Неделя Ирландии в Москве: что, где и когда

Новинки ирландского кинематографа, еще не купленные для российского проката, концерт яркой фолк-дивы, спектакль о тайнах моря и еще пять событий в рамках Недели Ирландии, которая уже много лет проходит в Москве в марте.

5 событий, которые мы рекомендуем

Кино

"Стальная страна"

Кадр из фильма "Стальная страна". Режиссер: Саймон Феллоуз; сценарий: Брендан Хиггинс. Производство:Bedlam Productions, Zero Gravity Management.

Этот мистический триллер с одним из самых ярких ирландских актеров 2010-х Эндрю Скоттом (Мориарти из "Шерлока") можно увидеть за две недели до его выхода в британский прокат. После того как в захолустном американском городке исчезает мальчик, местный водитель мусороуборочной машины Дональд (Скотт) решает сам разобраться с делом. Уборщик убежден, что он знает нечто, чего не знают полицейские.

16 марта в 15:00, 22 марта в 19:30, 23 марта в 16:00

КАРО 11 Октябрь, Новый Арбат, 24

"Харт-метал"

Кадр из фильма "Харт-метал". Режиссер: Хью О’Коннор; сценарий: Пол Мюррэй. Производство: Head Gear Films. Источник изображения: irishweek.ru

Режиссерский дебют популярнейшего ирландского актера Хью O'Коннора, сыгравшего юного Кристи Брауна – мужественного человека в инвалидном кресле – в оскароносной драме "Моя левая нога". "Харт-метал" – черная комедия о двух очень разных сестрах-близняшках, чьи планы в одночасье меняются после того, как их соседом становится загадочный юноша с большим сердцем.

16 марта в 18:00, 21 марта в 19:00, 23 марта в 15:00

КАРО 11 Октябрь, Новый Арбат, 24

"Капитан Мортен и королева пауков"

Кадр из мультфильма "Капитан Мортен и королева пауков". Режиссер: Каспар Янцис; сценарий: Майк Горелик, Каспар Янцис. Производство: Calon. Источник изображения: irishweek.ru

Первая кукольная картина в истории ирландской анимации (которая вообще довольно мощная – полнометражный мультфильм Норы Туми 2017 г. "Добытчица" получил номинацию на "Оскар"). Кроме ирландцев, над "Капитаном Мортеном" работали кинематографисты Эстонии, Бельгии и Великобритании. История такая: юный Мортен, сказочным образом став очень маленьким, отправляется на игрушечной лодке в опасное путешествие по затопленному дому – только так он сможет избавиться от волшебных чар и спасти отца. Персонажей озвучили звезды ирландского кино – Брендан Глисон ("Залечь на дно в Брюгге") и Майкл МакЭлхаттон ("Жена смотрителя зоопарка").

17 марта в 14:00, 23 марта в 17:00

КАРО 11 Октябрь, Новый Арбат, 24

Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами. Полная программа 12-го Фестиваля ирландского кино здесь.

Музыка

"День и ночь святого Патрика"

Главный городской фестиваль кельтской музыки, который ежегодно проводится в Москве. Хедлайнеры мероприятия – Damien Mullane Band, фолк-проект со скрипкой, гармошкой и боураном, то есть ирландским бубном, среди фанатов которого Боно и Стинг. Также в лайн-апе заявлены работающая в Германии группа Trubadore, московский оркестр волынщиков City Pipes и даже брейк-дансеры в килтах (вау!). Но идти на "День и ночь" стоит прежде всего ради Полин Сканлон – одной из главных фолк-див Ирландии, чьи завораживающие песни напомнят о раннем творчестве Шинейд О'Коннор и о The Cranberries времен альбома No Need to Argue.

16 марта с 15:00

"Известия Hall", Пушкинская площадь, 5

Билеты – от 1200 рублей

Театр

"Шепот моря"

Джо Бреннан. Фото: предоставлено Community Stage

Джо Бреннан – ирландский писатель, автор сборника "Народные сказки Донегала", театральный продюсер и режиссер. Его "Шепот моря" – это истории рыбака, которые ему рассказала водная пучина. В своем творчестве Бреннан обращается к мифам и легендам разных народов. Он убежден, что фольклор помогает по-новому взглянуть на привычное и повседневное.

17 марта в 14:00 и 17:00

Community Stage, Космодамианская набережная, 2

Билеты – 1200 рублей

И еще 5 событий, которые порекомендуют себя сами

Парад святого Патрика

Фото: портал Москва 24/ Игорь Иванко

Самое красочное событие Irish Week – карнавал. Каждый год в этом театрализованном шествии с участием ирландских и российских артистов участвуют тысячи москвичей и гостей столицы. В былые времена он происходил на Новом Арбате, теперь проводится в Сокольниках.

16 марта с 12:00

Парк "Сокольники", Сокольнический Вал, 1, строение 1

Бесплатно, регистрация на сайте

Песочная сказка "Легенды Ирландии"

Зрители увидят эльфов, лепреконов, самый старый маяк и таинственную рощу с привидениями на большом экране – в исполнении мастера песочной анимации, создающего картины прямо во время выступления сказочника.

17 марта в 12:00

Мультимедийный зал Дома Скрябина, Большой Николопесковский переулок, 11

Билеты – 500 рублей

"Почти все о святом Патрике"

Певец и переводчик Юрий Андрейчук и группа Slua Si ("Воинство сидов") споют старые и новые ирландские песни и расскажут сказки и легенды о святом Патрике.

17 марта в 18:30

Клуб "Вермель", Раушская набережная, 4

Билеты – 500 рублей

"День святого Патрика!"

Baga Bar приглашает на праздничный песенно-танцевальный марафон с участием кавер-группы BUA The Champions.

16 марта с 21:00

Baga Bar, Пятницкая, 25, строение 1

Бесплатно

День святого Патрика в Коломенском

Путешествие на Зеленый остров вместе с группой Puck & Piper и школой ирландского танца "Бельтайн". Музыканты используют весь доступный арсенал выразительных средств: мужской и женский вокал, ирландскую волынку и скрипку-фиддл, яркие хореографические номера.

15 марта с 19:30

Музей-заповедник "Коломенское", Проспект Андропова, 39

Бесплатно