10 лучших мест с крабами: от "КрабыКутабы" до крабоварни "Тащи клешни"

Крабовое мясо окончательно превратилось в московскую еду – наряду с борщом и суши. Елена Полякова рекомендует 10 ресторанов, где их парят и жарят.

"КрабыКутабы"

Кутабы с крабом, 240/260 рублей. Фото предоставлено пресс-службой ресторана

Новый ресторан Александра Раппопорта на территории гастрокластера "Депо" дышит в спину открывшемуся в 2017 году Wine&Crab – абсолютному победителю крабового жанра. Как минимум они сравнимы в ассортименте и масштабах пространства. В меню пока только камчатский и мягкопанцирный, но курс на расширение ассортимента намечен: планируется снежный, голубой, колючий, японский, волосатик, лягушка и мангровый. Кутабы тоже есть, и крабовые вполне хороши; хотя, признаться честно, не понимаю, зачем ими фаршировать лепешку. Зато салаты и закуски с крабовым мясом удачные, и к размеру порций не придерешься. Берите почти безупречный зеленый салат, который идеально рифмуется с фалангами краба, с тремя видами соуса. Закуски стоят в районе 600–800, горячее – 1000–1500, морских ежей отдают за демпинговые 180. С учетом статусного продукта и места – очень неплохо. Минус один – кальяны, хотя для кого-то из гостей в этом плюс. Идите в "КрабыКутабы", если любите театральность ресторанов Раппопорта или, как минимум, хотите поддержать модную волну.



Лесная, 20, facebook.com/crabykutaby



Wine & Crab

Голубцы с мясом камчатского краба и салатом из квашеной капусты, 850 рублей. Фото: winecrab.ru/

Главный крабовый ресторан Москвы. Во-первых, здесь крабов много – всего 11 видов: от классических русских с Камчатки и из Мурманска до азиатских с тонкими панцирями, голубых и совсем маленьких. Гостям даже предлагают устроить крабовую вертикаль с дегустацией чуть ли не восьми разновидностей! Если пойдете впервые, попробуйте самые фантазийные блюда: "Wine-бабу с крабами", "Посылку с Камчатки", "Голубцы с крабами" и "Колбасу из крабов".



Еще одна достопримечательность меню – крабовые конфеты, которые отлично брать в подарок. При всей помпезности интерьера и расположения, цены тут нежгучие. Закуски обойдутся в 500–1000 рублей, горячее – 1300–2000 рублей, а за 100 крабовых граммов берут порядка 250–600 рублей – дешевле в городе трудно найти. Ресторан идеально подходит для свидания, дня рождения любимой подруги, чтобы порадовать бизнес-партнеров в одном из богато украшенных залов.



Никольская, 19-21, строение 1, facebook.com/wineandcrab





Crab Meet

Эта лавка на Даниловском – наследница знаменитого кафе Crabs are coming с Большой Никитской, прожившего яркую, но короткую жизнь. Здесь крабы поданы в легкой азиатской обработке, а меню короткое, как и положено на фуд-корте. Смело берите удон, домашнюю лапшу с крабом или более легкие боулы с крабами и овощами. Цены – по 400–650 рублей за порцию.



Мытная, 74, facebook.com/CrabMeet





Boston Seafood

Суп Chowder, 350 рублей, 450 рублей. Фото: facebook.com/RestaurantBoston/

Старожил и классик рынка морепродуктов, который известен в первую очередь своими креветками, но и в крабах силен. Главные в небольшом разделе с членистоногими – крабкейки и суп-чаудер, то есть фирменные блюда американского Бостона. Если поездки в Массачусетс в ближайшее время у вас не предусмотрены, то Boston Seafood – самый простой способ причаститься к американской стряпне. К супу или пирогам берите самое простое пиво.

