О чем говорит "Квартет И" в новом спектакле

Участники "Квартета И" решили перенести разговоры из дружеских застолий на сцену и сделали спектакль "Квартетник". Каждый раз он играется по-новому – пьесы нет, а набор историй из жизни артистов все время меняется. Узнали подробности у Леонида Бараца, Александра Демидова и Камиля Ларина.

Леонид Барац

Импровизировать всегда легко и приятно, но эта импровизация ложится на определенную основу. Пьесы как таковой нет, зато есть специально расставленные истории – все они рассказываются "от себя". Мы пытались воссоздать теплую и душевную застольную беседу, дефицит которых, как мне кажется, сейчас особенно ощутим в обществе.

Наверное, идеальный зритель постановки – это девушка, потому что мужчин слушают в основном они. Впрочем, есть и еще один идеальный зритель – твой сверстник, который находится с тобой примерно в одних и тех же координатах и может услышать тебя лучше, чем человек, который младше или старше тебя на 20 лет. Надеюсь, мы будем играть спектакль долго. Думаю, наш следующий сезон пройдет под его эгидой.

Александр Демидов

Это долгосрочный и живой проект, в котором что-то будет меняться, сокращаться, добавляться. Это разговор в компании, где мы вспоминаем что-то из нашей жизни, делимся ощущениями. Выносить свои чувства на публику совсем не сложно – мы во всех своих спектаклях откровенничаем. За 25 лет собрали вокруг своего театра адекватного, интеллигентного, думающего зрителя. Я рад, что у нас такая аудитория.

Камиль Ларин

Это не совсем импровизация, хотя четкого сценария нет. Есть истории – из нашей жизни, из жизни наших друзей, есть анекдоты, песни, воспоминания, например, о студенчестве. Это своего рода разговор – застольный и очень душевный. У нас был спектакль "Это только штампы", мы его играли девять лет и однажды просто почувствовали, что люди его больше не понимают, и сняли его. Но, мне кажется, "дефицит общения" – тема, которая во все времена будет актуальна на театральной сцене. Надеюсь, что "Квартетник" будем играть не один и не два сезона.

13, 14 апреля

ДК имени Зуева, малая сцена

Лесная, 18

Билеты: от 5000 до 15000