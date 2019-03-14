Что смотреть в оттаявших московских парках, которые открылись в прошлом году

Портал Москва 24 подготовил удобный список площадок, открывшихся во второй половине 2018 года, которые имеет смысл проведать в связи с наступающей весной.

Парк "Ходынское поле"

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Когда открыли: в августе 2018 года.

Что там есть: искусственно созданные холмы и декоративный водоем, вдоль которых проложены дорожки для прогулок среди деревьев и паблик-арта (это зеркальные инсталляции). Также для посетителей парка обустроили несколько детских и спортивных площадок.



Новый вход в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта

Когда открыли: в конце сентября 2018 года.

Что там есть: прогулочный бульвар с кустами и клумбами, который идет между МИСИСом и Первой Градской больницей. Лестничные марши с перилами спускаются вниз с Ленинградского проспекта, вдоль них идет геометрически изогнутая пергола. Это самый быстрый способ попасть в Музей "Гараж" с улицы.

Парк "Тюфелева роща"

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Когда открыли: в июле 2018 года.

Что там есть: пергола из кортеновской стали, которую дизайнер проекта Джерри Ван Эйк сравнил с конвейерным реле. Она служит одновременно и навесом для прогулочной зоны, и пространством, вдоль которого располагаются кафе и прочие павильоны. Еще одним центральным объектом парка в теплое время года является пруд, сделанный по типу голубой лагуны. Также есть спортивная зона с тренажерами, теннисным кортом и площадками для игры в волейбол и баскетбол, зона для детского отдыха с горками, батутами и мини-скалодромом. Еще в парке выделили место для выгула собак.

Парк "Южное Бутово"

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Когда открыли: в августе 2018 года.

Что там есть: Черневские и Гавриковские пруды, в которые запустили рыбу, и небольшая речка Корюшка (другое название – Чернянка). Возле водных зон оборудованы причалы, деревянные переходы и рыбацкие мостики. Также построили четыре эстрады: летний и зеленый театры, танцплощадку и амфитеатр для проведения различных мероприятий на открытом воздухе. По всему парку разбросали многочисленные перголы и крытые беседки, которые станут актуальными уже в теплое время года. По площади "Южное Бутово" можно сравнить с "Сокольниками" и Парком Горького.

Парк в пойме Битцы

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Когда открыли: в августе 2018 года.

Что там есть: река Битца и пруды, через которые проложены прогулочные мостики, деревянные настилы у входа к воде, оборудованные местами для отдыха, дорожки среди рощи и цветников. Для детей – большая площадка, которая оставалась яркой даже зимой благодаря оформлению и резиновому покрытию.

Парк "50-летия Октября"

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Когда открыли: в августе 2018 года.

Что там есть: практически все – аллеи для прогулок среди деревьев и цветочных клумб, дорожки для катания на велосипедах, павильоны с кафе и коворкинг, сцена для проведения мероприятий, скейтпарк, скалодром, а также детские и спортивные площадки. Если этого кажется мало, то в центре парка еще установлена композиция "Ладошки".

Ландшафтный парк "Митино"

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Когда открыли: в августе 2018 года.

Что там есть: археологические находки – курганы и городища XII века. В парке работает музей археологии, посвященный быту древних поселений первого тысячелетия нашей эры. Еще одна достопримечательность – Храм Святых равноапостольных Константина и Елены. Также на территории в 140 гектаров в "Митине" расположены павильоны с кафе, магазинами и прокатом велосипедов, места для проведения мероприятий: амфитеатр и летняя сцена, детские площадки и всесезонная спортивная площадка с трибунами.

Делегатский парк на Делегатской

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Когда открыли: осенью 2018 года.

Что там есть: детские площадки, горки и аттракционы, скалодром, уличные тренажеры и места для занятий баскетболом, волейболом, теннисом и хоккеем. Есть еще гигантский желоб, чтобы спускаться (практически как в парке аттракционов), и стена с граффити, рядом с которой все обожают фотографироваться.