центров Москвы посетили миллионы человек, и это несмотря на платный вход. Происходящее заметно ориентировано на традиционную форму и содержание, тут собраны проверенные десятилетиями дизайнеры, художники, ваятели и арт-салоны, работающие в стилях и направлениях, ставших добротной классикой.

7–23 декабря, 12:00–20:00

Крымский вал, 10

15 и 16 декабря бесплатно, в остальные дни – 200 рублей

Базары

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В это воскресенье посольство Италии в Москве устраивает рождественский благотворительный базар. Вход недешевый, но оно того стоит: продавать будут лучшие европейские продукты и уникальные вещи ручной работы от потомственных итальянских кустарей. Выручку подарят центру детской гематологии.

16 декабря, 11:00–18:30

Денежный переулок, 5

Взрослые – 500 рублей, дети – бесплатно

На Дорогомиловском рынке в пятницу, субботу и воскресенье пройдет четвертый по счету французский гастро-культурологический базар с сырами, паштетами, устрицами и вином. Организаторы в лице сообщества московских французов "Мастерская 46", взвешивая санкционку, расскажут на ломаном русском, как лучше учить язык Мольера, и прочитают лекцию о региональных особенностях французской кухни. В программе также занимательные мастер-классы по истории и культуре Пятой республики для детей.

Можайский Вал, 10

С 9:00

В "Доме Культур" будет то ли главный базар винтажных вещей, то ли хипстерский бал под эгидой объединения ценителей винтажной одежды и аксессуаров "DOM MOD". Съедутся почитатели моды и трендов прошлых поколений и эпох, корнеры главных винтажных проектов страны и частных коллекционеров, специально подготовленный перформанс от актеров "Мастерской Брусникина", ритмы и мелодии прошлых десятилетий, помноженные на коктейли в баре.

16 декабря, 13:00–22:00

Сретенка, 25

Бесплатно

Кино

Фото: кадр из фильма "Хрусталь"; Режиссер - Дарья Жук; Сценарий - Хельга Ландауэр, Дарья Жук; Производство - Демаршфильм, Crystal Goose, TurnstyleTV

Подробнее: https://www.m24.ru/articles/kultura/11122018/154263?utm_source=CopyBuf

На всех возможных экранах гремит пафосный и неумный "Аквамен", но если выбирать что-то из премьерной супергероики, то лучше предпочесть скромный мультфильм "Человек-паук: Через вселенные". Там не просто традиционная история о том, что с большой силой приходит большая ответственность, а еще и гимн человеческой фантазии, в том числе фантазии самого продаваемого писателя XX века, комиксиста Стэна Ли, автора Человека-паука, который умел придумывать сколько угодно увлекательных вселенных и заманивать в них фанатов навечно. Он, к сожалению, совсем недавно умер в возрасте 95 лет, и картина посвящена его памяти.

В кино с 13 декабря

А в альтернативном прокате – сенсация, первый белорусский фильм за долгие годы, который можно и нужно смотреть. "Хрусталь" дебютантки Дарьи Жук посвящен минским девяностым, которые, впрочем, почти не отличались от московских или любых других постсоветских. Картина о свободомыслящей Веле, которая хочет эмигрировать в Америку и которой для этого придется съездить в белорусскую глубинку, переосмысляет это десятилетие, оставшееся в общественной памяти как времена бедности и серости. Здесь же оказывается, что 90-е – это еще и время невиданной вольности, когда можно было хотеть чего угодно, и тебе впервые в истории России ничего за это не было.

В кино с 13 декабря

Концерты

Фото: предоставлено организаторами Alva Noto

В Цифровом Деловом пространстве на Покровке с аудиовизуальным шоу Alva Noto выступит Карстен Николай, звуковой и видео-художник из Берлина. Ветеран европейской электронной сцены, уроженец ГДР, Николай принадлежит к поколению, чье мировоззрение сформировалось на рубеже 80-90-х, на заре цифровой революции. Реализовав за прошедшие почти 30 лет множество коллабораций и проектов, артист стал желанным гостем и на фестивалях электронной музыки и на площадках современного искусства. В Москве выступит впервые.

