10 отличных фильмов без номинаций на "Оскар"–2019

Ровно через неделю в Лос-Анджелесе в 91-й раз пройдет главное кинособытие года – церемония вручения премии "Оскар". Если вы уже посмотрели все номинированные фильмы, вот вам еще целых десять прекрасных картин 2018 года. Нет, ни одна из них не получила номинации Киноакадемии, но при удачном стечении обстоятельств могла бы.

"Хрусталь"

Режиссер – Дарья Жук

Главный белорусский фильм 2010-х о том, что мечтать не вредно. В главной роли – Алина Насибуллина (жена рэпера Хаски).

Видео:YouTube/ART Corporation

"Непотопляемые"

Режиссер – Жиль Лелуш

Возможно, лучшая французская комедия 2010-х: группа мужчин "немного за сорок", пытаясь справиться с кризисом среднего возраста, организовывает кружок синхронного плаванья.

Видео:YouTube/HD Трейлеры

"Красивый мальчик"

Режиссер – Феликс Ван Грунинген

Тяжелая и пронзительная драма об ужасах и последствиях наркозависимости со Стивом Кареллом и Тимоти Шаламе.

Видео:YouTube/iVideos

"Вдовы"

Режиссер – Стив Маккуин

Криминальная драма о мужественных женщинах в сегодняшней Америке с мощным актерским составом: Виола Дэвис, Лиам Нисон, Колин Фаррелл, Роберт Дюваль.

Видео:YouTube/HD Трейлеры

"Айка"

Режиссер – Сергей Дворцевой

Один из триумфаторов прошлогоднего Каннского кинофестиваля – казахская драма от российского режиссера о трагедии матери в большом городе.

Видео:YouTube/HD Трейлеры

"Догмэн"

Режиссер – Маттео Гарроне

Самый обсуждаемый итальянский фильм 2018-го о владельце салона красоты для собак: став заложником чудовищных обстоятельств, он сам будит в себе зверя.

Видео:YouTube/Movie HD Trailers

"Восьмой класс"

Режиссер – Бо Бернэм

Почти смешная и очень искренняя история о Кейли (Элси Фишер) – восьмикласснице с проблемной кожей лица и заниженной самооценкой, верящей в волшебную силу своего видеоблога.

Видео:YouTube/A24

"Братья Систерс"

Режиссер – Жак Одиар

Самый нетривиальный вестерн последних лет от французского режиссера – мастера психологического кино. В главных ролях голливудские звезды первой величины – Хоакин Феникс, Джейк Джилленхол, Джон Си Райли.

Видео:YouTube/iVideos

"Пылающий"

Режиссер – Ли Чхан Дон

Экранизация рассказа Харуки Мураками от уже классика корейского кино о страхах, потаенных желаниях и потере контроля.

Видео:YouTube/HD Трейлеры

"Стэн и Олли"

Режиссер – Джон С. Бейрд

Один из лучших биографических фильмов прошлого года о тяжелой и неказистой жизни двух великих комедийных артистов – Стэна Лорела (Стив Куган) и Оливера Харди (Джон Си Райли).

Видео:YouTube/Sony Pictures Classics