"Середина 90-х", "ВМаяковский", "Чайка": главные артхаусные фильмы недели

Новости такие: актер Джона Хилл оказался хорошим режиссером, Юрий Колокольников – убедительным Маяковским, Сирша Ронан – самой Заречной из всех Нин, а Николь Кидман ради благого дела превратилась в старуху. Кстати о старухах: пиковая дама по-прежнему мучает детей и киноманов.

"Середина 90-х"

Каждый год один-два режиссерских дебюта молодых актеров становятся, совершенно заслуженно, объектами всеобщей любви. В 2017 году так было с "Леди Берд" Греты Гервиг, в 2018 году – с "Дикой жизнью" Пола Дано. Теперь пришел черед актера Джоны Хилла, начинавшего с ролей нелепых, глупых и похотливых толстяков в комедиях Джадда Апатова, а теперь вот ставшего серьезной драматической единицей из фильма "Волк с Уолл-стрит" и сериала "Маньяк". Его "Середину 90-х" очень тепло встретили на фестивалях в Торонто и Берлине, а теперь она добралась до России и рискует стать у нашей молодежи вполне себе культовой вещью. Причина не только в ностальгии по самой свободной и музыкальной декаде прошлого века, но и в потрясающей искренности, с которой Хилл говорит о себе и своем поколении.

На первый взгляд, это просто трогательная история о подростке из Лос-Анджелеса, подружившемся со скейтерами постарше и вообразившем, что эти беспризорники – его мушкетеры. Но на самом деле "Середина 90-х" – нежный автопортрет всех сверстников Джоны Хилла. Тех, кому больше тридцати и кто вырос скорее в кинотеатрах, чем на улицах – и поэтому отчаянно пытается восполнить дефицит собственных детских воспоминаний с помощью фильмов о чужом взрослении. У Джоны Хилла получилось нежное и ничуть не стыдящееся своей инфантильности кино о потере невинности и детском подростковом восприятии мира. И если вспомнить, какой серьезный путь он прошел как актер, то и за его режиссерскую карьеру нестрашно: дальше будет лучше!

Видео: YouTube/Movie HD Trailers

"ВМаяковский"

Экстравагантная биография Владимира Маяковского, сознательно нарушающая все законы жанра байопиков, – но тем и интересная. В выступлениях поэта было что-то шаманское, и именно эту мистическую силу пытается передать режиссер Александр Шейн. Поэтому зрителя здесь не развлекают и не поучают, а погружают в транс. Открывающая сцена: известные актеры сидят за столом и читают сценарий "ВМаяковского". Фильм в том виде, в котором они его себе представляют, снят так и не будет, зато театральные звезды преобразятся у нас на глазах, будут сдирать друг с друга кожу. И какие звезды – Юрий Колокольников и Чулпан Хаматова, Евгений Михалков и Любовь Максакова, Михаил и Никита Ефремовы. Пока они будут вживаться в роли, вокруг их стола вихрем закружится танец света, теней и людей. А воображаемого Маяковского в этой странной машине времени будет бросать то к собственному памятнику в современной Москве, то на площадь в Пхеньяне. Любителям обстоятельных биографий лучше, наверное, посмотреть неровный, но содержательный телефильм "Маяковский. Два дня". Но если считать задачей байопиков трансляцию энергии и ценностей гения благодарным потомкам, то "ВМаяковский" – подходящее кино.

Видео: YouTube/Atlas VMayakovsky



"Чайка"

Чехов считал "Чайку" комедией, но чтобы окончательно убедить в этом широкого зрителя, понадобились лучшие силы британского кинематографа. Свежая английская экранизация пьесы – возможно, самая смешная из всех. Но при этом и самая учтивая: кажется, для британцев наша литературная классика – настоящий океан, с которым шутки плохи. В ролях – вся королевская рать: Сирша Ронан и Аннет Беннинг, Элизабет Мосс и Кори Столл. Звезда "Рассказа служанки" Мосс изображает Машу тайной алкоголичкой. Укротитель вампиров из "Штамма" Столл одной своей залысиной обозначает Бориса как героя, неспособного на героизм. А Сирша Ронан превращает Нину Заречную из человека в образ – то есть в то самое видение, которое и вскружило голову Тригорину. И весь этот танец кино и театра длится всего полтора часа, а венчается исполнением Аннет Беннинг песни на русском. Более легкого погружения в классику и не придумать. После фильма руки сами потянутся к книге, а ноги – в театр.

Видео: YouTube/iVideos

"Время возмездия"

Это своеобразная двухчасовая выжимка всего, за что зрители любят и ненавидят сериал "Настоящий детектив". Главная героиня – следовательница из полиции Лос-Анджелеса: злая, седая и вечно пьяная. Играет ее искусственно состаренная Николь Кидман, которой похожая пластическая операция однажды уже принесла "Оскар" за роль в "Часах" (сейчас все ограничилось номинацией на "Золотой глобус"). Героиня "Времени возмездия", впрочем, существует в двух параллельных историях сразу. В наши дни она ведет расследование убийства, за которым, как водится, стоит большой коррупционный скандал. А в истории, события которой разворачиваются 17 лет назад, еще молодая и красивая героиня внедряется вместе с напарником-любовником в преступную банду. Вожак стаи похож на Чарльза Мэнсона, а любовная линия двух полицейских, прикоснувшихся к большим деньгам и еще большей власти, напоминает о фильме "Прирожденные убийцы".

Чтобы стать настоящим нуаром, "Времени возмездия" отчаянно не хватает собственных идей. Это скорее сборник цитат, чем авторское кино, несмотря на то, что у режиссера Карин Кусамы ("Эон Флакс", "Тело Дженнифер") всегда был свой стиль. Единственная причина смотреть картину – самоотверженная работа Николь Кидман. Но если подождать всего неделю, то ее игрой можно насладиться и в "Стертой личности". Так что не знаем, не знаем...

Видео: YouTube/iVideos

"Пиковая дама: Зазеркалье"

Российский подростковый ужастик – местами бестолково написанный, зачастую наигранно звучащий, но все равно умеющий напугать. Брат и сестра теряют в автокатастрофе мать, а отец зачем-то отправляет их не к психотерапевту, а в частную школу на месте старого имения. Барыня, владевшая этими землями, само собой, была той еще ведьмой и регулярно топила детей. Теперь старуха прячется в зазеркалье и ждет новых жертв, и легкомысленные подростки быстро дают ей повод воскреснуть.

"Пиковая дама" – честный ужастик на "троечку", на который, должно быть, здорово сбежать вместе с одноклассниками со школьных уроков. Но современный хоррор должен не только выпрыгивать на зрителя из-за угла, но также с помощью жутких аллегорий прорабатывать его настоящие семейные травмы. Поэтому два билета в кино на "Пиковую даму" стоит обменять на месяц подписки на Netflix. И посмотреть там сериал "Призрак дома на холме" – интеллигентный ужастик о детях и взрослых, столкнувшихся с настоящим (потому что внутренним) злом.

Видео: YouTube/iVideos

Обзор: Егор Москвитин