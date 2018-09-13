"Багровая мята", премьера с Охлобыстиным и "Хищник": что смотреть в кино

Новый "Хищник", свадебная комедия, Джулианна Мур в роли оперной дивы и отец-тиран в лице Ивана Охлобыстина. Редакция портала Москва 24 – о главных кинопремьерах недели.

"Хищник" – фантастический боевик, в котором команде из бывших спецназовцев, ученого-биолога и маленького мальчика предстоит сразиться с инопланетными хищниками, обосновавшимися на Земле. Сильные, выносливые и как никогда опасные – они представляют прямую угрозу человечеству. Новая картина является сиквелом серии фильмов, начавшейся еще легендарным "Хищником" 1987 года. Лента содержит множество отсылок к оригиналу, так что любителям классики с Арнольдом Шварценеггером просмотр будет еще интереснее.



Видео: YouTube/20th Century Fox Russia

Комедийный вестерн "Девица" от пока не известных широкому зрителю, но уже имеющих солидную фильмографию режиссеров Дэвида и Нэйтана Зеллнеров предлагает непривычный взгляд на жизнь Дикого Запада. Роберт Паттинсон в роли ковбоя-неудачника и Миа Васиковска в роли его эмансипированной невесты помогают переосмыслить серьезный жанр вестерна в ироническом ключе. Кроме того, сложно удержаться и не посмотреть на молодых актеров в необычном для них амплуа, тем более что Паттинсон в последнее время снимается, в основном, лишь в серьезных фестивальных фильмах.



Видео: YouTube/HD Трейлеры

Еще одна картина в жанре "русской вечеринки", за последние несколько лет ставшего одной из золотых жил для создателей отечественных комедий, – "Счастья! Здоровья!" С историями сразу трех влюбленных пар и их свадеб (русской, татарской и армянской) фильм обещает много застолий, шуток, свадебных конкурсов, комических ситуаций и поворотов сюжета.



Видео: YouTube/iVideos

В новом фильме о мести Дженнифер Гарнер выступила в привычном для себя со времен "Шпионки" амплуа женщины-воительницы. "Багровая мята" от режиссера "Заложницы" Пьера Мореля – история женщины, потерявшей семью и столкнувшейся с бездействием правосудия. Оказавшись одна против всего мира, она становится карательницей, задача которой – не только отомстить за своего мужа и маленькую дочь, но и самостоятельно вершить правосудие в городе, жителям которого можно полагаться лишь на самих себя.



Видео: YouTube/Megogo Distribution

Захватывающий триллер "Бельканто" с Джулианной Мур и Кристофером Ламбертом в главных ролях – история оперной дивы, приезжающей в Южную Америку, чтобы выступить на частном торжестве. Во время приема в дом врываются террористы, которые берут гостей в заложники с требованиями освободить своих товарищей-повстанцев из заключения. Всем вместе им предстоит провести месяц в захваченном особняке, чтобы понять друг друга и попытаться найти выход из непростой ситуации, в которой одним из главных "мирных переговорщиков" станет голос знаменитой певицы.



Видео: YouTube/KinomaxCinema

"Мир принадлежит тебе" – французская криминальная комедия с Изабель Аджани и Венсаном Касселем в главных ролях. Мелкий наркодилер, мечтающий о спокойной семейной жизни в прибрежном городе, берется за свое последнее дело, которое поможет ему начать новую жизнь. Но для того чтобы перевезти партию марихуаны из Испании, ему не обойтись без помощи своей матери – гламурной воровки, и отчима – криминального авторитета. Фильм о жизни французской шантропы и мелких бандитов придется по вкусу как любителям французских комедий, так и всем тем, кто хочет еще раз полюбоваться на ушедшее лето хотя бы в кино.



Видео: YouTube/KinomaxCinema

В семье дисциплинированного и приученного к порядку ударника производства рождается ребенок с ДЦП. Чтобы вырастить из сына здорового человека, он принимает решение не замечать его болезнь и воспитывать ребенка спартанскими методами. Справившись с болезнью ценой невероятного преодоления себя, его выросший сын уезжает из дома и перестает общаться с семьей. Но, став успешным бизнес-консультантом, он получает шанс снова встретиться с отцом, чтобы отомстить ему или прийти к примирению. "Временные трудности" – драма о преодолении и о том, с чем приходится сталкиваться людям с ограниченными возможностями в современной России. В ролях – Риналь Мухаметов, Иван Охлобыстин, Ирина Пегова, Ян Цапник.



Видео: YouTube/Central Partnership

В разделе детского кино на этой неделе – китайский приключенческий мультфильм для всей семьи, на который можно привести и самых маленьких зрителей. "Большой кошачий побег" – история домашнего кота Пухляша, вынужденного вместе с соседкой по квартире попугаихой выйти за пределы зоны комфорта и родной квартиры, чтобы найти своего сбежавшего непоседливого сына – котенка Шустрика.



Видео: YouTube/Наше кино

Для любителей документалистики и современного искусства на этой неделе припасены сразу три премьеры. "Кусама: Бесконечные миры" – исследование жизни и творчества одной из самых продаваемых современных художниц Яёи Кусамы. О том, как из боли и сопротивления рождался ее яркий и жизнерадостный на первый взгляд индивидуальный стиль – в документальном фильме Хезер Ленц.



Видео: YouTube/cdkino

Фильм "Бедные люди. Кабаковы" выходит в прокат к 85-летию Ильи Кабакова и одновременно с открытием масштабной выставки художника "В будущее возьмут не всех" в Третьяковской галерее на Крымском Валу. О самом известном представителе московского концептуализма, его эмиграции, совместной работе с женой Эмилией Кабаковой и обретении мирового признания будет интересно узнать как в качестве подготовки тем, кто собирается на выставку в Третьяковку, так и всем любителям современного искусства.



Видео: YouTube/GARAGEMCA

"Секс мода диско" – очередная работа из программы "долгоиграющего" фестиваля фильмов "Пионеры моды", выпускаемых кинопрокатной компанией "Пионер". В этот раз – о культовом для истории моды художнике-иллюстраторе Антонио Лопесе, работавшем в 1970-е годы в Париже и Нью-Йорке. Художника вспоминают Джессика Лэнг, Карл Лагерфельд, Грейс Джонс, Джерри Холл и другие знаковые для того времени фигуры мира моды и шоу-бизнеса.



Видео: YouTube/Pioner Cinema

Лиза Минаева