Лесная, 7; Летниковская, 2, строение 1, facebook.com/RestaurantBoston





"Владивосток 3000"

Рыбный суп с крабом и палтусом в азиатском стиле, 590 рублей. Фото:facebook.com/vladivostok.moscow3000/

Здесь, как в Wine&Crab, собственные поставки с Дальнего Востока. Помимо камчатского, в меню для еще несколько видов. Можно попросить сделать фаланги на гриле или в любом другом виде, но для разнообразия советую попробовать спагетти с крабом, беконом из мраморной говядины и мидий или острый суп с крабом и палтусом в азиатском стиле. Стоимость блюд – от 600 до 1200 рублей, порции большие.

Тверская, 7, facebook.com/vladivostok.3000.moscow

Marea

Лапша с крабом и морепродуктами с соусом из черного перца, 1650 рублей. Фото: facebook.com/MAREA-484948771681874/

Сеть классических и довольно дорогих рыбных ресторанов – как раз на тот случай, если нужно выйти в люди и себя показать. Выбор не слишком большой, зато есть пара фирменных блюд: оливье с подкопченным лососем и крабом, пельмени с крабом и острая лапша с крабом и морепродуктами. Цены стартуют от 1000 рублей, атмосфера пусть и немного устарела, но отлично подойдет для выходов с солидными людьми, которым важны тишина и спокойствие.



Профсоюзная, 45а; Мичуринский проспект, 8, строение 2; Лубянский проезд, 15, строение 2, facebook.com/MAREA





Nemo

Конвертики с камчатским крабом, 650 рублей. Фото: facebook.com/Nemoseafoodrestaurant/

Малюсенький рыбный ресторан, где крабы не во главе стола, но также присутствуют. Например, их можно обнаружить в отличной домашней пасте, в биске или запеченных в конвертиках (цены – 700–1200 рублей). И классическую фалангу на гриле тоже подадут! Запивать – строго хорошим шампанским или шабли. И обязательно на свидании с любимой девушкой или дорогими подругами.



Дмитровский переулок, 11, facebook.com/Nemo





Crab Pub

Хотя герой этого обзора тут заявлен на вывеске, разновидностей краба немного. Главный хит – клешни королевского камчатского краба. Кроме чистого продукта, есть несколько примечательных фирменных блюд: крабовый бургер, именной – и исключительно щедрый – салат с крабом, гребешками, тигровыми креветками и осьминогом, паста орзо и фаланга с тайским манго и чили. Цены в среднем по 800–900 рублей за закуску или горячее, фаланги подороже – почти 2000 рублей.



Космодамианская набережная, 52, строение 2, facebook.com/CrabPubMoscow





Stone Crab

Спринг-ролл с крабом и соусом манго-маракуйя, 620 рублей. Фото: instagram.com/stonecrabmoscow/



Очень индустриальный по виду ресторан, который вряд ли порекомендуешь фанатам каминов. В меню много краба – и фалангами, и целиком. Если с ними все плюс-минус понятно, то с авторскими блюдами есть что обсудить. Советую брать спринг-роллы с манго и краба в перечном соусе; закусывать горячее салатом с крабом – тоже рабочая схема. В силу своей нордической атмосферы место больше подойдет для деловых обедов, нежели романтических встреч. Цены в среднем по 650–900 рублей за закуски и 1200–1600 рублей за горячее.



Ленинградский проспект, 15, facebook.com/StoneCrab

Крабоварня "Тащи клешни"

Москве знаком формат под названием "раковая" или "раковарня", но индустрия пошла дальше – теперь есть и крабоварня. В "Тащи клешни" все предельно просто и удивляться нечему, кроме цен на крабов. Сто граммов обойдутся от 230 до 380 рублей – гораздо ниже среднегородской цены. Как можно догадаться, запивать эти граммы предлагается по-простецки – разливным или бутылочным пивом. Для сытости берите еще фиш энд чипс – порция огромная.



Новослободская, 18, drunkcrab.ru

Обзор: Елена Полякова