15 декабря, 20:00

Покровка, 47

Билеты: 1500–2500 рублей

Организаторы субботнего концерта "Тбилисо. Рождество в Грузии" в евангелическом соборе Петра и Павла обещают редкий синтез звучания старинного духового органа и грузинского хорового пения в рамках московских выступлений ансамбля Acapella Saqartvelo. Под ненавязчивый аккомпанемент одного из старейших органов Москвы, созданного немецкой фирмой Зауэр в 1898 году, будут исполнены древние грузинские духовные гимны, народные песнопения из тбилисского фольклора и удалые застольные песни. Кстати, в 2001 году специальной комиссией ЮНЕСКО грузинское хоровое пение было признано нематериальным духовным памятником человеческой культуры.

15 декабря, 14:00

Старосадский переулок, 7

Билеты: 800–2600 рублей

В зале московской консерватории продолжается ХХ фестиваль "Душа Японии". В субботу в зале Мясковского в субботу выступает ансамбль японской классической музыки Wa-On на национальных инструментах.

Московская консерватория

Большая Никитская, 13

15 декабря, 19:00

Билеты: 300–800 рублей

В качестве альтернативы есть еще один японец. В культурном центре ЗИЛ пройдет концерт японского композитора и вибрафониста Масайоши Фуджита. Подойдет для ценителей ориентальной культуры. Кстати, некоторые психологи уверены, что классическая японская музыка полезна для нервной системы.

Культурный центр ЗИЛ

улица Восточная, 4, корпус 1

15 декабря, 19:00

Билеты: от 500 рублей

Спектакли

На новой сцене театра Олега Табакова – "Кинастон". В основе сюжета – реальная история, хотя, конечно, многое поменяли: несколько десятков лет биографии главного героя уместили в три часа.

В шекспировские времена на сцену могли выходить только мужчины. Эдвард Кинастон был самым знаменитым исполнителем женских ролей: от его Дездемоны и Офелии сходили с ума. В день, когда в театре разрешили работать актрисам, Кинастон остался не у дел.

Это блестящая работа режиссера Евгения Писарева и артистов Максима Матвеева и Анны Чиповской. Зрительский хит, который принято сравнивать с бокалом шампанского: лишней глубины тут не найти, но время можно провести отлично.

15 декабря, 19:00

Малая Сухаревская площадь, 5

Билеты: 5000–6000 рублей

Константин Богомолов поставил Пелевина в "Москва-Сити". В огромном лофте в башне "Меркурий" играют "Ай Фак. Трагедия". Аудиторию разбивают на три части, сцены тоже фактически три: актеры перемещаются с одной локации на другую, полную картинку зрители видят благодаря трансляции на экранах.

Действие разворачивается в недалеком будущем, когда, благодаря развитию технологий, на смену живым сексуальным партнерам придут специально разработанные для этого биороботы. Понравится любителям современного искусства и всем, кто следит за интеллектуальной повесткой дня.

15–16 декабря, 20:00

1-й Красногвардейский проезд, 15, этаж 4

Билеты: 5000–15000 рублей

В Москве продолжается театральный фестиваль NET (New European Theatre). В кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате моноспектакль "Белый кролик, Красный кролик". Эксперимент в том, что актеры играют пьесу ровно раз в жизни и видят текст впервые уже на сцене.

Пьесу восемь лет назад написал иранский драматург Насим Солейманпур. За это время "кролика" успели сыграть десятки известных актеров, писателей и медиа-персон. В субботу играет актриса и режиссер Юлия Ауг, а в воскресенье – писатель Михаил Зыгарь.

15–16 декабря, 20:00–21:30

Новый Арбат, 24

Билеты: от 700 рублей

В воскресенье в "Гоголь-центре" спектакль "Пастернак. Сестра моя – жизнь" по мотивам судьбы великого русского поэта и писателя. Один из лучших спектаклей режиссера Максима Диденко. Отлично подходит тем, кто до сих пор не видел ни одной постановки Диденко: крепко сбитая, слаженная история на музыку Ивана Кушнира, где из нагромождения образов складывается представление о противодействии художника и власти. Писателя на склоне лет играет Вениамин Смехов.

16 декабря, 18:00

улица Казакова, 8

Билеты: 2000–4000 рублей