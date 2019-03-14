Московский культурный форум–2019 пройдет 22-25 марта

С 22 по 25 марта в столице четвертый раз пройдет Московский культурный форум, который объединяет выдающихся представителей российской культуры, руководителей профильных министерств и ведомств, авторитетных экспертов и поклонников искусства. В очередной раз форум покажет современную городскую культуру во всем многообразии форм, стилей, направлений и новых тенденций.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

"По доброй традиции в преддверии Дня работника культуры и Всемирного дня театра мы открываем Московский культурный форум. Это уникальная возможность в одном месте, в главном выставочном зале страны – Манеже, увидеть все то, чем богата в культурно-творческом плане наша столица", – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

По его словам, на форуме запланирована насыщенная деловая программа. "Мы представляем также семь традиционных направлений: музеи, театры, парки, культурные центры, кинотеатры, библиотеки, школы искусств, и хотим, чтобы наш разговор был максимально интересен для любой аудитории. Каждый год к нам на форум приходит более пятидесяти тысяч посетителей. В Москве более десяти тысяч культурных адресов, среди которых 250 театров, 450 музейных и выставочных залов, 67 концертных организаций, около тысячи библиотек, а также парки культуры, культурно-образовательные центры. В нашем городе каждый день, в среднем, проходит 270 культурных событий", – добавил Кибовский.

Магистральными в программе форума этого года станут направления "Мой район" и "Год театра в России". Кроме семи тематических платформ (музеи, театры, парки, культурные центры, кинотеатры, библиотеки, школы искусств), будет представлена также ориентационная платформа "Культура моего района", которая расскажет посетителям о программе и структуре форума, а также поможет сориентироваться жителям в доступной им культурной инфраструктуре. В культурную карту Москвы также включены Кадровый центр, Московский дом книги и Московское городское экскурсионное бюро, которое представит программу тематических экскурсий непосредственно по форуму и по самым разным городским маршрутам.

Визуальную концепцию форума, лейтмотивом которого стал Год театра в России, в этом году сформировали выдающиеся театральные художники – Алексей Трегубов и Павел Каплевич. Концепция предлагает новый опыт переживания культуры как единого пространства и предлагает взглянуть на форум, как на одну большую сцену, состоящую из различных сегментов. Отсутствие стен между платформами на форуме подчеркнет, что все мы находимся в едином поле культуры, которое усиливается при взаимодействии его участников и живом обмене опытом и практиками. По своей функциональности, эргономичности и прозрачности архитектура форума напоминает театральную сценографию – тематические платформы выстроены по восходящей траектории по отношению к главной сцене, посвященной театру. Автор художественного решения и архитектор форума – Алексей Трегубов.

По традиции, на Московском культурном форуме пройдет акция Ночь театров, режиссером-постановщиком которой стал народный артист России, художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман. В программе – выступления известных театральных коллективов: Московского музыкального театра "Геликон-опера", Московского драматического театра на Малой Бронной, театра "Июльансамбль", Театрально-культурного центра им. Вс. Мейерхольда и других.



Среди участников театральных событий: премьер Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Сергей Полунин, художественный руководитель Электротеатра "Станиславский" Борис Юхананов, народный артист России Игорь Бутман, актриса Ингеборга Дапкунайте, художественный руководитель Центра драматургии и режиссуры (ЦДР) и Студии SounDrama Владимир Панков, народная артистка России, актриса и соучредитель детского благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В деловой программе форума состоятся презентации и обсуждения новых концепций, идей, продуктов для культурной сферы; пройдут панельные дискуссии и круглые столы на актуальные темы, а также профессиональная образовательная программа, включающая практические семинары, тренинги и интенсивы для сотрудников учреждений культуры.

Участниками деловой программы станут дирижер, художественный руководитель Международного Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис; художественный руководитель Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер, первый заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Сергей Перов, основатель архитектурного бюро WOWHOUSE Дмитрий Ликин и многие другие.

Впервые на форуме будет представлена специальная программа "Детского дня", которая объединит лучшие события и мероприятия для детей и их родителей от культурных учреждений и организаций города. Большое количество интерактивных событий, подготовленных специально для посетителей, состоится на тематических платформах "Театры" и "Музеи". Шоу с участием клоунов и жонглеров представит Цирк на проспекте Вернадского, Московский зоопарк проведет "Зоочтения", состоится выступление Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества с концертной программой "Щелкунчик"; известные детские песни исполнят "ТенорА XXI века".

Организатором мероприятия выступает департамент культуры города Москвы.

1 день (22 марта)

Время работы форума: 10:00 — 00:00

Открытие форума

Деловая и публичная программы

2 день (23 марта)

Время работы форума: 10:00 — 03:00

Деловая и публичная программы

Ночь театра

3 день (24 марта)

Время работы форума: 10:00 — 22:00

Детский день — публичная программа с акцентом на детскую и семейную аудиторию

4 день (25 марта)

Время работы форума: 10:00 — 15:00

Закрытая профессиональная программа, ориентированная на работников культуры

Вход на форум — свободный.