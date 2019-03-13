5 спектаклей для фанатов современного дизайна

Театральный критик Антон Хитров рассказывает, куда сходить в Москве, чтобы пережить визуальный катарсис.

"Мертвые души"

Видео: YouTube/GOGOL-Centеr

Где: в "Гоголь-центре"

Кто поставил: Кирилл Серебренников

Что это: эталон интерпретаторского театра: в каждой сцене – максимум фантазии. Состав строго мужской, как во времена Шекспира. Бонусом идут гениальные песни Александра Маноцкова.

Почему в списке: Серебренникова знают как режиссера, но он еще и прекрасный художник, правда, работает в этом качестве только на собственных проектах. В области театрального дизайна у него бывают прямо-таки озарения, а "Мертвые души" – одно из них.

Декорация – павильон из ДВП, дешевого стройматериала. Сразу видно: речь пойдет о грубой, тяжелой и хорошо знакомой нам жизни. Реквизит – из той же оперы: лакированные раскладные столы, колючие шерстяные покрывала и другая утварь из обихода наших бабушек. Ложная перспектива тоже моментально задает нужный тон: дескать, это балаган, игра, здесь все понарошку. Ко всему прочему павильон умеет трансформироваться: одна стена сделана из кособоких коробок, похожих на гробы – их можно вытащить и "примерить".

Художники замечают эстетику там, где все привыкли видеть мусор, и "Мертвые души" – отличный пример: до Серебренникова мало кто догадывался, что из ДВП можно построить не только сарай, но и по-настоящему стильное пространство. Первая редакция спектакля вышла в Риге в 2010-м, а спустя три года режиссер будет вовсю использовать древесное волокно в интерьере "Гоголь-центра".

Ближайшие спектакли: 9 и 10 апреля

"Карамазовы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Где: в МХТ имени Чехова

Кто поставил: Константин Богомолов

Что это: типичный ранний Богомолов – с песнями, гэгами, видеокамерами и бесцеремонно, но талантливо переписанным сюжетом. Спектакль нужно смотреть при первой возможности – новый руководитель театра вряд ли сохранит его в репертуаре надолго.

Почему в списке: в принципе, сюда можно подставить любой спектакль, оформленный блестящей художницей Ларисой Ломакиной. Но "Карамазовы" – тот случай, когда театр исчерпывающе объясняет суть героев через их одежду, мебель и стиль интерьера: актерам, в общем-то, и говорить необязательно. Это мир русского китча, где в моде лакшери-вещи с патриотической ноткой – вроде плитки под гжель и рубашки под хохлому. А когда кого-то хоронят, надпись на могиле набирают непременно шрифтом "Благовест".

Ближайшие спектакли: 31 марта

"Таланты и поклонники"

Где: в театре имени Маяковского

Кто поставил: Миндаугас Карбаускис

Что это: лучший Островский, какого только можно найти в Москве: с блестящим кастом и в меру старомодной режиссурой. Прогрессивный сюжет о женщине, которая между любовью и работой выбрала второе.

Почему в списке: пространство спектакля создал художник Сергей Бархин (недавно мы рассказывали, как он работал с наследием конструктивистов в спектакле "Слон"). "Таланты и поклонники" – пьеса об актерах, и сценограф взвалил на себя непростую задачу: сочинить универсальный образ театра, нетривиальный и не привязанный ни к какой эпохе.

Получилось отлично. Посреди сцены чернеет намытый до блеска поворотный круг. Это формообразующий элемент: живописные ржавые стены огибают его полукольцами. Круг в основании напоминает о древнегреческой сцене, шекспировском "Глобусе" и об идее театра как модели мироздания.

Ближайшие спектакли: 23 марта, 11 апреля, 2 и 24 мая

"Кеды"

Видео: YouTube/kultpraktiki

Где: в "Практике"

Кто поставил: Руслан Маликов

Что это: в начале 2010-х драматург Любовь Стрижак написала первую громкую пьесу о российских миллениалах. В "Практике" ее перенесли на сцену с величайшей достоверностью – что непросто дается нашему театру, когда речь идет о современниках.

Почему в списке: хорошая сценография – необязательно та, которая крадет половину внимания, и которую вы будете вспоминать первым делом, услышав название спектакля. Иногда художнику нужно быть деликатным, тем более, если постановка – по новому тексту: зритель слышит его впервые, незачем отвлекать его ни агрессивной режиссурой, ни броской картинкой.

В "Кедах" Катя Джагарова нашла простое, лаконичное и вполне соответствующее теме решение: пустая сцена, затянутая полупрозрачным экраном. Мы видим на нем то крупный план актера, то какую-то расплывчатую геометрию. Исполнитель может зайти за экран – и тогда цифровая реальность как бы наслаивается на обычную. Отдельный плюс – костюмы: молодые герои на сцене в кои-то веки похожи на настоящих 20-летних, а не на стереотипных хипстеров.

Ближайший спектакль: 13 марта

"Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой"

Видео: YouTube/Электротеатр Станиславский

Где: в "Электротеатре Станиславский"

Кто поставил: Хайнер Гёббельс

Что это: первый и единственный российский спектакль великого швейцарского режиссера и композитора. Театр предметов и звуков, в котором человек – актер Александр Пантелеев – лишь один из равноправных элементов.

Почему в списке: среда, в которой живет и работает герой-ученый, важна не меньше, чем его философские рассуждения, позаимствованные у реальных мыслителей. В его лаборатории все время что-то шипит, звенит и трещит, что-то крутится, качается, пускает дым и разбрасывает искры. Вместо реквизита, изготовленного в театральных мастерских, – тщательно подобранные подлинные вещи – от советских синтезаторов до птичьих чучел. Многие – пожившие, с историей.

В свое время Хайнер Гёббельс поставил спектакль вообще без актеров. Он назывался "Вещь Штифтера" и по сути был подвижной музыкальной инсталляцией. "Макс Блэк" не настолько радикален, но здесь у света, цвета, формы, фактуры и звука тоже исключительно важная роль – как минимум не менее важная, чем у человека.

Ближайшие спектакли: 13 и 14 марта

P.S. Чтобы не повторяться в театральных подборках, мы не стали включать в этот список фантастически красивые московские спектакли, которые уже советовали: "Сказки Пушкина" Роберта Уилсона, "Гамлет | Коллаж" Робера Лепажа и "Чапаева и Пустоту" Максима Диденко. Но если вы ждете от театра стильных визуальных решений, вам непременно нужно все это посмотреть.